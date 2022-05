Megint ugrik a gázár Putyin nagy döntése után – Idő előtt kényszerül leválni az orosz gázról Németország?

Csaknem 20%-ot ugrott csütörtökön délutánra a következő hónapok gázára a vezető holland gáztőzsdén azután, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök szerda esti rendeletével számos európai ország vállalatát feltette egy friss szankciós listára, köztük a Jamál-Európa gázvezeték lengyelországi tulajdonosát, illetve a legnagyobb német gáztároló üzemeltetőjét is. Mivel a szankciós listára tett cégekkel a Gazprom (és más orosz cégek) semmilyen tranzakciót nem folytathatnak, még a meglévő szerződéses kötelezettségeiket sem teljesíthetik, így az orosz lépés érthető módon alapvető aggodalmakat keltett az európai gázpiaci szereplőkben, hogy hogyan, milyen mennyiségben érkezhet egyáltalán az orosz gáz Európába a következő hónapokban. Nem véletlen, hogy a német gazdasági miniszter egy mai interjúban és a parlamenti felszólalásában már azt pedzegette: lehet, hogy sokkal gyorsabban kell leválnia Németországnak az orosz gázról, mint ahogy azt eddig tervezték (leghamarabb 2024 közepére), mert lehet, hogy egyszerűen nem jön majd maga az orosz molekula. A szankciós listára egyébként a Gazprom magyarországi cége is rákerült.

Az orosz elnök szerda este írta alá azt a rendeletet, amely értelmében 31 céggel szemben léptek hatályba szankciók, és Dimitrij Peszkov elnöki szóvivő csütörtök délelőtti tájékoztatója szerint mindez azt jelenti: nem kaphatnak gázt sem a listán szereplő cégek és semmilyen tranzakciót nem lehet velük bonyolítani, a meglévő szerződésből eredő kötelezettségeket sem. Euztán a Peszkov-nyilatkozat után lódultak meg még durvábban a gázárak felfelé: addig 10% körüli volt a plusz, majd 20% körüli ugrás felé haladt a piac, lásd alább az ábrát a júniusi határidős kontraktusról a holland TTF gáztőzsdén.

Az orosz elnöki rendelet azért különösen fontos, mert a második legfontosabb európai orosz gázszállítási útvonal, az évi 33 milliárd köbméteres kapacitású a Jamál-Európa lengyelországi szakaszának tulajdonosát és a legnagyobb németországi gáztároló, a Rehnden üzemeltetőjét is rátették a szankciós listára, akárcsak számos európai Gazprom-érdekeltséget, illetve a Gazprom Germania céget is, amelyet a múlt hónapban vett állami ellenőrzés alá Németország. Amint jeleztük: a szankciós listára, (itt érhető el, a hatodik helyen) a Gazprom magyarországi cége, a WIEE Hungary Kft. is rákerült, ahogy a napi.hu kiszúrta.

A Putyin-rendelet szerdán azután érkezett, hogy kedden este az ukrán gázhálózati üzemeltető vis majorra hivatkozva bejelentette: leállítja az egyik mérőállomáson az orosz gáz tranzitját Európa felé, amely miatt tegnapra ötödével esett az orosz tranzit Ukrajnán keresztül.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 05. 11. Ötödével szakadt ma az orosz gáz ukrán tranzitja, a németek is jócskán megérezték

Ma további jelentős, 28%-os esés látszik a friss közlések alapján: az ukrán rendszerüzemeltető közlése szerint mára a Gazprom csak 53,2 millió köbméternyi gáz tranzitjára adott foglalást a tegnapi 73 millió köbméter után, illetve a keddi 96 millió után.

Az újabb orosz elnöki rendelet azután érkezett, hogy ezzel párhuzamosan a gázszállítások pénzügyi rendezése körüli huzavona a megnyugvás felé mutatott:

Az orosz gázpiaci lépés kapcsán érdemes emlékeztetni arra is, hogy éppen most zajlik annak a nagy uniós programnak a véglegesítése, amely azt segíti, hogy az EU öt éven belül szinte teljesen leváljon a fosszilis orosz energiahordozókról. Ebből a programból valószínűleg Magyarország is plusz pénzeket kaphat az orosz olajembargó negatív hatásainak enyhítésére és egyéb nagy beruházásokra, így

a kilátások afelé mutatnak, hogy Európa egyre kevesebb orosz olajat és gázt fog vásárolni, így az oroszoknak érdekük a szállítási bizonytalanság fenntartásával, fokozásával a még leszállításra kerülő energiahordozó árának magasan tartása, feltornászása.

Ez egyébként jól látszott a friss német adatokból is: kevesebb orosz energiahordozót vettek, de jelentős drágulás mellett, így az oroszok bevétele még mindig biztosított.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 05. 12. Kevesebb orosz gázt és olajat vesznek, mégis sokkal többet fizetnek érte a németek

Mindezek a fejlemények egyre inkább kérdésessé teszik, hogy Európában az egyelőre lendületes feltöltése a föld alatti tárolóknak hogyan, milyen ütemben tud majd haladni a következő hónapok során, ugyanis az orosz gázszállítások radikális esése mellett a kellő szintű feltöltés igencsak bizonytalan.

Most az európai tárolók együttes töltöttsége 37,6%-os, ami a tavalyi azonos napi 31,7%-nál érdemben magasabb és ebben az Európába ömlő cseppfolyós földgáz felpörgésének jelentős szerepe van. A német tárolók - ami az EU teljes gáztárolói kapacitásának nagyjából 25 százaléka, tehát igen jelentős volumen - töltöttsége most 38,8%-os, ami jóval meghaladja a 2015, 2017, 2018 és 2021 azonos időszakában mért arányt.

Címlapkép forrása: Getty Images