40 év után visszatérhet a stagfláció?

Az elmúlt 2 év a globális pandémia ellenére meglepően jól alakult a nemzetközi tőkepiacokon. Az idén azonban, különösen február vége óta drámaian megnőtt a bizonytalanság. Egy évtizedek óta halottnak vélt démon árnyéka vetült a világgazdaságra és a tőkepiacokra, a stagflációé. A stagfláció egy olyan gazdasági környezetet jelent, ahol az infláció annak ellenére magas szinten marad, hogy jelentősen lassul a növekedés. A félelmeket elsősorban két tényező táplálja: egyrészt az orosz-ukrán fegyveres konfliktus és az ezzel összefüggő szankciókkal kapcsolatos európai energia krízis, másrészt az azzal kapcsolatos bizonytalanság, hogy a Federal Reserve küzdelme a 40 éves csúcsokat verő inflációval nem vezet-e végül recesszióhoz az amerikai gazdaságban.

Az orosz-ukrán fegyveres konfliktus következményei rendkívül bizonytalanok a világgazdaságra, különösen Európára. Az infláció már az elmúlt 2 évben is magas volt, de nagyrészt a pandémiából való kilábalással összefüggő hatások okozták. A jegybankok sokáig azzal nyugtatták magukat, hogy ezek a hatások átmenetiek. Az ellátási láncokban (például a mikrocsipek gyártásában) jelentkező elakadások láthatóan éven átnyúló költségsokkokat eredményeztek, de legalább arra lehetett számítani, hogy a pandémia elmúltával, a világgazdaság újra nyitása után ezek a hatások fokozatosan eltűnnek. Egyelőre azonban az omikron vírusvariáns terjedésével összefüggő újonnan bevezetett rendkívül kemény lezárások számos kínai városban arra utalnak, hogy az ellátási láncok zavarai folytatódnak. Ráadásul idén a pandémiával összefüggő kínálati sokkokra újabb kínálati sokkok rakódtak, amelyek elsősorban Európa energiaellátását érintik, de az agrár- és ipari fém áraktól kezdve számos más nyersanyag árára is hatással vannak. A fegyveres konfliktus és az Oroszország elleni szankciók egy olyan időszakban okoznak zavarokat számos nyersanyag kínálatában, amikor a készletek amúgy is alacsonyak, így az árfelhajtó hatás nagyon jelentős.

Az inflációs hatások mellett most már a növekedés lassulására is számítani lehet, különösen Európában, főként a tartósan magasan maradó energiaárak következtében. Egy évtizeden át folyamatosan növekedett Európa egyetlen beszállítótól való függősége, de a fegyveres konfliktus kezdete óta az orosz gázellátás megbízhatósága kérdésessé vált. A biztonságosabb energiaforrások felé történő elmozdulás pedig az átmenet éveiben tartósan magasabb energiaárakat eredményezhet, gyengébb növekedés mellett. A Goldman Sachs elemzése szerint az olajárak 20 dollárnyi emelkedése az USA növekedését 0.3 százalékponttal vetheti vissza, míg Európában 0.6 százalékponttal alacsonyabb növekedést eredményezhet. Ezen felül az euró- zónában a magasabb orosz gázárak további 0.6 százalékpontos lassulást eredményezhetnek abban az esetben, ha a gáz továbbra is zavartalanul áramlik a csővezetékeken. Ha ebben zavar támadna, akkor a recesszió garantált lenne, mivel az euró-zónás országokban az ipari termelés egy részét le kellene állítani, hogy a lakosság gázellátása biztosítható legyen. Ilyen körülmények között talán nem meglepő, hogy egyre gyakrabban kerül elő a stagfláció szó.

