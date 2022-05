Kiszivárgott: ezekben az órákban is tárgyalt Brüsszel és Budapest az olajembargóról, a hétvégén jöhet az alku

Éppen emiatt a forrás azt valószínűsítette:

Nem gondolom, hogy ma áttörés jöhet, ez inkább a hétvégén valószínű.

Az egyik forrás, aki pénteken ott volt a nagyköveti ülésteremben Brüsszelben, elvette az Orbán Viktor kormányfő által a reggeli rádióinterjúban mondott érvelést. Megfogalmazása szerint az „leginkább csak bömbölés” volt, és szerinte az ülésteremben inkább konstruktív volt a légkör. A kormányfői nyilatkozatról és annak feltételezett hátteréről bővebben saját értelmező cikkünk:

A jelek szerint tehát az Európai Bizottság aktívan keresi azokat a pontokat, amelyen mentén a magyar kormány is áldását adná a hatodik uniós szankciós csomag keretében az orosz olajembargóra, és lehet, hogy a hét végén lesz újabb nagyköveti ülés Brüsszelben, ahol ez az alku meg is születhet. Ez a brüsszeli logika szerint azért lenne fontos, hogy ezzel is üzenni tudjanak az orosz vezetésnek, amely jövőn hétfőn tartja a győzelem napi ünnepségeket Moszkvában és láthassa, hogy a háború folytatása milyen közép távú orosz költségvetési következményekkel járna.

Közben az is lényeges, hogy Petr Fiala cseh miniszterelnök még röviddel dél előtt nyilatkozott az addigra már kiszivárgott módosított uniós ajánlatról (nem 2023 végéig, hanem a csehek 2024 nyaráig, a magyarok és szlovákok 2024 végéig kapnának felmentést az orosz olajembargó alól) és csak annyit mondott a CTK cseh hírügynökségnek, hogy jó irányba haladnak a tárgyalások, de még nincs alku. A cseh gazdasági és kereskedelmi miniszter egyébként pénteken azt is jelezte, hogy növelni kívánják az 5%-os részesedésüket és beruházásokat akarnak végrehajtani a trieszti kikötőből Ausztrián és Németországon át Csehországba tartó TAL olajvezetéken. Ezen keresztül veszik a csehek az olajfelhasználásuk felét, a másik felét pedig a Barátság vezetéken Oroszország felől. Éppen ezért feléjük azt tartalmazta a délelőtti bizottsági engedmény, hogy 2024 június végéig vehetnének olajat a Barátságon keresztül, de ha előbb elkészül a TAL kapacitásbővítése, akkor onnantól kezdve le kellene válniuk az orosz olajimportról.

Délurán pedig a ciprusi elnök nyilatkozta azt a hírügynökség beszámolója szerint, hogy muszáj (!) engedményt kapnia a ciprusi és görög hajózási társaságoknak az orosz olajszállítások tiltása alól. Ez arra utal, hogy ezeknek a követeléseknek a leszerelésére jöhetett a délelőtti bizottsági javaslat azon pontja, hogy nem egy, hanem három hónap múlva lenne csak tilos orosz olajat szállítani az uniós felségjelzés alatti hajóknak.

