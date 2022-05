Három év alatt majdnem ezer milliárd: még a vártnál is sokkal többe kerül Magyarországnak a hozamok elszállása

Áprilisban már írtunk arról, mekkora terhet jelenthet a magyar költségvetésnek az állampapírpiaci hozamok emelkedése a kamatkiadásokon kívül. Akkor még nem készítettünk hosszabb kitekintést, 2022-re bő 200 milliárd forintos extra teherrel számoltunk. A napokban viszont közzétette éves konvergencia programját a kormány, melyben már egészen 2026-ig van gazdasági kitekintés. Ebből pedig még rosszabb kép rajzolódik ki, a következő években további súlyos százmilliárdokat kell pluszban kifizetni kamatra.

Nagyot ugrottak a hozamok

Néhány hete írtunk arról, hogy az utóbbi időszakban komolyan beindult a magyar kötvényhozamok emelkedése. A tízéves referenciaérték megközelítette a 7%-ot, amire majdnem tíz éve volt utoljára példa. Néhány rövidebb papír esetében pedig még magasabb referenciahozamokat is regisztrált az adósságkezelő, sőt a diszkont kincstárjegyek hozama is emelkedett.

A hozamemelkedés globális folyamat, a magas infláció és a jegybankok szigorítása hajtja felfelé a hozamokat. Emellett az orosz-ukrán háború következtében kialakult egy tartósabb kockázatkerülés a feltörekvő piacokkal szemben, ami a kelet-közép-európai kötvénypiacra is hatással van. És ez a folyamat még messze nem ért véget, hiszen a Fed márciusban először emelt kamatot és várhatóan gyorsít majd a tempón, míg az EKB csak az év második felében kezdheti meg a szigorítást.

Még nagyobb lehet a költségvetés terhe

A szakértők szerint a világban lezárult az alacsony kamatok kora, ami az elmúlt tíz évet jellemezte. Ez pedig azt is jelenti, hogy tartósan komoly terhet vehet a nyakába a költségvetés, hiszen a most kibocsátandó állampapírok magasabb kamatát évekig fizetni kell, és egyelőre szó sincs a hozamemelkedés megállásáról. Sőt, a nagy globális jegybankok szigorítása csak most indul be, hiszen a Fed márciusban 25 bázispontot már emelt, de épp ma folytathatja, az EKB pedig csak valamikor az év második felében változtathat a mínusz 0,5%-os irányadó kamaton.

Az már az április elején kiadott EDP-jelentésben szerepelt, hogy az idei évre a korábbinál magasabb, 1634 milliárd forintos kamatkiadással számol a kormány, ami 2014 óta a legmagasabb.

A 2021-hez képest tapasztalható 230 milliárd forintos növekedés önmagában nem lenne kiugró a költségvetés szintjén, azonban hozzá kell tenni, hogy a kamatemelkedés már tavaly elindult, ennek megfelelően az előzetes adatok alapján a kamatkiadások is majdnem 280 milliárd forinttal lettek magasabbak, mint az utolsó „békeévnek” számító 2020-ben.

A kormány most betekintést adott a jövőbe, és nem sok jó látszik

Legutóbb még nem tudtunk hosszabb távú kitekintést tenni, hiszen a következő évek kamatkiadásai nagyban függnek a nominális gazdasági növekedéstől és a költségvetési hiánytól is. Azonban április végén a kormány a segítségünkre sietett azzal, hogy saját makroprognózisa alapján 2026-ig vetítette előre a kamatkiadások alakulását.

Eszerint az idén 10,3 százalékkal, majd jövőre 11,8 százalékkal emelkedhet a GDP folyó áron, 2024-26 között pedig 8,2-9,2 százalékos lehet a bővülés. Fontos kiemelni, hogy ez a nominális gazdasági növekedés gyakorlatilag az inflációval korrigálva, illetve a fenti számok a kormány legfrissebb hivatalos előrejelzéseinek tekinthetők.

Ha ez a növekedési pálya megvalósul, akkor 2022-ben átlépheti a 60 ezer milliárd forintot a magyar GDP a tavalyi 55 257 milliárd után. 2025-ben pedig már 80 ezer milliárd forint felett lehet ez az összeg, az időtáv végére 2026-ban pedig 87 354 milliárd forintot tehet ki.

Már csak az a kérdés, ennek mekkora részét költenék kamatokra a büdzsé, szerencsére a konvergencia programban ezzel kapcsolatban is szerepelnek értékek. A kormány úgy számol, hogy tavaly a GDP 2,3%-a lehetett a költségvetés kamatkiadása, ez az idén 2,7 százalékra, majd 2023-ban 3 százalékra emelkedhet. 2024-ben stagnálhat az arány, majd lassan kezdhet csökkenni.

Első ránézésre a grafikon nem tűnik ijesztőnek, hiszen a 2010-es évek első felében volt ennél bőven magasabb is a kamatkiadások aránya a GDP-hez viszonyítva. Ha azonban hozzátesszük, hogy

mindez egy nominálisan jelentősen emelkedő GDP mellett valósulhat meg, akkor már nem ennyire jó a kép.

Az adósságszolgálat nominális költsége ugyanis jelentősen emelkedni fog a következő években a magasabb hozamok miatt.

Az előbb már említettük, hogy 2020 tekinthető az utolsó „békeévnek”, hiszen tavaly már beindult a hozamok emelkedése. Két éve 1127 milliárd forintot költött az állam kamatkiadásokra, gyakorlatilag 2015 és 2020 között egy viszonylag szűk sávban 1060-1250 milliárd között stagnált az összeg. Onnan emelkedett tavaly 1400 milliárd fölé, majd idén várhatóan még tovább.

Ezzel azonban nem lesz vége a kedvezőtlen folyamatnak, a konvergencia program alapján

2023-ban újabb több mint 400 milliárd forintos emelkedés jön. Sőt, még 2024-ben is majdnem 200 milliárddal emelkedhet a kamatkiadások összege.

Így 2026-ra a korábbi 1000 milliárd forint körüli adósságszolgálati kiadás több mint a duplájára, 2400 milliárd forint közelébe emelkedhet. Ez persze a jelentős nominális GDP-növekedés mellett nem olyan nagy probléma, hiszen a gazdaság bővülésével a költségvetés bevételei is jelentősen emelkednek.

Az igazi probléma akkor adódna, ha elmúlna az erőteljes növekedés és a magas infláció időszaka, vagyis a nominális GDP-bővülés befékezne. A kamatkiadásokat ugyanis nehéz lenne leszorítani, hiszen a magas hozammal eladott állampapírok terhe évekre beég a költségvetés kiadásaiba.

