Infláció 2022: mutatjuk, mit kell tudni az évtizedek óta nem látott áremelkedésről

Egyre gyorsabban nőnek az árak az Európai Unió országaiban, az Amerikai Egyesült Államokban, illetve a világ más részein is, ami főként az energiaárak emelkedésével függ össze. De nemcsak az energia, hanem az élelmiszerárak, a szolgálatások és az iparcikkek ára is emelkedik. Ennek hatására évtizedek óta nem látott áremelkedést láthatunk az EU országaiban. Összefoglaltuk, mi az infláció jelentése, mit mutat a KSH inflációs jelentése, milyen mértékű jelenleg az infláció Magyarországon, mekkora infláció várható 2022-ben, illetve milyen eszközökkel védheti meg megtakarításait az inflációtól.

Mi az infláció jelentése?

Az infláció fogalma az áruk és szolgáltatások árának folyamatos növekedését jelenti, amely a gazdaság minden területét érinti. Ha mondjuk a sarki pékségben dupla annyit kérnek a kakaós csigáért az még nem infláció, alapfeltétel, hogy a gazdaság teljes egészére hatással legyen a folyamat, illetve az árszínvonal emelkedése tartósan jelen legyen a gazdaságban.

Az infláció számítása

Az inflációt úgy mérjük, hogy az áruk és szolgáltatások árának változását százalékos formában, indexekkel fejezzük ki, jellemzően éves vagy havi összevetésben. A leggyakrabban használt árindex a fogyasztói árindex (CPI), de néha a közgazdászok a termelői árindexet (PPI) és a személyes fogyasztási kiadások (PCE) árindexét is használják, ismert mutató még a gazdaság egészére kiterjedő GDP-deflátor is.

A hivatalos inflációs mutató, a fogyasztói árindex esetében a statisztikusok egy olyan kosarat állítanak össze, ami átlagosan a teljes lakosság fogyasztását jól reprezentálja, a 25 éves fiataltól a 85 éves nagymamáig.

A te valós fogyasztási szokásaid viszont könnyen lehet, hogy messze állnak ettől az elméleti kosártól, valójában a pénzromlás mértéke szempontjából egyetlen személy számára sem kifejező a fogyasztói árindex, arra csak mint ország egészére vonatkozó átlagos árszínvonal-emelkedésként érdemes tekinteni. Az inflációs érzetünk ráadásul azért is eltér a valós áremelkedéstől, mert a dráguló termékek érzelmileg mindig jobban megérintenek minket, mint az, ha egy termék ára nem változik. Az is jellemző, hogy a gyakrabban vásárolt termékek árváltozását nagyobbnak érzékeljük.

Az infláció méréséhez lehetetlen a háztartások által elfogyasztott valamennyi árut és szolgáltatást figyelembe venni, "csak" a legfontosabb termékek és szolgáltatások kerülnek bele, az úgynevezett reprezentánsok. Ezekből sincs kevés, mintegy 140 termékcsoportról van szó.

Ezeket nagyon sokféleképpen csoportosítják, a legnagyobb termékkörök a következők:

napi fogyasztási cikkek (pl. élelmiszer, újság, üzemanyag);

tartós fogyasztási cikkek (pl. ruhanemű, számítógép, mosógép);

szolgáltatások (pl. fodrász, biztosítás, lakásbérlés).

A KSH oldalán megvizsgálhatjuk Magyarország inflációs történetét, így például azt, hogy alakult az infláció Magyarországon 1990-től, illetve mekkora az infláció 2010 óta.

Milyen mértékű infláció tekinthető alacsonynak?

Országonként, a gazdaság helyzetétől függően eltér, hogy mit tekintünk alacsony inflációnak. Ezt jellemzően az árstabilitásként azonosítjuk, fejlett országokban az 1-2%-os, gyorsabban növekvő fejletlen országban a 2-3%-os inflációs rátát szokták árstabilitásnak tekinteni.

Milyen mértékű infláció számít magasnak?

