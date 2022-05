Powell szerint fájdalmas lehet az infláció elleni harc - a 75 bázispontos emelésről is beszélt

Nehéz helyzetben van a jegybank, az infláció elleni harc fájdalommal járhat - mondta Jerome Powell Fed-elnök a Marketplace-nek adott interjújában. Powell az interjúban többször is kihangsúlyozta, hogy az elsődleges cél az infláció mérséklése, és a múltkori üléssel ellentétben ezúttal a 75 bázispontos kamatemelést sem zárta ki.

Powell az interjúban megemlítette, hogy a Fed sajtótájékoztatóit főleg a sajtó képviselői, közgazdászok és piaci szereplők figyelik, ő viszont fontosnak tartotta, hogy üzenetet küldjön az amerikai átlagembernek is. Powell azzal kezdte a múltkori sajtótájékoztatót, hogy együttérzését fejezte ki a magas infláció miatt, és megerősítette, a Fed elkötelezett annak letörése mellett. Arra a kérdésre, hogy mit üzenne annak az embernek, aki a Fed szigorítása miatt veszíti el munkáját, Powell azt felelte, hogy az infláció 2%-ra csökkentése okoz némi fájdalmat, de az még fájdalmasabb lenne, ha az infláció magas szinten stabilizálódna.

Felhívta rá a figyelmet, hogy a jelenlegi környezetben nem egyszerű meghozni a monetáris politikai döntéseket, de a cél az, hogy recesszió kiváltása nélkül tudjuk elérni a 2%-os inflációs célt – mondta a Fed-elnök, aki ismét kihangsúlyozta, hogy az árstabilitás elérése most mindennél fontosabb.

A Fed-elnök szerint nagyon sajnálatos, hogy az embereknek meg kell tapasztalniuk a magas inflációt, ennek nem szabadott volna megtörténnie. De a Fed mindent megtesz, hogy stabilizálja az árakat: ehhez megvannak az eszközeik, és élni is fognak velük.

A riporter megkérdezte Powellt a 75 bázispontos emelésről, amelyet a jegybankelnök a legutóbbi ülésen lesepert az asztalról. Powell azonban most már kissé árnyalta a képet:

Legutóbb azt mondtam, hogy akkor nem gondolkodtunk 75 bázispontos kamatemelésen

- majd egy pontosító kérdésre válaszul kifejtette, hogy a gazdaság jelenlegi kilátásai szerint a következő két ülésen 50 bázispontos kamatemelésre lesz szükség. „Ha a helyzet megkívánja, léphetünk ennél kisebbet, de ha arra les szükség, akár nagyobbat is” – mondta.

Powell beszélt az úgynevezett puha landolásról is: a kifejezést arra érti, hogy a jegybank az inflációt úgy szorítja vissza 2%-ra, hogy közben a munkaerőpiac (és a reálgazdaság) erős marad. Powell a korábbi alkalmakkor rendszeresen úgy érvelt, hogy ez kivitelezhető, a mai interjúban viszont azt mondta, hogy

ezt több tényező miatt is nagyon nehéz lesz elérni.

Szerinte az infláció túl magas, a munkaerőpiac túl feszes, ami rendkívül nagy béremeléseket okoz, ez pedig nincs összhangban az inflációs céllal. A kereslet szerinte jelenleg túl nagy, a Fed a kamatemelésekkel erre tud hatni. „Meg kell adni a lehetőséget a kínálatnak a helyreállásra” – mondta Powell. Szerinte elsősorban a munkaerőpiacon kell elérni az egyensúlyt: azt az állapotot, ahol a munkaerő-kereslet és kínálat találkozik. A bérek ekkor is egészséges mértékben nőnek, de nem fenntarthatatlan mértékben.

Powell megkapta a kérdést, hogy a Fed elkésett-e a szigorítással. Powell hosszas felvezetője után (amelyben szót ejtett a 100 év óta először bekövetkező világjárványról, az orosz-ukrán háborúról, a kínai lezárásokról, a más országokat is sújtó inflációról) azt mondta, hogy

talán jobb lett volna, ha egy kicsit korábban emelünk kamatot.

Majd hozzátette: nem lehet tudni, hogy ez változtatott volna-e a helyzeten, most viszont már eltökélt a Fed, és pontosan tudja, mi a teendő.

Powell a jegybank szerepéről is beszélt: szerinte a Fed eszközei nem túl kifinomultak, a kínálatra például nem tudnak hatni, miközben a jelenlegi inflációs környezetben a kínálati tényezők meghatározóak. Emellett számos külső geopolitikai fejlemény is hatást gyakorol a gazdaságra, vagyis számos dolog a Fedtől függetlenül hat. Amit a jegybank tehet, az a kereslet mérséklése, és ezt meg is fogja tenni.

Az általános munkaerőpiaci helyzetről azt mondta, hogy az egyén szintjén első látásra kedvező helyzetet hoz a feszes munkaerőpiac: az emberek magasabb fizetést tudnak kérni, könnyebben tudnak munkahelyet váltani. Ez ugyanakkor egyensúlyi szempontból egy egészségtelen helyzet, mert magas inflációt eredményez: a magas infláció pedig végül felemészti a béremelkedést is. A jegybank célja – ismételte sokadszorra Powell – a fenntartható béremelkedés elérése, amely összhangban van a 2%-os inflációs céllal.