Idén újra a borturizmusban bízhatnak a hazai pincészetek

Nem csupán a koronavírus járvány lassú visszaszorulása, hanem a jobb árbevételi szerkezet iránti igény is arra ösztönzi a hazai borágazatot, hogy elérjék: a borturizmusban újra kiemelkedő év legyen az idei. A borhoz kapcsolódó vendéglátás és programkínálat egészen a pandémiáig ígéretesen növekedett, majd a járvány természeti katasztrófaként csapott le a kóstolókra, vacsorákra, koncertekre és dűlőtúrákra egyaránt épülő tevékenységre. A borturizmus mihamarabbi felfűtése ismét időszerűvé vált, amelyet csak még inkább indokol az, hogy a borászatok megnövekedett költségeit egyre kevésbé képesek fedezni a kiskereskedelmi értékesítések. A belföldi, sok esetben fiatal, illetve családos közönség figyelméért zajló versenyben a Szekszárdi borvidék most mobilapplikációval jelentkezett.

Újult erővel igyekeznek a hazai borászatok ismét felpörgetni a borturizmust és az ehhez kapcsolódó vendéglátást, miután a koronavírus járvány a legrosszabb éveket eredményezte ezen a területen. A pandémia sok szempontból a legrosszabbkor jött 2020-ban, hiszen a megelőző években igazi felfutást élt meg a borturizmus, divatossá és egyre magasabb színvonalúvá váltak a belföldi boros kirándulások. Ez részben a borkultúra egyre kifinomultabbá válásának köszönhető, de szerepet játszott ebben az is, hogy a borászatok felismerték: önmagában a bor nem elegendő a sikerhez.

Ennek érdekében igyekeztek élményt is nyújtani a vendégeknek, változatos programokkal várták a látogatókat és ehhez igazították a vendéglátást is.

Az is egyre inkább jellemző volt, hogy a család több tagjára elkezdtek gondolni, vagyis a borkóstoláshoz kapcsolt kulturális programok mellett megjelentek a játszóterek, az alkoholmentes italok kínálata, valamint a helyi kézműves termékek értékesítése is.

Új divízió, jó bevétel

A felfutó borturizmus számos gazdasági előnnyel járt a szektor számára: a közvetlen borértékesítésen túl diverzifikálta a bevételeket azzal, hogy a borászatoknak a vendéglátási tevékenységük is egyre jelentősebb lett – ráadásul ez utóbbin esetenként szebb marzsokat is el lehetett érni. Komolyabb turisztikai tényezővé tette ezzel a pincészeteket ez a folyamat, amelyet érezhetően díjaztak a kapcsolódó beruházásokat finanszírozó bankok és az áttételesen kedvezményezett önkormányzatok is. Végső soron pedig egy-egy sikeres rendezvény komoly PR-értékkel is bírt az egyes pincészeteknek.

A legfőbb vonzerőt a borászatok számára mégis az alternatív bevételi forrás jelentette.

Az így megerősített pénzügyi egyensúly azért is fontos, mert a hazai borpiacon egyre inkább elszakadnak egymástól a költségek és a bor ára. Ez a trend évek óta megfigyelhető, hiszen a termelés kiadásai egyre inkább növekednek, míg a bor nagykereskedelmi ára nem, vagy csak nagyon kis mértékben emelkedik.

Mindez ráadásul egy új lendületet vett az elmúlt időszakban, amikor az egyébként is jelen lévő inflációs nyomást a háború még kifejezettebbé tette. A jelentősen, egy év alatt mintegy a háromszorosára dráguló műtrágya mellett gyakorlatilag minden tényező ára feljebb ment. Drágább lett az energia, beleértve a mezőgazdasági gépekhez szükséges dízel is, többe kerül a munkaerő, de a csomagolóanyag, a palackok, és általában minden egyes elem ára emelkedett – mégpedig jelentős mértékben.

Harc a kereskedelemmel

Eközben a borok nagykereskedelmi ára szinte alig változott, sőt, a fogyasztói árak is lényegében a korábbi évek szintjein ragadtak be – utóbbiaknál is csak eseti és nagyon lassú emelkedés figyelhető meg. Mindez azért is fontos, mert a méretükben legalább a közepes kategóriába tartozó borászatok számára értelemszerűen sok éven át kiemelt cél volt a nagy kereskedelmi láncokba való bejutás. Ez a neves borászatoknak hamar sikerült, és értékesítésük jelentős részét, vagyis az üzletmenet viteléhez szükséges volument továbbra is a hiper- és szupermarketek, valamint újabban egyre inkább a diszkontok partnersége adja. Természetesen a hazai borászatok szerte az országban támaszkodnak a kereskedelemre,

már csak azért is, mert a magyarok jellemzően továbbra is a napi, heti bevásárlás során az élelmiszerüzletekben szerzik be a bort

– a régóta szorgalmazott webshopos értékesítés csak lassan, és egyenetlen struktúrában fejlődik a magyar piacon. Ráadásul nem vetít előre jót az sem, hogy az egyik legfontosabb szereplő ezen a területen, a másfél éve nagy elánnal elindult BAR24 a közelmúltban kénytelen volt bejelenteni tevékenysége megszűnését.

Kényszer és támogatás

A kereskedelmi szereplőkkel való tárgyalás során, illetve az ezen csatornákon történő értékesítésben azonban nagyon nehéz átadásiár-emelést elérni, jelentős részben a Magyarországon régóta jelen lévő, bár az utóbbi időben mérséklődő importdömping és a kereskedők erős pozíciói miatt. Amellett, hogy a láncokkal való jó kapcsolatot továbbra is igyekeznek mindenhol fenntartani, és erre az értékesítésre biztosan hosszú ideig számítanak a borászok, szerte az országban igyekeznek más, nagyobb hasznot ígérő értékesítési csatornákat is találni.

Részben ez a kényszer, részben pedig az elmúlt évtized uniós támogatási lehetőségei, beruházási pályázatai indokolták azt a fejlesztési hullámot, amelynek során a hazai borászatok tucatjai nyitottak a vendéglátás, a borturizmus felé.

Ennek szép példáit láthatjuk szerte az országban, így Szekszárdon is, amely most borvidéki szinten, mobilapplikációval is igyekszik megszólítani az érdeklődőket.

Borvidék appal hívnák a vendégeket Szekszárdra

A turisztikai vonzerő erősítése volt a célja annak a fejlesztésnek is, amelynek keretében 35 szekszárdi és környékbeli borászat összefogásával – a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. égisze alatt – elkészült az a telefonos applikáció is, amelyen keresztül elérhető a tájegység borturizmusához kapcsolódó összes információ. Az appot, valamint a kft. megújult web-, Facebook- és Instagram-oldalát sajtótájékoztatón mutatták be a közelmúltban. Már felkerültek az applikációra azok a közelgő események, rendezvények is, amelyekről Herrné Szabadi Judit, a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. ügyvezetője beszélt. Külön kiemelte jellegzetes „műfajukat”, a különleges túrákat, amelyeket évente három alkalommal tartanak meg, és a borvidék egy-egy kiemelkedő borához, a kadarkához, a kékfrankoshoz és a bikavérhez kapcsolódnak. Az ügyvezető megköszönte az Erste Banknak a szakmai és anyagi támogatást, amely hozzájárult a borvidék kommunikációs eszközrendszerének teljes megújulásához.

Az eseményen Csuhai Viktória, a KNK PR&Média digitális üzletágának vezetője arról beszélt, hogyan szolgálja a borvidék digitális kommunikációját a megújult a web-, Facebook- és Instagram-oldal, valamint milyen előrelépést jelent a telefonos applikáció létrehozása és működtetése. Nem titkolt célja, hogy a borkóstolások mellett a kapcsolódó turisztikai élményszerzési lehetőségekre is felhívja a figyelmet. A térség borászatához kapcsolódó minden információ, valamint az aktuális a turisztikai hírek is elérhetők az alkalmazás által, szekszárdi látogatásra csábítva a felhasználókat. Útvonaltervező is segíti a tájékozódást, támogatva a borászatok közötti közlekedést is.

Az applikáció elkészítését piackutatás előze meg: 1000 fős online reprezentatív kutatást készíttetett a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. 2021 tavaszán a borvidékhez kapcsolódó fogyasztói, vásárlói magatartás vizsgálata céljából.

Az eseményen elhangzott az is, hogy Berlinben a 2022-es Wine Trophy versenyen két szekszárdi bor kapta a Grand Gold díjat: a Schieber Patina Cabernet Franc és a Vesztergombi Alpha. Magyar vörösborok először részesültek ebben az elismerésben.

Jött a járvány

A hazai borkultúra nagyon szép felívelést, fejlődést élt meg az elmúlt években, egyre többen egyre többet áldoztak borra és a hozzá kapcsolódó élményekre, így vacsorákra, kóstolókra, bortúrákra. Így aztán a borászatok vendéglátásra épülő fejlesztései és üzleti modelljei jó beruházásnak tűntek, és azok is voltak, egészen a Covid megjelenésééig. A hirtelen lezárások révén azonban a borászatok ismét abban a helyzetben találták magukat, hogy a kis árréssel operáló kiskereskedelmi csatorna lett szinte az egyetlen bevételi forrásuk.

A covid alatt az étterem természetesen be volt zárva, de ebben az időszakban jobban koncentráltunk a borok értékesítésére. Ez a két pillér segít nekünk, hiszen nincs semmilyen más befektetői hátterünk, a borból és a vendéglátásból kell ezt az 50-60 fős állományt megtartanunk

– mondta el a Portfolio-nak Takler András, az ismert borászcsalád kereskedelemért felelős tagja, Takler Ferenc fia. Hozzátette: „komoly hiteleket is kezelünk, mindeddig probléma nélkül. Ebben a jó banki háttér is sokat segít, az Erste Bankkal együttműködésben nagyon jól együtt tudunk dolgozni, mindig támogatták az elképzeléseinket a fejlesztések terén.”

Jó évet várnak

Takler András ugyanakkor árnyalta a képet a kereskedelmi értékesítést illetően, és elismerte, hogy a hazai láncok nagyon érzékenyek az árazásra.

A megnövekedett költségek ellenére nem igazán lehet áremelést elérni, legfeljebb 20-50 forintot, amit inkább kármérséklésnek neveznék.

Erre reagálva több választ is megfogalmaztunk. Szeretnénk tovább erősíteni a brandet, így ugyanis ugyan kevesebbet, de jobb profittal értékesíthetünk, vagyis nem a mennyiségben gondolkodunk.”

A koronavírus visszaszorulásával remélhetőleg újra előtérbe kerülnek a személyes látogatások, rendezvények is – legalábbis ebben bízik, erre készül a borászok többsége. A jelek szerint ez így is alakul az idei évben, hiszen az elmúlt hónapokban komolyan felfutottak a foglalások országszerte, a kóstolók, különféle bortúrák, vacsorák idén várhatóan jelentős közönséget vonzanak. Igaz, árnyalja a képet az, hogy időközben a vendéglátásban is jelentősen megemelkedtek a költségszintek, vagyis a járvány előtti marzsokat ma már irigylésre méltónak nevezné az ágazat legtöbb szereplője. A borturizmuson azonban ma is többet lehet keresni, mint a kiskereskedelmi értékesítésen, ráadásul az olyan hozzáadott értékei miatt, mint az új vendégek megszólítása, vagy a marketinghozadék, továbbra is fontos tényező marad a nyereségességükért dolgozó, némely esetben küzdő borászatoknak.

Fotó: Egressy Orsolya, KNK