Az árstabilitás felett őrködő jegybankok számára minden ennél magasabb infláció már káros a gazdaságra, mert kiszámíthatatlanságot jelent. 8-10% felett már nem lassú (vagy kúszó) inflációról beszélünk, hanem vágtatóról. A hiperinfláció már minőségében is egy másik jelenség, ott a pénzügyi rendszer teljes szétesése a jellemző, ezt már havonta 50% feletti áremelkedés jellemzi.

Minden mértékű infláció rossz?

Az infláció nem alapvetően rossz. A közgazdászok szeretik a nagyon alacsony, folyamatos áremelkedést, mert az egészséges gazdaságokra ez jellemző: a vállalatok termelnek, a fogyasztók vásárolnak, az üzlet, a foglalkoztatás és a bérek mind emelkednek. Ezzel szemben a gazdaságok legnagyobb mumusa a defláció, az árak csökkenése. Ez a vásárlások elodázását eredményezi, aminek következtében földbe áll az ipar, a termelés, és megugrik a munkanélküliség.

Hogyan csökkenti az infláció a pénzed vásárlóerejét?

Amennyiben az éves inflációs ráta 5%, akkor a pénztárcádban lapuló 100 forint vásárlóértéke egy év múlva 95 Ft-nak felel meg.

ÉS NEM CSAK A KÉSZPÉNZ VESZÍT ÉRTÉKÉBŐL. AZ ALACSONY KAMATOZÁSÚ BANKSZÁMLÁKKAL RENDELKEZŐK GYAKORLATILAG PÉNZT VESZÍTENEK AZ INFLÁCIÓ IDŐSZAKÁBAN, MERT AZ ÁLTALUK FIZETETT KAMATOT FELEMÉSZTI A pénz vásárlóerejének romlása, az árszínvonal-emelkedés.

Infláció Európában

Egyre gyorsabban nőnek az árak az Európai Unió országaiban, ami főként az energiaárak emelkedésével függ össze. De nemcsak az energia, hanem az élelmiszerárak, a szolgálatások és az iparcikkek ára is emelkedik. Ennek hatására évtizedek óta nem látott áremelkedést láthatunk az EU országaiban.

Litvániában már meghaladja a 15%-ot a fogyasztói árak emelkedésének üteme, de Észtországban is csak hajszálra van ettől a szinttől az infláció. A dobogó harmadik fokára Csehország került, ahol 11,9%-kal nőttek az árak.

A 8,6%-os magyar infláció meghaladja az EU-tagok 7,8%-os átlagát, ám ennél is gyorsabban emelkednének az árak árstop intézkedések nélkül. Kormányzati és jegybanki becslések szerint több mint 4%-ponttal hozza lejjebb a hatósági ár (rezsi, üzemanyag, néhány élelmiszer) az inflációt, vagyis ezek nélkül 13%-os lenne a pénzromlás.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 04. 21. Mi vár Magyarországra az évtizedek óta nem látott kísérlet után?

A legkisebb infláció Máltán, Franciaországban és Portugáliában tapasztalható, egyik országban sem haladja meg a 6%-ot. Békeidőkben legfeljebb a legmagasabb inflációjú országokban mérnek akkora drágulást, mint most a legkisebb inflációt felmutató országokban.

Az országok közötti nagy inflációs különbségek elsődleges oka, hogy mindenhol más mértékben engedik be a piaci energia-áremelést a lakossági rezsibe. Van ahol egy év alatt 0%-os az rezsiemelkedés (pl. Málta), van ahol 80% (pl. Hollandia).

Várhatóan a következő hónapokban is kifejezetten magas lesz az infláció, minden bizonnyal még nem láttuk a tetejét, hiszen az orosz-ukrán háború negatív hatása még csak a következő hónapokban gyűrűznek be az európai fogyasztói árakba.

Az infláció Magyarországon

Mekkora a várható infláció Magyarországon 2022-ben?

Az infláció 8,9% lehet idén a jegybank és a kormány szerint.

Kandrács Csaba MNB alelnök arra az újságírói kérdésre, hogy mit jelent pontosan az infláció elleni harc megnyerése azt felelte, hogy:

Az, hogy az infláció legyőzésének ideje mikor jön el az még homályos, meg kell várnunk a legfrissebb adatokat, a következő inflációs jelentésünk június végén érkezik, ekkor a Tanács újraértékel és ekkor már lehet arra a kérdésre válaszolni, hogy előre jutottunk-e az infláció kezelésében. Jelen pillanatban a küzdelem közepén vagyunk.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 05. 04. MNB: az infláció legyőzése után újra életre kelhetnek a zöld hitelezési programok

Infláció és kamatemelés

Az infláció ellen a jegybankok szigorítással, a gazdaságban lévő kamatszint emelésével védekeznek. Ezt látjuk egy ideje Magyarországon is.

A megnövekedett fundamentális inflációs kockázatok mérséklése és a várakozások megfelelő alakítása” tette ma is indokolttá a 100 bázispontos jegybanki alapkamat emelést és ez a két tényező „a következő időszakban is az alapkamat-emelési ciklus folytatását teszi szükségessé

- derült ki a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa április végi kamatemelési indoklásából.

A Monetáris Tanács újabb 100 bázisponttal 5,4%-ra emelte az alapkamatot kedden, a döntés megfelelt a várakozásoknak.

A következő hónapokban várható további kamatemelések szükséges mértékét hónapról hónapra értékeli majd a Monetáris Tanács. Az inflációs kilátások alakulását és a kockázati környezetet veszik majd figyelembe ezeknél a döntéseknél.

Három kiemelt faktort értékelnek:

Az orosz-ukrán háború,

az egyensúlyhelyreállítás kérdése,

az uniós forrásokkal kapcsolatos tárgyalások kimenetele.

Ezek függvényében hoz majd döntést a jegybank a következő hónapokban szükséges kamatemelések mértékéről.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 04. 26. Matolcsy György: folytattuk és folytatni fogjuk a kamatemelést

A magyarországi infláció és a nyugdíjak

Magyarországon a nyugdíjak emelése alapvetően az inflációhoz kötött, minden évben az árszínvonal-emelkedés várható mértékével nő a nyugdíj, amennyiben a várakozásban változás áll be, akár év közben is korrigálnak az emelés mértékén.

Az év elején 5%-ban határozták meg a nyugdíjemelés mértékét, ez elmarad az inflációtól. Orbán Viktor miniszterelnök április végén jelentette be, illetve alá is írta az újabb nyugdíjemelésről szóló rendeletet, amit azért kellett meglépnie a kormánynak, mert az infláció magasabb, mint a nyugdíjemelés.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter ezután bejelentette, hogy júliustól újabb nyugdíjemelést ad a kormány, mert magas az infláció.

Az infláció 8,9% lehet idén a jegybank és a kormány szerint, de sok a bizonytalanság. Az eltérés jelentős, ezért 3,9%-kal nőnek a nyugdíjak július elejétől. A megelőző 6 hónapra vonatkozó juttatásokat egyszerre kapják meg a nyugdíjasok - mondta Gulyás Gergely.

Orbán Viktor aláírása után meg is jelent a Magyar Közlönyben a rendelet, miszerint 3,9%-kal emelik a nyugdíjakat. A rendelet alapján emelendő, 2022. júliusra járó ellátásokat a jogosultak számára már emelt összegben kell folyósítani.

Az infláció és a kiskereskedelmi forgalom

A kiskereskedelmi forgalom a lakossági jövedelmek függvényében alakul, de az infláció közrejátszik: amennyiben az árak emelkednek, a vásárlóerő csökken, ezért a forgalom volumene kisebb lehet.

Magyarországon is a vártnál magasabb infláció hatást gyakorolhat a volumennövekedésre, DE inább majd a második fél évben. AZ EGYSZERI JUTTATÁSOK MIATT az első fél évben 10% KÖRÜLI, VAGY AZT MEGHALADÓ LEHET A KISKERESKEDELMI FORGALOM NÖVEKEDÉSE.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 05. 04. Egyszeri juttatások dobták meg nagyon a fogyasztást Magyarországon

A magyar állampapírok és az infláció

Ahogyan arról már beszámoltunk, az első negyedévben jelentősebb összeg távozott a hajdani szuperállampapírból, nagyjából annyi, amennyivel ugyanezen időszak alatt a prémium állampapír állománya növekedett. Azzal, hogy az infláció ilyen méreteket ölt, érthető, hogy egyre több befektető igyekszik a a fix kamatozásúból inflációkövető állampapírba átsúlyozni a megtakarításait.

