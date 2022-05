Megszólaltak az elemzők az évtizedek óta nem látott magyarországi drágulás után

Ami nem érkezett meg márciusban, megérkezett áprilisban. Nagyjából így lehet összefoglalni az elmúlt két hónap inflációs adatát. Míg a márciusi adatközlés kellemes meglepetés volt és egy viszonylag mérsékelt gyorsulást jelzett, addig az áprilisi infláció drasztikus gyorsulásról számolt be – vezeti fel elemzését Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza. Havi alapon 1,6 százalékkal emelkedtek az árak átlagosan. Ilyen dinamikát legutóbb a 2012-es áfaemelés idején láthattunk. „A rossz hír, hogy a mostani áremelkedés nem egy intézkedés következménye, hanem egy rendkívül széles körű és egyre inkább erősödő inflációs nyomás eredménye, amelyet elsősorban az Ukrajnában zajló háború és annak geopolitikai és világpiaci következményei generálnak” – fogalmazott Virovácz.

Röviden összefoglalva tehát a háború okozta ársokk végül március helyett áprilisban érkezett meg a hivatalos statisztikai mutatóba. Ezzel az éves bázisú infláció – az árstop intézkedések ellenére – 9,5 százalékra ugrott. Ennél is sokat mondóbb, hogy a volatilis tételektől megtisztított maginflációs mutató még jelentősebb, havi alapon 1,8 százalékos, éves összevetésben pedig 10,3 százalékos áremelkedést jegyez. Legutóbb 2001 közepén láthattunk Magyarországon kétszámjegyű maginflációs mutatót – tette hozzá.

A részleteket tekintve az élelmiszerek éves inflációja 15,6 százalékra gyorsult áprilisban. Az árstop intézkedésekkel nem érintett alapvető élelmiszerek jelentős részében már 30 százalékot is közelíti (vagy már meghaladta) az éves infláció.

A forint rendkívüli gyengülése és a nyersanyagok és szállítási költségek emelkedése a tartós fogyasztási cikkek árát (éves alapon) 11,1 százalékkal emelte meg.

Ha valahol, akkor a szolgáltatások esetében láthatunk némileg kedvezőbb adatot, ami annyiban merül ki, hogy itt csupán 6-ról 6,3 százalékra gyorsult az éves infláció üteme.

A szeszes italok, dohányáruk inflációs mutatója mérséklődött, ám ez csupán a bázishatás következménye, mivel a tavalyi jövedékiadó-emelés bekerült a bázisba, így lassult 7-ről 5 százalékra az év/év mutató. Ez tehát lejjebb húzta a fő inflációs mutatót, de mivel a maginflációnak nem része, így azt nem tudta fékezni.

A következő hónapokban várhatóan tovább erősödik Magyarországon az infláció, hiszen a gazdaságban továbbra is rendkívüli túlkereslet mutatkozik, miközben a kínálati sokkok egyre inkább begyűrűznek a fogyasztói árakba.

- emelte ki Virovácz Péter.

Szerinte a mai adatok fényében kijelenthető, hogy hamarosan már a fő inflációs mutató is eléri a kétszámjegyű értéket.

Az infláció tetőzését illetően (azt, hogy mikor és hány százalékon) nagyon sokat befolyásolnak az árstop intézkedések, ám még ezek fenntartása esetében is könnyen lehet, hogy 11 százalék felett tetőzik az inflációs mutató valamikor a harmadik negyedév folyamán. Az év egészét tekintve így várhatóan már kétszámjegyű átlagos inflációval számolhatunk.

Ami a monetáris politikát illeti, mivel a maginfláció is rendkívüli mértékben erősödik, az MNB-nek aligha lesz lehetősége gondolkozni a kamatemelés fékezésén. Sőt, várhatóan a korábban tervezettnél is tovább kell folytatni a kamatemelést. Könnyen lehet, hogy már a májusi kamatemelés során magasabb tempóra vált a jegybank, már ami az effektív kamatemelést illeti, és az eddigi 30 bázispont helyett legalább 50, de akár 75 bázispontos emelést hajt végre.

Ezek alapján már egyáltalán nem zárhatjuk ki annak lehetőségét, hogy végül az alapkamat és az egyhetes betéti kamat is elérheti, vagy akár meg is haladhatja a 9 százalékot az év második felében

– zárja elemzését Virovácz.

Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója szerint minden várakozást felülmúlóan emelkedett az infláció, ráadásul a jelek szerint tartós maradhat az a nem szokványos jelenség, hogy Magyarországon az adószűrt maginfláció meghaladja a teljes fogyasztói árindexet. Ennek oka az árstopok bevezetése, következménye pedig a szigorú jegybanki politika lehet, hiszen az adószűrt maginfláció az MNB döntéseit leginkább meghatározó mutató. Ez a más államokkal (jegybankokkal) való összevetésben okozhat érdekes helyzeteket, különösen akkor, ha az energia- és az élelmiszer árak csökkenésnek indulnának. Ebben a helyzetben ugyanis a magyar infláció éppen olyan „fékezett habzással” csökkenne, ahogy most visszafogottabban emelkedik, mint ilyen intézkedések nélkül.

Ugyanebből az okból felfelé mutató kockázatot jelent az inflációra nézve az árstopok esetleges megszüntetése, mely egyes elemzések szerint akár 3-7 százalékpont emelkedést is okozhat az év/év alapú mutatóban

– vélekedett Kiss Péter.

Molnár Dániel, a Századvég Gazdaságkutató makrogazdasági elemzője a megugró inflációban jelentős szerepe a világpiaci energiaárak alakulásának van, amellyel szemben a vállalati szektor nem védett. Költségoldali tételként pedig ezt a vállalatok igyekeznek a fogyasztók felé áthárítani. Támogatja emellett az áremelkedést az ellátási láncok szakadozása, a gyenge forintárfolyam, illetve a dinamikus béremelkedés is – ez utóbbi kereslet oldali tényezőként is megjelenik az árfolyamatokban. Az áprilisi adatban már egyértelműen megjelenik az orosz-ukrán háború hatása, amely a tavalyi év végén is már magas energiaárakat még tovább növelte, továbbá jelentős bizonytalanságot eredményezett a piacokon.

Suppan Gergely, a Magyar Bankholding vezető elemzője kiemelte: "a vártnál jóval nagyobb infláció, és számos, elsősorban élelmiszer termékpályán a nyersanyag és energiaöltségek meredek elszállása miatt továbbra is folytatódó átárazások miatt érdemben, 9% közelébe emelhetjük az idei átlagos inflációs várakozásunkat, ami jövőre 4,5%-ra mérséklődhet".

Suppan szerint az orosz-ukrán háború érdemben felülírja az inflációs – és gazdasági – kilátásokat, amelyeknek a hatása még nem megbecsülhető meg teljeskörűen. A háború kitörése óta a gáz-, áram-, és olajárak elszálltak, amelyek már azelőtt is komoly nehézséget okozott a gazdasági élet szereplőinek, attól függetlenül, hogy a lakosság és a mikro-, kisvállalkozások igénybe vehetik az egyetemes szolgáltatási árakat, amelyek nem változtak. Igen komoly hatása lehet a búzaárak és más alapvető terményárak (kukorica, napraforgó) elszállásának.

Az egyre tartósabbnak ígérkező magas infláció miatt szükséges volt a kamatemelési ciklus elindítása, ráadásul még felfelé mutató kockázatot jelentenek a nyersanyagárak másodkörös hatásai is, az újranyitás miatt felrobbanó kereslet, amit a kínálat lassabban tud követni, a munkaerőhiány miatt várhatóan érdemben megugró bérek, így az MNB folytathatja a kamatemelési ciklust. Noha a hazai háztartási energiaárak feltehetően nem változnak a közeljövőben, az öt-tízszeresére ugró gázárak és áramárak számos ágazatban, és szinte minden ipari folyamatban megjelenhet, így a pékáruktól, a vendéglátástól az élelmiszertermeléshez szükséges műtrágyáig, a vegyiparig, fémfeldolgozásig, építőanyag gyártásig jelentős mértékű drágulást okozhat - fogalmazott Suppan.

A következő hónapokban az átárazások miatt tovább emelkedhet az infláció, ami az árkorlátozó intézkedések nélkül elérhetné a 14-15%-ot.

A vártnál jóval szélesebb körű, és meredekebb áremelkedések hatására az idei inflációs várakozását 9% közelébe emeli Suppan Gergely, de az infláció ennél magasabb is lehet, amit a globális alapanyag-, nyersanyag-, alkatrészhiány, a nemzetközi szállítási árak elszállása és a globális energiaválság okoz. Az inflációra emellett a jelentős béremelések, a bérköltségek érdemi növekedése, a lakosság többletjövedelmei miatt várható keresletélénkülés is kockázatot jelent.

