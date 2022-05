Ezért kell egyre többet várni a taxira

Egyre többet kell várni a megrendelt taxira, amelyért részben az egyszerre 5-6 társaságtól is fuvart rendelő utasok, részben pedig a létszámhiány is okolható - írja az RTL

A 2020 elején berobbanó, világméretű koronavírus-járvány nagyjából két évre taccsra tette a budapesti turizmust, a vendéglátást pedig nagyjából másfél évre, a vendéglátóhelyek 2021 májusi újranyitásáig - írja a portál. A forgalom visszaesése, később pedig az üzemanyagárak és más költségek drasztikus emelkedése a hatósági árak 2018 júliusa óta tartó változatlansága mellett azt eredményezte, hogy az utóbbi két évben rengetegen hagyták ott a taxizást, és sok diszpécsert is elbocsátottak a taxitársaságok.

A Budapest Közlekedési Központ (BKK) rtl.hu részére küldött adatai szerint 2020 januárjában még nagyjából 6700 taxis működött Budapesten, a számuk 2022 januárjára 5000 alá csökkent. A 2022. május 1-i adatok szerint Budapesten 5102 szolgáltatásra jogosult taxi működik. Ez mintegy 34 százalékos csökkenés.

Csikós Tibor, egy máig dolgozó taxis az rtl.hu-nak elmondta, a szakmát otthagyó taxisok közül rengetegen mentek el futárkodni, buszvezetőnek vagy biztonsági őrnek. Szerinte ők biztosan nem fognak visszatérni a májusi hatósági áremelés hatására, mert „túl nagy pofon volt nekik” a koronavírus-járvány, illetve jelentősen nőttek a belépési költségek azok számára, akik vissza akarnak térni a szakmába.

Elmondta, hogy a taxishiány valóban növelheti az utasok várakozási idejét a megrendeléstől számítva, átlagosan akár 10 perccel is, de sok esetben ennek már néhány utas is az okozója. A taxis szerint ugyanis sokan azzal orvosolják a várakozási idő növekedését, hogy egyszerre több taxiscégtől rendelnek taxit telefonon vagy mobilalkalmazással, aztán azzal mennek el, ami hamarabb érkezik meg. Így viszont a hoppon maradt taxisok rengeteg időt veszítenek, ami alatt akár más utasokat is elvihettek volna.

Arra a kérdésre, hogy ha a kormány feloldja a benzinárstopot, szükség lesz-e újabb jelentős áremelésre, Csikós azt mondta, nem szeretnének megint árat emelni.

A fővárosi önkormányzattal azt a megállapodást kötötték a taxis érdekvédők, hogy minden évben felülvizsgálják a tarifákat.

