Megvolt a tetőzés? Csökkent az infláció az Egyesült Államokban

Áprilisban 8,3% volt az éves infláció az Egyesült Államokban, ami csökkenést jelent a márciusi 8,5%-hoz képest - derül ki a ma délután 14:30-kor ismertetett közlésből. Az infláció ezzel némileg magasabb volt az elemzők által várt számhoz képest, a dollár jelentős erősödést mutat.

Közzétette az amerikai munkaerő-nyilvántartó intézet az áprilisi fogyasztói árindex alakulását. Az infláció ez alapján 8,3% volt áprilisban, ami kissé elmarad a márciusi 8,5%-tól. 2021 augusztusa óta ez az első alkalom, amikor az éves infláció csökkent.

Az elemzők számítottak rá, hogy csökkenni fog az infláció: a Reuters konszenzusa 8,1%-os inflációt várt áprilisra. Ehhez képest a 8,3%-os infláció nem tekinthető különösebben megnyugtatónak, a hírre a befektetők dollár-vásárlásba kezdtek. A vártnál kisebb csökkenés negatív meglepetést okozott, a határidős amerikai indexek is mínuszba fordultak, pedig 1% feletti nyitás volt kilátásban. Különösen aggasztó, hogy az élelmiszerek- és az energia árának alakulásától független inflációs mutató is 6,2% volt, az elemzők 6%-ra számítottak (a maginfláció előző hónapban 6,5% volt).

Az amerikai jegybank, a Fed elsősorban ugyan a személyes fogyasztások indexét (PCE) nézi, de ez csak később jelenik meg, a tárgyhavi inflációról így a fogyasztói árindex adja az első információt. A PCE-index egyébként már márciusban is csökkenés mutatott, és ezzel összhangban van a CPI áprilisi csökkenése is, de a nagyon kis csökkenés szemlátomást nem nyugtatta meg a befektetőket.

Az élelmiszerek ára 9,4, az energiáé 30,3%-kal drágult egy év alatt. Az új autók 13,2, a használt autók 22,7%-kal drágultak. A ruházat 5,4, a gyógyszerek 2,1%-kal drágultak, a szolgáltatások áramelkedése 4,9%. Az infláció tehát minden kategóriában cél feletti, széles körű drágulás látszik az Egyesült Államokban. Az éves inflációt viszont továbbra is a közlekedéssel kapcsolatos termékek és szolgáltatások ára húzza fel legnagyobb mértékben (szállodai éjszakák, repülőutak, közlekedési eszközök). Ez utóbbiaknak nagyon alacsony a bázisa a koronavírus miatt, emiatt is lehetett számítani a tetőzésre. A magindex emelkedése viszont arra utal, hogy a jelentős béremelések hatása begyűrűzik az árképzésbe is.

A Fed a jelentős inflációs nyomás miatt kamatemelésbe kezdett: márciusra a jegybank kivezette az eszközvásárlási programot, és még abban a hónapban 25 bázispontos kamatemelést hajtottak végre. Májusban ezután további 50 bázisponttal emelték a kamatot (ami kifejezetten ritka lépés), és bejelentették a mennyiségi szigorítást is.

A Fed szigorítása komoly aggodalmat váltott ki a piacon: idén eddig a legnagyobb részvényindexek komoly mínuszban vannak, a dollár jelentősen erősödik. A befektetők nagyon érzékenyek a Fed megjegyzéseire, így a mai adat kapcsán is heves piaci reakciókra lehetett számítani. A piac a Fed következő ülésére 75 bázispontos kamatemelést áraz, ami nagyon jelentős szigorítás lenne - márpedig a befektetők eléggé biztosnak tűnnek ebben. Jerome Powell Fed-elnök a jegybank legutóbbi ülése után már kvázi kizártnak nevezte a 75 bázispontos emelést, amelynek hatására a piacok jelentős emelkedésbe kezdtek. Másnapra viszont már újra 75 bázispontos emelést áraztak, és jókora lefordulás jött az indexekben.

A piac meg van győződve róla, hogy a Fed elkésett a szigorítással.

A befektetők szerint a jegybanknak az inflációs nyomás erősödése miatt határozottan kamatot kell emelnie, ami rontani fogja a gazdasági aktivitást, recessziót vált ki. Ez látszik a részvény- és devizapiaci hangulaton is. Ilyen környezetben óriási figyelem övezi az inflációs adatközlést. A mai adat kifejezetten aggasztó: a csökkenés ténye önmagában örömteli lehetne, de a vártnál kisebb csökkenés elég arra, hogy fenntartsa a bizonytalanságot a következő hetekben. Amennyiben a vártnak megfelelő, vagy annál is alacsonyabb inflációt közöltek volna ma, az heves vásárlási hullámot válthatott volna ki a piacon, és a dollár is gyengülésbe kezdhetett volna. Ezzel szemben az infláció további emelkedése erős lefordulást hozhatott volna, és további dollárerősödést. Jelenleg viszont marad a bizonytalanság, a következő inflációs adat jelentősége ismét óriási lesz.