Ez mostantól kicsit drágább lesz: ahogyan arról beszámoltunk, változott a Magyar Államkincstárnál is a MÁP+ kamatfizetési időszakon kívüli visszavásárlási árfolyama, már a kincstárnál is 99,5%-on váltható vissza idő előtt a papír, ami 25 bázispontos csökkenést jelent. Ahogyan arról múlt héten írtunk, a legtöbb forgalmazónál legújabban már 99,25-99,5%-on váltották vissza a papírt, most pedig a kincstár is beáll ebbe a sorba.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 05. 05. Szigorít az államkincstár a szuperállampapírnál: holnaptól kevésbé éri meg visszaváltani

Hatalmas kamatemelést hozott Amerikában az infláció

Az infláció a világ legnagyobb gazdaságát, az Egyesült Államokat is érinti, ahol a jegybank, a Fed szintén a kamatok emelésével reagált.

A Fed szerdán tette közzé kamatdöntő üléséről szóló közleményét: a jegybank 50 bázisponttal emelte az irányadó kamatot, ekkora emelésre pedig 2000 óta nem volt példa. A Fed emellett bejelentette a mérleg szűkítését is, amelyet júniusban kezdenek - és ismertették annak ütemét is. A döntés még nem hozott meglepetést, Jerome Powell előretekintő iránymutatása viszont jelentős részvénypiaci emelkedést váltott ki: az elnök gyakorlatilag kizárta a 75 bázispontos emelés lehetőségét, és előrevetítette a 25 bázispontos emelési ütem visszatérését.

Én és kollégáim tisztában vagyunk vele, hogy az infláció sok nehézséget okoz a lakosságnak, főleg az alacsonyabb jövedelműeknek

- mondta az infláció hatásairól Powell.

Az Egyesült Királyságban is kamatemeléssel kezelik az inflációt

A brit jegybank monetáris tanácsa csütörtökön bejelentette, hogy az eddigi 0,75 százalékról 25 bázisponttal emelte az irányadó kamatot. A kilenctagú testület 6-3 arányban voksolt a 25 bázispontos emelésre; három tanácstag arra szavazott, hogy az alapkamat 50 bázisponttal 1,25 százalékra emelkedjen.

A Bank of England - az EU-n kívüli legnagyobb európai gazdaság jegybankja - december 16-án kezdte jelenlegi szigorítási ciklusát az addigi 0,10 százalékos mélységi rekordról.

A csütörtökön bejelentett negyedik kamatemeléssel a brit jegybanki alapkamat 2009 óta először érte el az 1,00 százalékot.

A szigorítási ciklus fő hajtóereje az évtizedek óta nem tapasztalt ütemű infláció: márciusban 7 százalékkal emelkedett éves összevetésben a fogyasztói árindex Nagy-Britanniában; ez volt az utóbbi 30 év legmagasabb tizenkét havi brit inflációja.

A jegybank frissített előrejelzései alaposan átírták a gazdaságról alkotott képet. A februári prognózishoz képest jóval magasabban húzódó, 10% felett tetőző inflációs pályát és fékeződő GDP-növekedést vázoltak fel a szakértők. Bizonyára ez is hozzájárult ahhoz, hogy a kamatemelés bejelentésekor a font látványosan esni kezdett.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 05. 05. Esik a font, 13 évi csúcsra emelte alapkamatát a Bank of England

Áremelkedés Németországban

Egy friss felmérés szerint minden korábbinál magasabbra emelkedett és megközelítette a kétharmadot a közeljövőben áremelést tervező vállalkozások aránya Németországban.

A müncheni Ifo gazdaságkutató intézet adatai szerint áprilisban a német cégek 62 százaléka számolt azzal, hogy a következő három hónapban árai emelésére kényszerül. Az Ifo úgynevezett vállalati árvárakozási indexe soha nem volt magasabb. A csaknem kétharmados arány szokatlanságát mutatja az is, hogy az utóbbi harminc évben átlagosan a cégek 12 százaléka tervezett áremelést.

