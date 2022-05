Újabb szankciókat vetett ki Amerika egy sor orosz üzletemberre és tévécsatornára

Újabb szankciókat vezetett be Amerika három orosz televíziós csatorna és 27 Gazprombank vezetővel szemben – számol be a hírről a Reuters

Az Egyesült Államok ma újabb szankciókat vezetett be három orosz televízióállomással szemben, továbbá megtiltották, hogy amerikaiak könyvelési és tanácsadási szolgáltatásokat nyújtsanak oroszoknak, mindemellett pedig szankciókat vezettek be a Gazprombank felsővezetői ellen is.

A Fehér Ház közlése szerint a szankciókkal sújtott televíziós csatornák közvetlenül vagy közvetve állami ellenőrzés alatt állnak, a szankciók a Channel One Russia, a Television Station Russia-1 és az NTV Broadcasting társaságokat érinti.

Az újabb szankciós kör azért is fontos lépés, mivel a Gazprombank vezetői ellen hozott intézkedések lényegében az első olyan intézkedések, amelyek az orosz gázexportőrre vonatkoztak, mivel az Egyesült Államok és szövetségesei mindeddig kerülték az olyan lépéseket, amelyek az Európába irányuló gázszállítás megakadásához vezethetnének.

Az amerikai kormány egyik tisztviselője a sajtónak azt nyilatkozta, hogy a mostani szankciók csak bizonyos, Gazprombankban dolgozó felsővezetőkkel szembeni lépések, de ettől még nem fagyasztják be a Gazprombank eszközeit, és nem tiltanak meg semmilyen tranzakciót sem a pénzintézettel.

A szankciós listára felkerült még a Sberbank nyolc vezetője, valamint a Moszkvai Ipari Bank és annak 10 leányvállalata szintén felkerült a listára.

Többek között a fegyvergyártó Promtekhnologiya társaságot, valamint hét hajózási társaságot és egy tengeri vontatóvállalatot is szankcionáltak. A Fehér Ház azt is közölte, hogy a nukleáris bizottság felfüggeszti a különleges nukleáris anyagok Oroszországba irányuló exportjára vonatkozó engedélyeket.

Címlapkép: Getty Images