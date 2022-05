Brutálisan átárazta építőipari szerződéseit az állam

Az év elején annak ellenére óriási mértékben ugrott meg az építőipari vállalatok rendelésállománya, hogy az új szerződések kifejezetten visszafogottan alakultak. A példátlan jelenségre az a magyarázat, hogy a jelentős költségnövekedés hatására a szerződéseket újraárazták. Ebben a folyamatban szinte biztosan az állam járt az élen.

Különös jelenségre bukkantunk a Központi Statisztikai Hivatal év eleji építőipari jelentésében. A 2021 decemberi 2100 milliárd forintról az ágazat rendelésállománya 3200 milliárd forintra száguldott. Az egyetlen hónap alatt mutatott 50%-os (1100 milliárd forintos) emelkedés példátlan az építőiparban. A fejlemény azonban nem önmagában ezért különös, hiszen akár gondolhatnánk, hogy az év eleji, amúgy is intenzív szerződéskötési időszakban óriási mennyiségben érkeztek új rendelések az építőiparhoz.

A megugrás mögött azonban nem a hirtelen beömlő óriási új szerződéstömeg állt, hiszen az mindössze 600 milliárd forintot tett ki. Ráadásul a teljes szerződésállomány nem csak amiatt változik, hogy új megrendelések születnek, hanem azért is, mert korábbiak lejárnak. Vagyis decemberről januárra úgy tudott 1100 milliárdos szerződésállomány-növekedés lezajlani, hogy az újonnan érkező, illetve lejáró megrendelések egyenlege szinte biztosan ennek a felét sem magyarázza.

De ha szigorúan az ismert számoknál maradunk, akkor is megállapíthatjuk, hogy közel 500 milliárd forintnyi szerződésállomány-növekedésre nincs első pillantásra nyilvánvaló magyarázat. Arra, hogy a rendelésállomány gyorsabban növekedjen, mint a bejövő új szerződések, az elmúlt négy évben csak egyszer volt még példa, de akkor is "csak" 80 milliárd forint értékben, most pedig 470 milliárd forintról van szó. Vagyis valóban példátlan furcsaságról van szó.

Bizonyára sok olvasó már sejti, mi lehet az év eleji különös folyamatok oka: az ellentmondást a már meglévő szerződések átárazása oldja fel. A KSH a Portfolio kérdésére így fogalmazott:

A korábbi időszaktól való eltérést jórészt a meglévő szerződéseknek az építőipari árak jelentős emelkedése miatti átárazása okozta.

Az építőipar valóban jelentős költségsokkot szenved el, hiszen az energiaárak emelkedése mellett drágul a munkaerő és az alapanyag is, időnként ellátási problémák is felléphetnek.

Jó lenne tudni, hogy ez az átárazási folyamat mely területekre jellemző igazán. Sajnos a rendelési mutatók nagyon mély bontása nem áll a rendelkezésünkre, de azért néhány következtetésre így is van mód. A KSH a rendelési mutatók alakulását az építőipar egészére, illetve ezen belül két részre bontva közli: az épületekre, és az egyéb építményekre. Előbbi inkább a magángazdaság megrendeléseit tartalmazza (lakás, iroda, raktár stb.), utóbbi pedig elsősorban a nagy állami infrastrukturális beruházásokat takarja.

Mindkét területen jelentős volt a rendelésállomány ugrása decemberről januárra, csakhogy amíg az épületek esetében ez nem mutat súlyos ellentmondást az új rendelésekkel (a 410 milliárdos állományemelkedés mögött 480 milliárd forint új rendelés áll), addig az egyéb épületeknél látványosan jelentkezik a fent tárgyalt "anomália". Az egyéb építményeknél ugyanis úgy nőtt 670 milliárd forinttal a rendelésállomány, hogy közben mindössze 140 milliárd forint értékben kötöttek új szerződést. Vagyis még akkor sincs 530 milliárd forintnyi emelkedésre magyarázat, ha az feltételezzük, hogy lejáró szerződés az év végén nem volt.

A két alágazat szerződéses adatai alapján szinte biztosan kijelenthető, hogy zömében állami forrásokból megvalósuló fejlesztések esetében történtek óriási átárazások. Egy hozzávetőleges számítással azt kapjuk, hogy a KSH adatai alapján

az állam az év elején a teljes rendelésállományán átlagosan mintegy 40%-os drágítást fogadhatott el.

Az mindenesetre érdekes, hogy a magánszektor megrendeléseinél nincs ennyire automatikus átárazási magatartás.