Az idén tavasszal regisztrált arány tehát ötször magasabb a szokásosnál - mutatott rá összeállításában a Die Welt című lap, hozzátéve, hogy az Ifo indexe már márciusban is történelmi csúcson volt, de 55 pontjával még jelentősen elmaradt az áprilisitól. Kiemelték: egyetlen vállalat sem emeli meggondolatlanul az árakat, mert túl nagy a félelem, hogy elriasztja a vásárlóit és kárt okoz saját magának,

2022 TAVASZÁN VISZONT ÁGAZATOK EGÉSZ SORÁRA JELLEMZŐ A HAJLANDÓSÁG A TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK DRÁGÍTÁSÁRA.

Ennek fő oka, hogy az energia, a nyersanyagok és az egyéb felhasznált anyagok és termékek beszerzési költségeinek emelkedését egyre kevésbé tudják kigazdálkodni a cégek, így a terhek növekedését áthárítják a vásárlókra, ügyfelekre. A nagykereskedelemben 79 ponton, a kiskereskedelemben 75 ponton, az iparban pedig 73 ponton áll az Ifo árvárakozási indexe, amely azt mutatja meg, hogy az adott területen tevékenykedő cégek mekkora arányban készülnek áremelésre.

A felmérés adatai azt jelzik, hogy a németországi fogyasztók szinte minden területen további áremelkedésre és tartósan magas inflációra számíthatnak. A szövetségi statisztikai hivatal (Destatis) előzetes adatai szerint áprilisban a fogyasztói árak éves szintű emelkedésének üteme 7,4 százalékra nőtt az előző havi 7,3 százalékról. A helyzet egyelőre nem javul, az infláció valószínűleg a következő hónapokban is hét százalék felett marad - mondta Timo Wollmershäuser, az Ifo konjunktúra-kutatási részlegének vezetője.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 05. 06. Példátlan áremelési szándékok a német gazdaságban

Brutális infláció Törökországban

Törökország még a magas inflációval küszködő világban is különleges eset, az infláció áprilisban éves szinten közel 70 százalékkal emelkedett. A gyorsulás elsősorban a magas globális energiaárak következménye, de a gyenge líra miatt az élelmiszerek, a közlekedés és más alapvető szükségletek is nagy tempóban drágulnak.

A statisztikai hivatal által közzétett hivatalos adatok szerint a török fogyasztói árindex 69,97% volt, szürreálisan közel a 70%-hoz.

A friss adat a legmagasabb inflációt jelenti Törökországban 2002 eleje óta.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 05. 05. Egekben a török infláció

Melyek a legjobb befektetések magas infláció ellen?

Inflációs időszakban általában reál eszközökbe fektetjük a pénzünket. Minden olyan termék reáleszköz, ami valamilyen formában fizikai testet ölt, és értéket tulajdonítunk neki. Ilyen például az arany, az árutőzsdei termékek és a részvény is, hiszen egy Coca-Cola-részvény tulajdonos egy kis szeletkével bír a cégből, így a szolgáltatás nyújtásban résztvevő eszközeiből is.

Részvények

Általában véve a részvények hozama meghaladja az inflációt. Az emelkedő árak több profitot jelenthetnek a vállalatok számára, ami viszont növeli a részvények árfolyamát. Garancia természetesen nincs, de hosszú távon a tőzsde történelmileg olyan hozamokat nyújtott, amelyek felülmúlják az inflációt.

A passzív indexbefektetés a legegyszerűbb módja a részvényekbe való befektetésnek, mely nem támaszkodik a részvényválogatásra való alkalmasságra. A teljes piac teljesítményét jócskán felülmúló technológiai és egyéb növekedési részvények biztosítják a legbiztosabb fedezetet az infláció ellen. A fogyasztási cikkeket gyártó cégek és a defenzív részvénypiaci szektorok, amelyek az emberek számára szükséges alapvető termékeket állítják elő, szintén jól teljesítenek.

