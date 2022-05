Ilyet még nem csináltak az állami vállalatok

Az idei évben először szervezték meg az Állami Vállalatok Humán Konferenciáját. Az esemény elsődleges célja, hogy a tudásmegosztás révén tovább erősödjön az állami vállalatok versenyképessége, munkaerő bevonzó képessége és a szféra vonzereje. A konferencia emellett választ adott arra is, hogy a közeljövőben milyen HR szakmai kihívásokra kell választ adniuk az érintett cégeknek.

A 2022. május 11-én megrendezett tudásmegosztó konferencián 32 vállalat felsővezetője vett részt, amelyet a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter nyitott meg. Az egész napos rendezvény során - többek között – a Szerencsejáték Zrt., a MÁV Magyar Államvasutak Zrt., az MVM Csoport, illetve a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. üzleti és HR szakmai igazgatói mellett a Magyar Állami Operaház főigazgatója is bemutatta a korábbi jógyakorlataikat, valamint modern, jövőbe mutató HR megoldásaikat annak érdekében, hogy a felmerülő szakmai kérdésekre és kihívásokra a lehető leghatékonyabb megoldással válaszolhassanak az állami vállalatok. A konferencián ezen túlmenően szó esett a hibrid munkavégzés kultúrájáról, a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásáról, a digitális HR lehetőségeiről, a visszajelző vállalati kultúra erősítéséről, valamint a fiatal generáció megszólításáról is.

Mager Andrea beszédében kiemelte: „Az állami vállalatoknál közel 160 ezer munkavállaló dolgozik, ez a szektor egy szabad szemmel is látható szegmensét alkotja a munkaerőpiacnak, ezért esetükben a megfelelő minőségű HR funkció ellátása a munkaerőpiac jelentős részére közvetlenül is kedvező hatást gyakorol. És ha rendben van a munkavállalói állomány, akkor az ellátásbiztonság is jóval magasabb szintre kerül. Arról nem is beszélve, hogy egy krízis idején, mint amilyen például a COVID járvány volt, az állami vállalatok által nyújtott foglalkoztatási stabilitás példaértékű volt, és érdemben hozzájárult a járvány utáni gazdasági újranyitás sikeréhez. Ez megerősíti, hogy az állami vállalati szektor is képes komoly értéket teremteni a munkaerőpiacon, és sok tekintetben versenyképes alternatívát jelent a piaci vállalkozásokkal szemben”.

Az Állami Vállalatok I. Humán Konferenciáját a Szerencsejáték Zrt. szervezte meg. Bozóky Alex vezérigazgató szerint az esemény kiváló lehetőséget nyújtott arra, hogy azonosítsák a közös vállalati kihívásokat, támogassák és inspirálják egymást és ezáltal egy XXI. századi versenyképes munkaadó képét tudjanak nyújtani a jövő munkavállalói számára.