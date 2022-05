Kiadta a jelszót a Goldman Sachs elnöke: recesszióra felkészülnI!

Nincs kőbe vésve a recesszió, de a vállalatoknak és a fogyasztóknak is fel kell készülniük rá – nyilatkozta a Goldman Sachs elnöke. Szerinte a Fed jól reagált a történelmi jelenőségű árnövekedésre.

A CBS „Face the nation” című műsorában a Goldman Sachs elnöke arra szólította fel a vállalatokat és a fogyasztókat, hogy készüljenek fel egy amerikai recesszióra, mondván, hogy annak "nagyon-nagyon nagy kockázata".

"Ha én egy nagyvállalatot vezetnék, nagyon felkészülnék rá" - mondta Blankfein, hozzátéve: "Ha fogyasztó lennék, akkor is felkészülnék rá".

A recesszió ugyanakkor nincs szerinte kőbe vésve, "keskeny úton" elkerülhető. A Federal Reserve "nagyon erős eszközökkel" rendelkezik az infláció megfékezésére, és "jól reagál" - mondta a Goldman volt vezérigazgatója.

A magas üzemanyagárak és a csecsemőtápszerhiány az amerikaiak nyugtalanságának kézzelfogható indikátora, az amerikai fogyasztói hangulat május elején 2011 óta a legalacsonyabb szintre csökkent. A fogyasztói árak áprilisban 8,3%-kal emelkedtek az egy évvel korábbihoz képest, ami némileg lassult márciushoz képest, de még mindig az elmúlt évtizedek egyik leggyorsabb árnövekedési üteme.

Míg az infláció egy része "el fog múlni", ahogy az ellátási láncok helyreállnak és a kínai koronavírus-zárlatok enyhülnek, "néhány dolog egy kicsit ragadósabb, mint például az energiaárak" - mondta Blankfein.

Az amerikaiak sokáig profitáltak a globalizációból, amely az olcsóbb külföldi munkaerő révén olcsóbbá tette az árukat és szolgáltatásokat, mondta.

A Goldman egyike azoknak a nagybankoknak, amelyek viszonylag korán figyelmeztettek a recesszió lehetőségére:

