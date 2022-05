Brutális a romlás: két évtizedes csúcson a magyar külkereskedelmi hiány

Márciusban az előzetes adatok szerint 503 millió eurós hiány keletkezett a külkereskedelmi mérlegben, ez 1,3 milliárd eurós romlás a tavaly márciusi pozícióhoz képest. Az első negyedévben így már 863 millió euró a deficit, ennél nagyobbat utoljára 2003-ban, közel húsz éve láttunk.

Márciusban az euróban számolt kivitelünk 8,7%-kal, a behozatal viszont 22,6%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, a két dinamika közötti különbség magyarázza az áruforgalmi egyenlegünk drasztikus romlását.

Pedig az exportteljesítmény nem volt rossz a tavasz elején, ugyan az előző hónapok 20%-ot közelítő éves dinamikáihoz képest gyengébb lett ez a hónap, de ezt inkább a bázishatás (a tavalyi erős márciusi teljesítmény )magyarázza, mintsem az ukrán háború hatásai. Ez egyébként megerősíti az ipari statisztika által sugallt képet, miszerint egyelőre az exportszektorunk nem szenvedte meg nagyon az orosz agressziót.

Az import azonban továbbra is száguld, aminek a fő oka továbbra is energiaárak extrém maga szintje. Bár márciusról még nincsenek részletes adataink, az előző hónapok külkereskedelmi számait és az árszintek alakulását látva egészen biztosan kijelenthető, hogy a külkereskedelmi pozíciónk drasztikus romlásának elsődleges oka továbbra is az ország energiaszámlájának óriási emelkedése.

A rendkívül dinamikus romlást jól illusztrálja a külkereskedelmi egyenleg 12 havi gördülő változása. Egy éve még vaskos többletet láthattunk, utána pedig meredek szakadást.

A folyamatok egyenes következménye, hogy az első negyedév összesített hiánya 2003 óta nem látott szintre ment. A romlás ráadásul még a következő hónapokban is folytatódik, hiszen az energiaárak továbbra is magasak. A 12 havi gördülő egyenleg júniusig a mostanihoz hasonló tempóban romolhat, hiszen tavaly a második fél évben kezdődött az energiaárak meredek emelkedése.

