Kiszivárgott: még egy év haladékot kapna Magyarország és Szlovákia az orosz olajembargó alól

Magyarország és Szlovákia 2024 végéig, tehát még egy évvel későbbig kapna felmentést az orosz olajembargó alól a legfrisssebb ajánlat szerint – tudta meg diplomáciai forrásokból a Reuters . Ez azt jelentené, hogy még több ideje lenne az átállásra a két országnak, mint amit eddig felajánlott volna az Európai Bizottság, de Orbán Viktor magyar kormányfő ma reggeli nyilatkozata alapján továbbra is nagy kérdés, hogy a tagállami nagykövetek Brüsszelben jelenleg is zajló ülésén meg tud-e születni az alku, esetleg az éjszakába, vagy a hétvégébe nyúlik, mint ahogy arra a Politico céloz, vagy netán nem is jön egyelőre össze. Utóbbi esetben jövő hétre rendkívüli külügyminiszteri találkozót hívna össze az EU külügyi főképviselője.

Az Európai Bizottság elnöke szerdán mutatta be az EU hatodik oroszellenes szankciós csomagját, amely azt vázolta, hogy a tagállamoknak 6 hónap múlva, tehát novemberben kellene felhagyni a nyersolaj és év végéig a finomított olajtermékek behozatalával és ez alól kapott volna 2023 végéig szóló felmentést Magyarország és Szlovákia. Az elmúlt napok jelzései alapján azonban ez túl rövid idő a két országnak, illetve Csehország is jelezte fontos energiaellátási aggodalmait (és más tagállamok is), ezért a Reuters pénteken három uniós forrásból azt tudta meg, hogy

Magyarország és Szlovákia (mindkettőben a Molnak van 1-1 finomítója) nem 2023, hanem 2024 végéig kapna felmentést az embargó alól. A két ország együttes orosz olajimportja a teljes uniós orosz importolajon belül 6%-os súlyú, tehát nem sérülne érdemben a fő uniós célkitűzés.

Csehország 2024 június végéig kapna felmentést az orosz embargó alól, de ha előbb elkészül déli irányból egy olajvezeték, akkor már hamarabb el kellene hatályba léptetnie az orosz embargót.

A görög, máltai és ciprusi olajszállító tankerekkel kapcsolatos aggodalmak meghallgatása érdekében nem 1, hanem csak 3 hónap múlva lépne hatályba a szankciós csomag azon eleme, miszerint az uniós tagállamok zászlaja alatti hajók/tankerek nem szállíthatnak a továbbiakban orosz olajat.

A bolgárok nem kapnak semmilyen felmentést az uniós szankciók alól, mert nem tudták hitelesen alátámasztani az érveiket.

Egyelőre bizonytalan, hogy ezen engedmények mentén ma meg tud-e születni a tagállami nagykövetek ülésén a minden tagállam jóváhagyását igénylő alku, esetleg a késő éjszakába, vagy a hétvégébe fog nyúlni, mint ahogy arra a Politico célzott. Josep Borrell uniós külügyi főképviselő pénteken azt jelezte, hogy ha a hét végéig nem lesz alku (hétfőn lesz a moszkvai győzelem napi ünnepség), akkor a jövő hétre rendkívüli külügyminiszteri csúcsot fog összehívni a helyzet megbeszélésre.

Orbán Viktor magyar kormányfő a ma reggeli rádióinterjúban azt jelezte: szeretné a május 30-31-i EU-csúcson, tehát az állam- és kormányfők szintjén átbeszélni az ügyet, addig pedig várja a Bizottság új javaslatát (az olajembargónál szélesebb témákban). Ezzel azt érzékeltette, hogy nem fog rövid távon összejönni az alku.

A horvátok is "bejelentkeztek"

Horvátország felmentést kér a készülő európai uniós olajembargó alól a rijekai finomító részére, hogy továbbra is exportálhasson Oroszországból olyan kőolajszármazékokat, amelyek a dízel gyártásához szükségesek - írta pénteken a Vecernji List című horvát napilap brüsszeli tudósítója, nem hivatalos forrásokra hivatkozva.



A lap megkeresésére az INA horvát olajipari vállalat közölte: a vákuum gázolaj (VGO) elengedhetetlen a dízel gyártásához, az INA finomítóját pedig a termelési folyamatban a felhasználásra optimalizálták. A VGO ellátási forrásai korlátozottak. Ezért az INA továbbra is elkötelezett a vásárlása mellett, ahogyan ezidáig is az volt - írták.

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen szerdán az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén ismertette a testület javaslatát, miszerint az orosz kőolaj behozatalát hat hónapon belül le kellene állítani, a finomított kőolajtermékek importját pedig az év végéig kellene megszüntetni.



A Vecernji List szerint még nem született végső döntés. Mivel több ország is felmentést kért, lehet, hogy a javaslatot más formában fogadják el - fogalmaztak, hozzátéve, hogy egyelőre nem lehet tudni, Zágráb kérése termékeny talajra talál-e vagy sem.

Címlapkép forrása: Getty Images