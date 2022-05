Máris reagált a magyar kormány az EU orosz olajembargós tervére

Ebben a reakcióban úgy reagált ma az államtitkár, hogy a kormány egyelőre nem lát olyan tervet, illetve garanciákat, ami tényleg garantálná Magyarország energiabiztonságát az orosz olajról való leválás folyamatában.

Megfogalmazása szerint

Nem látunk terveket, garanciákat arra vonatkozóan, hogy a jelenlegi javaslatok alapján hogyan lehetne lebonyolítani az átmenetet, és hogyan lehetne garantálni Magyarország energiabiztonságát.

Egyelőre nem teljesen világos, hogy ez az elutasító álláspont már a 2023 végéig tervezett, Kovács Zoltán reakciójával egy időben kiszivárgott haladék ismeretében született-e. Emellett az sem világos, hogy ha már ezen új javaslat ismeretében született az elutasító kommunikáció, akkor ez biztosan azt is jelenti-e, hogy Magyarország továbbra is vétóra készül. Az is elképzelhető ugyanis, hogy hajlandó valamilyen kompromisszumra a zárt ajtók mögött a kormány, de közben egyelőre kifelé még az elutasító álláspontot és a leválás akadályait, nagy terheit hangsúlyozza.

Címlapkép forrása: MTI/Koszticsák Szilárd. Budapest, 2022. április 4. Kovács Zoltán, a nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár nyilatkozik a sajtónak a Fidesz-KDNP eredményváró rendezvényén, a Bálnában az országgyűlési választás és gyermekvédelmi népszavazás napján, 2022. április 3-án.