Kiderült két fontos részlet Ursula von der Leyen hétfői budapesti látogatásáról

Emellett azt is írja a lap, hogy a von der Leyen Twitter-üzenetében beharangozott videókonferenciás regionális egyeztetésre nagy valószínűséggel ma kerül sor, a tagállami nagykövetek ülésére pedig így leghamarabb szerdán. Arról nem tudni, hogy a hatodik uniós szankciós csomag elfogadása mikorra várható.

Az összefoglaló megjegyzi, hogy optikailag nem túl kedvező a Bizottság elnökére nézve az, hogy a múlt szerdán bejelentett szankciós csomagról még mindig nincs meg a 27 tagállam egyhangú döntése, illetve az sem, hogy „miután többször is elhalasztotta a Magyarországgal szembeni uniós jogállamisági mechanizmus beindításáról szóló döntést, most kénytelen volt Budapestre utazni, hogy egy olyan felbátorodott miniszterelnöknek kedvezzen, aki folyamatosan semmibe vette az uniós normákat, és most feltart egy szankciócsomagot”.

A szerkesztő szerint mindez jól megadja a választ is arra, hogy mi az uniós következménye a negyedik magyarországi parlamenti kétharmadnak és Orbán Viktor győzelmének és összességében arra utalnak, hogy nem jó az optikája annak, hogy az Európai Bizottság elnöke egy dacos nemzeti fővárosba kénytelen repülni akkor, amikor az EU egységet próbálja elérni.

Közben egy vezető bizottsági elnök azt is megjegyezte: a tegnapi találkozónak nem is az volt a célja, hogy összejöjjön a megállapodás. Sokkal inkább az volt a cél, hogy jobban megértsék a magas orosz olajfüggésből adódó magyar aggodalmakat.

Címlapkép forrása: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher.