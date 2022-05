Senki sem menekülhet el a magas infláció elől? Mindenki a saját kenyerén érzi az áremelkedést

Nagyon jelentős áremelkedéssel néz szembe az élelmiszeripar, miután gyakorlatilag minden alapanyag ára kilőtt. A növényi olajok és más alapanyagok árának szárnyalását pedig a fogyasztók is megérzik. A gyártók ráadásul nemcsak olyan problémákkal néznek szembe, hogy emelkednek az árak a világpiacon, hanem olyanokkal is, hogy egyszerűen nincs elég belőlük. Ezért új beszerzési piacokat kell keresniük, például a kieső ukrán termelés helyett is. A mostani helyzet egyben felveti azt a kérdést, hogy Európa lehet-e önellátó élelmiszerből.

A globális élelmiszeriparban felhasznált növényi olajok ára a közelmúltban történelmi csúcsokat döntött. Egyesek szerint ez az ukrajnai háború miatt van, de csak részben van igazuk, hiszen az olajárak már 2022 februárja előtt is emelkedtek. 2020 közepétől 2021 végéig 100%-os drágulás következett be az összes növényi olaj tekintetében, mégpedig a termelési költségek és a kereslet kitartó növekedése miatt, amelynek hátterében a szélsőséges időjárási körülmények álltak. 2022 első negyedéve még tovább rontotta a helyzetet, és a növényi olajok ára rekordmagas szintre emelkedett, főként az ellátással kapcsolatos aggodalmak miatt.

Utóbbi magyarázata az lehet, hogy Ukrajna nem csak a világ legnagyobb napraforgómag- és napraforgóolaj-termelője, amellyel a globális kínálat közel 50%-át adja, hanem a termesztéshez szükséges műtrágyák vezető gyártója is.

Egy tonna repceolaj ára már 2020 végén meghaladta az 1000 dollárt, és a drágulás azóta sem állt meg: 2022 áprilisában a jegyzés elérte a 2400 dollárt, ami 15 hónap alatt 240%-os emelkedést jelent. A napraforgóolaj szintén ugyanezt az utat követte: jelenleg a tonnánkénti ár 1600 dolláron áll, szemben a 2020 júniusi 750 dolláros szinttel, vagyis itt is több mint 100%-os emelkedés következett be, rövid idő alatt.

Forrás: FAO

Muszáj továbbhárítani a fogyasztókra

Mivel a margarinok növényi olajokból készülnek, nem csoda, hogy a magyar vásárlók - csakúgy, mint az összes többi európai fogyasztó -, magasabb árakat tapasztalnak a boltokban. Csehországban például margarin kilogrammonkénti átlagára mintegy 25%-kal nőtt az előző évhez képest, míg Magyarországon a KSH adatai alapján a márciusi átlagár több mint harmadával volt magasabb éves összevetésben. A drágulásban a margarin követte a vajat, a szlovák fogyasztóknak például 20%-kal kell többet fizetniük a vajért a tavaly áprilisi árakhoz képest, de hasonló a magyarországi helyzet is.

Mindent összevetve tehát sajnos halmozódnak és egymást erősítik azok a negatív tényezők, amelyekre az élelmiszergyártóknak nincs ráhatásuk, ezért kénytelenek azokat továbbhárítani.

Az élelmiszeripar rendszerét úgy kell elképzelni, mint egymás alatt és felett elhelyezett, felülről nyitott tartályok sokaságát: ha az egyikben túlcsordul a víz, vagyis jelentős probléma jelenik meg, az kisebb-nagyobb mértékben a többire, más ágazatokra és azok termékeire is kihat, a sütő- és édesipari termékektől kezdve a tej- és húsipari termékeken át a zöldségekig, gyümölcsökig. Mindez jól lemérhető a kiskereskedelmi árak emelkedésén, de más mezőgazdasági termékek is tovább drágulnak.

Mindemellett úgy tűnik, hogy a magas infláció még hosszú ideig velünk marad, ráadásul az ezzel részben összefüggő magasabb munkabér- elvárások is nehezítik az iparág helyzetét. Ezek a terhek ugyanakkor elsősorban a termelőket sújtják, nem a kiskereskedelmi, értékesítési hálózatokat.

Mindent egybevetve tehát nehéz helyzetben van az élelmiszeripar növényi olajokat használó szegmense.

Mi a legutóbbi időkig – közvetetten – Ukrajnából szereztük be az általunk felhasznált napraforgóolaj egy részét, de szerencsére ki tudjuk váltani ezt más, köztük nyugat-európai országokból származó repceolajjal. Az alapanyagokat multinacionális beszállítók széles és változatos körén keresztül szerezzük be, akik a világ minden tájáról vásárolják a növényi olajokat, így tudnak váltani a beszerzési források között. Beszállítóink jelenleg nem számítanak kockázatra az ellátás terén, azonban az ukrajnai helyzet naponta változik, és nehéz megjósolni, hogy az elkövetkező hónapokban tapasztalhatunk-e termeléskiesést. Most az iparág minden szereplőjének keményen kell dolgozni azon, hogy hosszú távon biztosítsák ellátásukat, pótolva a bizonytalanná vált forrásokat.

Lehet-e, legyen-e önellátó az EU?

Ez a helyzet felveti azt a kérdést, hogy miként lehetne biztonságosabbá tenni az ellátási láncot, akár az olajos magvak kiterjedtebb EU-s termesztése, akár a növényi olajok helyettesítése révén. Nem hiszem, hogy az EU manapság önellátóvá válhat ezen alapanyagok terén, mégpedig egyszerű okból kifolyólag: nincs elég mezőgazdasági terület.

Még azokban az országokban sem könnyű a helyzet, ahol magas az élelmiszeripar aránya a gazdaságon belül.

Sokatmondó, hogy egy átlagos lengyel fogyasztó 2020-ban havi bevételeinek negyedét költötte élelmiszerre annak ellenére, hogy Lengyelország jelentős élelmiszertermelő országnak számít, ahol számos vállalat versenyez egymással az iparágban. Már ez az egynegyedes arány is jelentős volt, ám manapság akár a 40%-ot is elérheti. Ha ehhez hozzávesszük a lakásbérleti díjat vagy a jelzálog-törlesztőt, a rezsi- és utazási költségeket, valamint a további, "muszáj" költéseket, nem marad sok a nem létfontosságú, kényelmi tételekre. Általános és jól ismert jelenség, hogy inflációs időkben hajlamosak vagyunk jobban átgondolni a kiadásainkat, és megkeresni a mindennapi árucikkek olcsóbb helyettesítőit.

A mostani, gyors áremelkedés közepette azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a jelenlegi élelmiszerfogyasztási és -termelési struktúra mellett Földünk nem lesz képes tízmilliárd embert élelmezni, sőt, Európa is csak akkor álmodhat a nagyobb önellátásról, ha a fogyasztók több növényi alapú élelmiszert vesznek fel az étrendjükbe.

EZ ITT AZ ON THE OTHER HAND, A PORTFOLIO VÉLEMÉNY ROVATA. A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el meglátásait a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A megjelent cikkek itt olvashatók.

Címlapkép: Getty Images