Megjelent még egy név az ötödik Orbán-kormányból

Bár a kormánytagok hivatalos bejelentésére még várni kell, valószínűleg még pár hetet, az értesülések közben szivárognak. Most a 444.hu és a Telex is arról ír, hogy Csák János tárcát kaphat.

Korábban a Portfolio is megírta azokat az információkat, amelyek hozzánk eljutottak az új kormány összetételéről és szerkezetéről.

Most a Telex és a 444.hu tette közzé saját információit, amelyek sok helyen egybeesnek és a mi értesüléseinknek is megfelelnek. Ezek szerint:

Megszűnik az EMMI minisztérium.

Megváltozik az Innovációs és Technológiai Minisztérium feladatköre is.

Lesz egy Ipari és Technológiai Minisztérium várhatóan Palkovics László vezetésével.

Valamint létrejön egy Humán és Innovációs Minisztérium Csák János irányítása alatt. Ide tartozik majd a családpolitika, kutatás, tudomány, oktatás, gyermekjólét.

Pintér Sándor lesz a belügyminiszter, alá kerülhet az egészségügy és a szociálpolitika is.

Mindkét portál ír arról, hogy változás lehet a Honvédelmi Minisztérium élén is. Benkő Tibort Szalay-Bobrovniczky Kristóf válthatja. Ide kerülhet a sportért felelős terület, Schmidt Ádám felügyelete mellett, aki jelenleg a miniszterelnök sportügyi főtanácsadója.

Szijjártó Péterre továbbra is számít a miniszterelnök külügyminiszterként.

Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter tovább erősödhet, mert egyes információk szerint a kiberbiztonság és azon belül akár az informatikai eszközökkel folytatott megfigyelések felügyelete is ide kerülhet.

Marad Miniszterelnökséget vezető miniszterként Gulyás Gergely is.

Mindkét portál ír arról (összhangban a korábban megjelentekkel), hogy saját, gazdasági típusú minisztériuma lehet Nagy Mártonnak.

Az energiaszektor felügyeletével kapcsolatban nincsenek egyértelmű információk. Lázár Jánosnak a miniszterelnök a paksi bővítés kormánybiztosságát ajánlotta fel, amit az érintett állítólag kevesellt a 444 információi szerint. Az energiapolitika Nagy Mártonhoz kerülhet. A Telex úgy tudja, hogy marad Süli János paksi miniszter, de jobban kötődne feladataival Szijjártó Péterhez.

Korábban megírtuk már, hogy Varga Judit maradhat az igazságügyi miniszter, valamint Varga Mihály a pénzügyminiszter.

Az új információk is megerősítik azokat az értesüléseket, miszerint Nagy István marad az agrárminiszter.

Navracsics Tibor pedig ismét a kormány tagja lehet, aki egyfajta Területfejlesztési Minisztériumot vezethet. Itt a 444 megjegyzi, hogy "a pletykák a tárca nélküli, uniós főtárgyalónak megfelelő, „szimbolikus” megbízatástól a váratlanul erős, az uniós pénzosztás mellett belügyi területeket és önkormányzati hatásköröket felügyelő csúcsminiszteri posztig ívelnek".

Orbán Viktor egyébként a péntek reggeli rádióinterjújában is szót ejtett az ötödik kormányáról. Az előző kormánynak vége van, jelentősen át szeretném alakítani a kormány szerkezetét, más szerkezetben állunk fel, új embereket szeretnék behozni. Legkésőbb május végére be tudom mutatni a közvéleménynek a kormány tagjait - mondta Orbán Viktor. A kormányalakítás kapcsán elmondta, hogy három fontos feladatot lát, a migránsválságot kell kezelni, a pandémia nem ment el, a világ nincs felkészülve egy járványra, egy új járványra is fel kell készülni, és itt van a háború.

Címlapkép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth Rádió stúdiójában 2022. május 6-án. Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán