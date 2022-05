Nem kis halasztást kér Csehország ahhoz, hogy támogassa az EU-s olajimportot

Csehország kész támogatni az orosz kőolaj behozatalának a betiltását az Európai Unióba, ha ennek végrehajtásában megfelelő halasztást kap - jelentette ki Petr Fiala cseh kormányfő a szerdai kormányülés utáni sajtótájékoztatón Prágában.

Petr Fiala szerint Csehországnak két, esetleg három év halasztásra van szüksége, amíg megnövelnék azon vezetékek kapacitását, amelyeken keresztül máshonnan érkezne a kőolaj az országba.

"Ezen feltételek teljesítése mellett Csehország kész támogatni a hatodik európai uniós szankciócsomagot" - szögezte le a cseh miniszterelnök.

"Annak érdekében, hogy Európa megszabaduljon az orosz energiától való függőségétől, az európai országok szolidaritására van szükség" - mutatott rá Fiala. Elmondta, hogy ez lesz az egyik legfontosabb témája csütörtöki berlini látogatásának, ahol Olaf Scholz német kancellárral fog tárgyalni.

"Támogatjuk az Oroszország elleni legkeményebb szankciókat, ez az álláspontunk nem változik. A kezdetektől fogva azt is állítjuk, hogy a szankciók nem árthatnak többet a cseh állampolgároknak, mint az Oroszországi Föderációnak" - hangsúlyozta miniszterelnök újságírók előtt.

Az olajembargóval kapcsolatban korábban kiszivárgott, hogy Magyarország és Szlovákia is egy éves mentességet kaphat, ezek szerint viszont Csehország is mentességet kér, nem is egy évre, hanem ennél hosszabb időszakra. A magyar kormány az olajembargó tervére úgy reagált, hogy "felelősen nem tudjuk támogatni a jelenlegi formájában", és Szijjártó Péter külügyminiszter szerint a vezetéken érkező olajnak is kivételt kell képeznie az embargó alól.

Címlapkép: Getty Images