Gyorsan köhögni kezdett a német ipar

Portfolio | MTI 2022. május 06. 09:22

Márciusban a vártnál nagyobb mértékben esett vissza a feldolgozóipari termelés Németországban az előző hónaphoz képest - közölte előzetes adatai alapján pénteken a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis. A német ipar orosz-ukrán háborúra való érzékenységének nem ez az első jele: az export is esett tavasz elején, illetve a gyéripari rendelések is kellemetlen meglepetést okoztak. De nem csak a háború, hanem a koronavírus-járvány, annak elsősorban kínai kezelése is sújtja az ipart, mivel az ellátási problémák újra felerősödtek.