Az előbb említett passzív indexbefektetés legkönnyebben úgynevezett ETF, tőzsdére bevezetett befektetési alap segítségével valósítható meg.

Ingatlanbefektetések

Az ingatlanbefektetési alap (REIT) lehetővé teszi, hogy ingatlanokba fektess be anélkül, hogy magadnak kellene ingatlant vásárolnod vagy kezelned. Tekintettel arra, hogy a bérbeadói kötelezettségek a legtöbb ember hatáskörén kívül esnek, a REIT-ek a kisbefektetők által választott legkedveltebb ingatlanbefektetésekké váltak. A National Association of Real Estate Investment Trusts (NAREIT) adatai szerint 87 millió amerikai, vagyis az amerikai háztartások nagyjából 44%-a rendelkezik REIT-részvényekkel, amelyek többsége a nagyobb tőzsdéken forog.

A REIT-ek rendszeres hozamot és a szokásosnál magasabb osztalékot kínálnak.

Részvény, ETF és REIT befektetésben segít aPortfolio Trader Tanácsadóközpont.

Árupiaci termékek, arany

Az árupiaci termékek általában jó hozamot produkálnak magas infláció idején. Különösen az olyan nemesfémeket, mint az arany és az ezüst, régóta inflációs fedezetnek tekintik. Fizikai eszközként mind az aranynak, mind az ezüstnek belső értéke van, ellentétben a dollárral vagy más devizákkal.

Értékpapírszámlához kapcsolódó befektetés esetén különböző befektetési alapok segítségével, gyakorlatilag minden árupiaci termék elérhető a kisbefektetők számára.

Kriptoeszközök

Az arany után megemlíthetjük korunk digitális aranyát, a Bitcoint és gyakorlatilag az összes nagyobb piaci értékű kriptopdeviza mind ide sorolható. Ezeknek belső értékük ugyan nincsen, de különösen a korlátos mennyiségben rendelkezésre álló Bitcoin védhet az infláció ellen, amíg a belé vetett bizalom töretlen. Lényegében az arany is az utóbbinak köszönheti évezredes diadalútját.

Inflációkövető állampapír

Ha valaki rövidebb távban gondolkodik, vagy a tőzsdei termékek hullámzó árfolyammozgásával nem tud megbékélni, akkor nem marad más alternatíva, mint a kockázatmentes állampapír befektetés. Itt célszerű az olyan inflációkövető állampapírokat választani, mint a prémium magyar államkötvényt vagy a babakötvényt. Előbbi 5 éves lejárat esetén 1,5% prémiumot fizet, utóbbi pedig 3%-ot.

Az inflációkövető állampapír prémiumát egyébként januárban emelték 1,25%-ról 1,5%-ra. A prémiumemelés mögötti indokok között szerepelhet, hogy a lakosság egyre jobban érzi az infláció miatti áremelkedést Magyarországon, így igyekeznek egy vonzóbb megtakarítási konstrukcióval kijönni a piacra, hiszen ahogyan arról már többször is írtunk, ilyen infláció mellett már a szuperállampapír sem hoz érdemi reálhozamot.

ÖSSZESSÉGÉBEN ELMONDHATÓ, HOGY AZ INFLÁCIÓnak ELLEN védelmet nyújtó BEFEKTETÉS ELENGEDHETETLEN A VAGYONOD VÉDELMÉHEZ, HISZEN AZ INFLÁCIÓ ELMORZSOLHATJA A MEGTAKARÍTÁSAIDAT.

Bár a készpénz kéznél tartása nagyon kényelmes, a legjobb, ha nem tartasz túl sokat. Érdemes olyan befektetési stratégiát választani, amely valószínűleg olyan megtérülést biztosít, amely legalább lépést tart az inflációval. Keress olyan eszközöket, amelyek felértékelődnek, amelyek saját alapvető értékkel rendelkeznek, vagy amelyek változó, inflációhoz kötődő kamatozású kamatot fizetnek.

Az infláció követésével megőrizheted a pénzed értékét, a megtakarítások védelmében pedig aPortfolio Trader csapatais segítséget nyújt.

Címlapkép forrása: Getty Images