A stagfláció kifejezést nyelvújító tevékenységtől sem visszariadó közgazdászok alkották meg a hetvenes években a stagnálás és az infláció szavak összevonásából. A stagfláció olyan gazdasági jelenség, amelyet jelentős inflációval, alig, vagy egyáltalán nem növekvő gazdasággal és magas munkanélküliséggel jellemezhető időszakok határoznak meg. A stagfláció a legtöbb ember számára egy rendkívül kellemetlen világállapot. Bizonytalanná válhatnak a munkahelyek, sokan az utcára kerülhetnek, és szemben egy átlagos ciklikus recesszióval, amikor az árak legalább mérséklődnek, a megélhetési költségek is jelentősen emelkednek.

Az utolsó jelentős stagflációs időszak az Egyesült Államokban 1965-től 1982-ig tartott. 1964-ben az infláció nagyjából 1 százalék volt, a munkanélküliség pedig 5 százalék. Tíz évvel később az infláció meghaladta a 12 százalékot, a munkanélküliség pedig a 7 százalékot. A nagy infláció néven ismert jelenségnek csak Paul Volcker, a Federal Reserve korábbi elnökének kitartása és elszántsága vetett véget, nagyon mély recesszió árán.

A jelenlegi időszak több hasonlóságot mutat a ’70-es évekkel. Az 1970-es években a gazdaság két geopolitikai eredetű kínálati oldali sokkot szenvedett el, amelyek magasabb fogyasztói árakat eredményeztek: az 1973-as és az 1979-es olajsokkokat. Hasonló a jelen helyzet is, amikor szintén geopolitikai eredetű, várhatóan tartósan magasabb árakat eredményező sokkokat élünk át.

Vannak azonban jelentős különbségek. A ’70-es években az olajárak rövid idő alatt megháromszorozódtak. A nagy infláció olajsokkjai messze felülmúltak mindent, amit eddig tapasztaltunk. Bár az olajpiacot további kínálati sokkok érhetik, ott még közel nem tartunk, mint a ’70-es években. Akkor a termelés energia intenzitása is jóval magasabb volt, mint jelenleg. Magyarországon a gazdaság energia intenzitása például kb. harmada az 1975-ben mértnek, és hasonlóak a különbségek más európai országok esetében is. A legnagyobb különbség azonban valószínűleg a jegybankok reakciójában van. Ahhoz, hogy egy sok éven magasan ragadó inflációt tapasztaljunk az kell, hogy az inflációs várakozások elszabaduljanak és egy árak és bérek közötti állandó visszacsatolás alakuljon ki. Bár a FED lépéshátránnyal kezdte meg a szigorítást ebben a ciklusban, úgy tűnik, hogy a 70-es évekhez képest sokkal inkább tudatában van az infláció veszélyeinek és a várakozások jelentőségének. Összességében eltúlzottnak tűnnek a félelmek, hogy a jelenlegi sokkok egy sok éven át tartó stagflációs időszak nyitányát jelenthetik. A növekedési és inflációs kockázatok azonban rövid távon igen jelentősen megemelkedtek, ami óvatosságra int a befektetéseinkkel kapcsolatban is.

Felvetődik a kérdés, hogy ha a stagfláció ennyire veszélyes állapot, vajon a jegybankok tudják-e megfelelően kezelni a helyzetet? 2020. márciusában a globális pandémia kitörésének idején a jegybankok elképesztő likviditás özönt zúdítottak a piacokra, ami a hatalmas mértékű költségvetési expanzióval karöltve rekord gyorsasággal fékezte meg előbb a piacok, később a reálgazdaság hanyatlását. Most viszont éppen az jelenti a problémát, hogy a monetáris kondíciók lazítása nem opció a több évtizedes csúcson álló infláció mellett. A jelenlegi helyzetben azt láthatjuk, hogy a jegybankok először az inflációs kockázatokra tüzelnek, és csak aztán kérdeznek a növekedési kockázatokkal kapcsolatban. Tudják, hogy ha a hosszú távú inflációs várakozások elszabadulnának és elindulna egy ár-bér spirál, akkor nagyon nehéz lenne megállítani a folyamatot. A jelenlegi inflációs sokk egyelőre szerencsére nem járt együtt a hosszú távú inflációs várakozások elszabadulásával, de nyilvánvaló, hogy az ismétlődő kínálati oldalú inflációs sokkokat kezelése nem lenne könnyű feladat a jegybankok számára.

