A fenntarthatóságban lépne szintet a régió legaktívabb tőkebefektetője

Aktív alakítója kíván lenni a hazai startupszcéna ESG-felkészítésének az MFB Csoporthoz tartozó Hiventures, ennek érdekében mind a portfoliójában szereplő startupok, mind az új befektetések esetében segíteni fogja a felelős és fenntartható értékek kiaknázását. Ezt a témát járja körül az idei Regional Startup and Innovation Day (RSID) is. A régió legnagyobb startup networking eseményét június 2-án rendezik meg.

Egyre érzékenyebbek vagyunk a klímaváltozásra: a 28 országra kiterjedő Edelman Trust Barometerben 2022-ben megkérdezett

27 000 ember háromnegyede fejezte ki erős aggodalmát, és az éghajlatváltozást, a légszennyezést, valamint a hulladékkérdést jelölte meg kiemelt környezetvédelmi témaként.

Az erősödő társadalmi igényre a finanszírozói rendszerek is reagáltak. Az EU Fenntartható Pénzügyi Akciótervének keretében 2020 nyarán életbe lépett úgynevezett taxonómiarendelet megteremtette a szükséges szabályozói keretet, amely szerint összesen hat osztályba csoportosítva definiálta a klímasemleges célokhoz jelentősen hozzájáruló, a környezeti szennyezés visszaszorítását és a természeti erőforrások hatékony felhasználását segítő erőfeszítéseket. Ezzel a piaci szereplőknek és kiemelten a pénzügyi intézményeknek felbecsülhetetlen segítséget nyújtottak a környezeti és társadalmi szempontból pozitív, úgynevezett ESG tevékenységek azonosításához.

Mit tehet egy befektető?

A tőkefinanszírozás a pénzügyi ökoszisztéma létfontosságú része, valamint a munkahelyteremtés és az innováció jelentős motorja. Meghatározó szerepe van abban, hogy milyen gazdasági tendenciák válnak uralkodóvá.

Hosszú távon elengedhetetlen az értékteremtéshez, hogy minél több profitábilis, ugyanakkor fenntarthatóan működő hazai vállalkozás legyen a piacon.

Eddig is egy üzletileg versenyképes vállalkozói ökoszisztéma kialakításáért dolgoztunk, amit most megtoldunk azzal, hogy az ESG szempontoknak megfelelő cégeinket specifikusan is támogatjuk” – mondta el Katona Bence, a Hiventures ügyvezető igazgatója.

A nemzetközi piacokon néhány év alatt megkerülhetetlenné váltak az ESG befektetések, Magyarország azonban egyelőre lemaradásban van ezen a téren. Éppen ezért tűzte zászlajára a Hiventures, hogy élen jár a hazai startupszcéna ESG-felkészítésében. Az ESG profil ráadásul jóval több puszta egzotikumnál: a felelős és fenntartható értékek kiaknázása vonzóbbá is teheti a startupokat a további befektetők szemében.

Jönnek az ESG-szempontok

Inkubációs fázisban lévő cégei számára ezért témaspecifikus mentorokat és tanácsadást biztosít a Hiventures, segítve az ESG értékek mentén történő innovációt és fejlődést. Mint Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb kockázati tőkealap-kezelője, a Hiventures emellett reputációjával és ökoszisztéma kapcsolataival segíti a társbefektetések, az újabb körös finanszírozások létrejöttét, ezáltal is biztosítva a hosszútávú értékteremtést. Katona Bence kiemelte az ESG szempontokban rejlő exit-stratégia fontosságát, amelynek kialakításában a Hiventures szakértői segédkeznek.

Továbbra is megtartjuk az eddigi aktív és iparágaktól függetlenül minden igényt lefedő befektetői szerepünket, azonban szeretnénk minél inkább arra ösztönözni a jelen és a jövő startuppereit és innovátorait, hogy ötleteikbe már a kezdetektől beépítsék a felelős és fenntartható értékeket, így hozzásegítve vállalatainkat, hogy az ESG szempontok figyelembevétele mellett növekedhessenek

– szögezte le a vezérigazgató.

A fenntarthatóság áll majd az idei, 5. Regional Startup and Innovation Day (RSID) középpontjában is, amely évek óta a kelet-közép-európai régió legjelentősebb fiatal vállalkozóknak szóló networking eseménye. A Visegrádi Csoport 2021-22. évi magyar elnökségének égisze alatt megvalósuló rendezvény előadói között lesz Dietmar Dahmen, az innovatív és diszruptív trendek és technológiák szakértője, aki a felelős jövőről és a bizalom szerepéről beszél majd, garantáltan nem hétköznapi módon.

Fotó: Shutterstock