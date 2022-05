Rendkívüli: engedtek Putyinék a rubelfizetési vitában!

Az új orosz elnöki rendeletet még május 4-én adták ki (a felsorolásban a 7. pont szól erről a témáról), ami gyakorlatilag két fontos engedményt is tartalmaz az oroszok felől az uniós gázvásárlók felé és erre utalt az azután kiküldött levélben a Gazprom:

Nem kell megnyitniuk az uniós gázvásárlóknak a Gazprombanknál a második, rubel alapú speciális (ún. K-) számlát, hanem elég csak az első, eurós, vagy dolláros számlát megnyitniuk és elegendő oda átutalniuk a megvett gáz ellenértékét. (Ezt még engedné az uniós szankciós keretrendszer, illetve a legutóbbi európai bizottsági iránymutatás, igaz már az ide történő átutaláshoz is módosítani kellene az eredeti gázszerződésben az átutalási számlaszámot.) Kiiktatják az uniós szankciók hatálya alatt álló orosz jegybankot az egész rubelre leváltási folyamatból, ugyanis a friss orosz elnöki rendelet azt írja elő, hogy a Gazprombankhoz euróban, vagy dollárban megérkező átutalást a Nemzeti Elszámoló Központnál vezetett számlán keresztül kell leváltani rubelre az orosz tőzsdén keresztüli adásvételi tranzakcióban. (Mivel kikerülne az orosz jegybank a leváltási folyamatból, így ez az uniós szankciós rendszer felé igazodás fontos jele az oroszok részéről, hogy lehetővé tegyék a nyugati gázvásárlóknak, hogy továbbra is tudjanak fizetni és így gázhoz jutni.)

A most kiküldött Gazprom-levelek arra emlékeztetnek, hogy a friss orosz elnöki rendelet „tisztázza a folyamatot” a rubelben fizetési ügyben és egyúttal a pénzáramlás átláthatóságát is segíti, továbbá kizárja annak a lehetőségét, hogy bármilyen harmadik félen (az orosz jegybankon) is átmenjen a leváltási folyamat. Ezek tényleg fontos szempontok, mert a nyugati gázvásárlók egy része komolyan aggódott, hogy nem látta pontosan: mi történik a pénzével azután, hogy elutalja a Gazprombank eurós számlájára a gázszámla ellenértékét (pl. mikor, mennyi idő után váltanák le a pénzt a második számlán keresztül rubelre, milyen árfolyam mellett történne a leváltás, az orosz jegybanktól kap-e rubelhitelt a leváltáshoz a Gazprombank; utóbbi gyakorlatilag a jegybankkal való tranzakcióba lépés határát is súrolná, márpedig azt tiltja az uniós szankció, stb.).

Egyelőre nagy kérdés, hogy a fenti Gazprom-levélbeli engedményt elegendőnek tartja-e az Európai Bizottság ahhoz, hogy a frissítés alatt álló iránymutatásában azt mondhassa az európai gázvásárlóknak, így már mehet a dolog és nem fognak semmilyen uniós szankciót megsérteni. A hírügynökség ugyanis egyelőre nem tudott kommentárt kapni szombaton se a Bizottságtól, se a Gazpromtól.

A most hétfői, május 2-i rendkívüli uniós tagállami energiaügyi miniszteri értekezletet azért hívták össze, erről részletes elemzésben itt írtunk, mert a múlt héten a Gazprom leállította a direkt Lengyelországnak, illetve Bulgáriának szánt gázszállításokat (a tranzitot nem) arra hivatkozva, hogy nem feleltek meg az akkor érvényes orosz elnöki rendelet előírásának, azaz nem a Gazprombankon keresztül akarták rendezni a gázszámlákat. Ebből sokan azt a következtetést vonták le az EU-ban, hogy ők is így járhatnak (ezen a héten több olyan hír is érkezett, ami akár a teljes európai orosz gázszállítások leállítására felkészülésről szólt), ha nem felelnek meg az orosz rendelet minden betűjének.

A május 2-i ülésen azt ígérte meg a Bizottság, hogy újra frissíteni fogja a tagállamoknak, illetve a gázcégeknek szóló iránymutatását, hogy hogyan tudnak úgy megfelelni egyszerre az uniós szankcióknak, hogy közben az orosz elnöki rendeletnek is megfeleljenek. Addig az volt az érvényes iránymutatás Brüsszelből, hogy

vagy fizessenek az eredeti gázszerződésben meghatározott számlaszámra euróban/dollárban (tehát teljesen hagyják figyelmen kívül az új orosz elnöki rendeletet, ami láthattuk, hogy hova vezetett a lengyelek és a bolgárok esetén),

vagy csak az eurós számlára utaljanak a Gazprombankhoz és nyilatkozzák le, hogy ők ezzel a maguk részélről teljesítettnek tekintik a gázszámla kifizetését (és ezután, ha akarják, az oroszok leválthatják a pénzt, vagy azt csinálnak vele, amit akarnak. Most a Nemzeti Elszámoló Központon keresztüli kvázi-automatikus leváltás lényegében egy ehhez hasonló technikai jellegű leváltásnak tűnik, ami elfogadható lehet az Európai Bizottságnak és a nyugati gázvásárlóknak is.)

Ezek után jött tehát az új orosz elnöki rendelet, majd a Gazprom nyugtató levele, amelyek arra utalnak, hogy a Gazprom igenis akar szállítani, hogy bevételt szerezzen.

Mivel a rubelre váltási elképzelését nem adta fel teljesen az orosz vezetés, csupán igyekszik alkalmazkodni az uniós szankciós keretrendszerhez, ezért

továbbra is vannak arra utaló jelek, hogy az oroszok nem bánják, ha fennmarad még némi bizonytalanság a gázszállítások elszámolása körül.

A háború mellett ennek a bizonytalanságnak a fenntartásával is magasan tudják tartani a gázárakat, így a leszállított mennyiségen még mindig sokat tud keresni a Gazprom.