Az Európai Központi Bank mindeddig kitartott szigorítási tervei mellett, de a legtöbb előrejelzés még most is túl optimistának tűnik a rövid távú európai növekedési kilátásokkal kapcsolatban. Várható, hogy pár hónapon belül az inflációs aggodalmakat lassan felülírhatják a növekedéssel kapcsolatos aggodalmak. Az EKB valószínűleg végül kénytelen lesz tolerálni a vártnál magasabb inflációt, és az európai kamatokba beárazott emelési várakozások mérséklődhetnek. Bár a kamatemeléseknek lehet jelzésértéke, de azoktól egyetlen cseppel sem lesz több olaj, gáz vagy vasérc a piacon, ami letörhetné a kínálati oldalról indult inflációt az euró-zónában.

A Federal Reserve esetében csak látszólag egyszerűbb a jegybankárok helyzete, mint az eurózónában. Az Egyesült Államok gazdaságát ugyan sokkal áttételesebben érintik a fegyveres konfliktusmakrogazdasági hatásai, de az inflációt az USA-ban egyáltalán nem csak a nyersanyag árak emelkedése okozza. Szemben Európával, az USA-ban igen erős túlhevülés jeleit mutatja a munkaerő piac, ahol az ár-bér spirál kialakulása reális veszély. Úgy tűnik, a Fed már akkor is próbál erősen a fékre lépni, amikor az egészségesnél jóval gyorsabb ütemben száguld a gazdaság.

Egyes közgazdászok évek óta figyelmeztetnek a túl laza pénzügyi kondíciók kockázataira és az amerikai gazdaság súlyos túlhevülésére, ami jelentősen megnövelheti annak veszélyét, hogy a Fed nem lesz képes recesszió nélkül letörni az infláció szarvait. Larry Summers (korábbi amerikai pénzügyminiszter) és Alex Domash a napokban megjelent tanulmánya („A labor market view on the risks of a U.S. hard landing”, NBER, WP 29910, April 2022) azt találja, hogy az amerikai munkaerőpiac ma jelentősen feszesebb, mint amit a 4% körüli munkanélküliségi ráta sugall. Az egy munkanélkülire jutó állásajánlatok száma magasabb, mint az elmúlt 70 évben bármikor, illetve sok munkavállaló hagyja el a munkaerőpiacot, ami további nyomást gyakorol a nominális bérekre. A munkanélküliségi ráta, amely összhangban van az üres álláshelyek és a munkavállalók kilépésének jelenlegi szintjével, ma 2 százalék alatt van, ami jelentős bérinflációt vetíthet előre. 2022. februárjában az éves bérinfláció elérte a 6,5 százalékot az atlantai Federal Reserve Bank adatai szerint, ami a legmagasabb a historikus nyilvántartásban. Az is elgondolkodtató, hogy az elemzés szerint 1955. óta nem volt olyan negyedév, amikor az árinfláció meghaladta volna a 4 százalékot úgy, hogy 5 százalék alatt maradt a munkanélküliség, és ezt nem követte recesszió a következő két évben. Ez nem azt jelenti, hogy ne lenne lehetséges a Fed-nek a puha földet érés az amerikai gazdasággal, de nem ígérkezik könnyű menetnek.

EZ ITT AZ ON THE OTHER HAND, A PORTFOLIO VÉLEMÉNY ROVATA. A cikk a szerző magánvéleményét tükrözi, amely nem feltétlenül egyezik az OTP Csoport és az OTP Alapkezelő Zrt., illetve a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el meglátásait a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A megjelent cikkek itt olvashatók.

Címlapkép forrása: Getty Images