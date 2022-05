Kiszivárgott: rendkívüli beavatkozást engedne Brüsszel, ha leállnának az orosz gázszállítások Európába

Lazítana a versenyjogi szabályokon az Európai Bizottság arra az esetre, ha teljesen leállnának az orosz gázszállítások az Európai Unió felé azért, hogy a lakosságot és a vállalati szférát minél inkább kímélják az elszabaduló gázárak hatásaitól – tudta meg a Welt am Sonntag egy készülő bizottsági tervből. A Frankfurte Allgemeine Zeitung (FAZ) is megszerezte a szóban forgó bizottsági papírt és ebből az rajzolódik ki, hogy az európai tőzsdei gázáraknál szabna meg egy felső korlátot a Bizottság, de jóval az eddigi történelmi csúcs felett, hogy minél kisebb legyen a beavatkozás állami költségvetési terhe és minél kevésbé riasszák el az uniós gázpiacról az oroszokon kívüli beszállítókat.

A tőzsdei gázárakba való esetleges beavatkozás rendkívüli lépés lenne Európában, igaz rendkívüli idők rendkívüli helyzetének kezelésére lenne hivatott. Éppen ezért fontos az, hogy mi van abben a készülő anyagban, amit várhatóan szerdán jelent majd be az Európai Bizottság. Ez az anyag az orosz fosszilis energiahordozókról való leválás uniós tervének részleteit rögzíti (REPowerEU), és amely egy múlt heti kiszivárogtatás alapján 195 milliárd eurónyi különféle beruházásokat is tartalmaz, köztük akár a magyar olajembargó megsegítésére szolgáló átalakításokat is. Erről bővebben itt írtunk:

Welt am Sonntag betekintést nyert a bizottsági anyag jelenlegi állapotába és azt írja: a Bizottság a rövid távú energiapiaci beavatkozás keretében arra az esetre, ha életbe lépne az uniós orosz gázembargó, vagy egyéb okból állnának le az orosz gázszállítások, lazítana a versenyjogi szabályozáson azért, hogy a fogyasztók védelme érdekében egy maximális gázárat lehessen megszabni átmeneti időre. A cél az, hogy megállíthassák a gázárakat, még mielőtt azok elszabadulnának az esetleges későbbi gázhiányból adódó félelmek hatására.

Az anyag indoklása szerint

Ilyen kivételes körülmények között az EU-tagok számára lehetővé kell tenni, hogy átmeneti időszakra szabályozzák a fogyasztói árakat.

Ez a lépés egy ilyen helyzetben nyilván gyorsan emelkedő piaci gázárakat akarná féken tartani, ahogy a minap beleegyezett abba is a Bizottság, hogy speciális helyzete miatt a spanyolok és a portugálok árkorlátot alkalmazhassanak az áramtermeléshez felhasznált gáz és szén áránál (kezdetben 40 eurós, majd legfeljebb 50 eurós lenne a korlát megawattóránként), hogy ezek az inputköltségek ne tolják fel annyira az áramárakat.

A cikket szemléző Reuters is idéz az anyagból, miszerint a Bizottság is tisztában van vele: az orosz gázszállítások leállítása esetére engedélyezendő uniós gázár plafon finanszírozása komoly pénzügyi erőforrásokat igényelne:

Egy ilyen beavatkozás finanszírozása jelentős összegbe kerülne

- ismeri el az anyag, igaz nem tudni, hogy ezt miből finanszíroznák. Korábban volt szó egy energetikai alapról, ami a gáztárolás költségeibe segítene be.

Amint egy további német tudósításból kiderül: a Bizottság valójában a tőzsdei árakra szabna meg árplafont, de közben arra is figyelnie kell, hogy emiatt ne legyen még kevesebb gáz Európában, mert például a tankeren érkező cseppfolyósított földgáz szállítóit elriaszthatja egy ilyen beavatkozás. Éppen ezért német kormánykörökben viták vannak arról, hogy lehet-e hatékonyan kezelni egy eleve kínálati korlátos piacot árkorlát bevezetésével.

Vasárnapra az FAZ is megszerezte a szóban forgó bizottsági papírt és további részleteket közölt belőle. Eszerint a Bizottság egyik lehetőségként azt mérlegeli, hogy a gázpiaci zavar esetén a gáztőzsdei árképzést korlátoznák, igaz elismerik, hogy a potenciális piaci ár és a hatóságilag megszabott maximális ár közötti különbség akár „túlzott állami összegekhez” vezethet. Éppen ezért az anyag arra is utal: az árplafonnak jóval a történelmi csúcs felett kell lennie a „túlzott árcsúcsok” elkerülése érdekében.

A gázárak az orosz invázió kitörése utáni napokban kilőttek az égbe, jóval 300 euró/megawattóra felett új történelmi csúcsokat állítottak fel a következő havi lejáratokra a nagyfokú szállítási aggodalmak hatására. Aztán látva, hogy végülis folyamatosak az orosz szállítások, 100 euró körül stabilizálódtak. Ez még mindig rendkívüli magasságot jelent, amit részben a rubelfizetési huzavona miatti bizonytalanságok okoztak, részben pedig ebből eredően a megmaradó szállítási bizonytalanságok miatt.

A gáz 2022. júniusi határidős árának alakulása a holland TTF gáztőzsdén (EUR/MWh). Forrás: theice.com

A lengyelek felé a direkt és a tranzit gázszállítások is leálltak már, a bolgárok felé pedig a direkt szállítások. Az utóbbi hetekben folyamatosan érkeztek olyan jelek főleg a németek felől, hogy komolyan készülnek egy esetleges teljes orosz gázszállítás leállításra mind fizikai értelemben (intenzív betárolás, új LNG-fogadó kapacitások kiépítése), mind jogi értelemben (új jogkörök energetikai infrastruktúra átvételére vészhelyzetben). Ebbe a képbe illeszkedik bele a Bizottság készülő terve is.

Címlapkép forrása: Getty Images