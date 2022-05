Orbán Viktor határozott árszabályozó lépéseket ígért

Megválasztotta a parlament Magyarország miniszterelnökének Orbán Viktort, aki hétfőn le is tette esküjét az Országházban. A miniszterelnök szerint a veszélyek, a bizonytalanság és a háborúk korszaka elé nézünk, és közben a kormány célja a teljes foglalkoztatás, a családtámogatások, a nyugdíjak értékének és a rezsicsökkentés megvédése. Az inflációra két lépésben tervez reagálni a kormány. Óvatos, de határozott árszabályozó intézkedéseket hoznak majd, az eredmények szeptemberben látszani fognak, év végére pedig tartósan elviselhető állapotokra számítanak.

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke az eskütételt követően 2020 és 2030 közötti évtizedről azt mondta, hogy a veszélyek korába léptünk.

A veszélyek, a bizonytalanság és a háborúk korszaka lesz.

A koronavírus-járvánnyal kezdődött és a háborúval folytatódott, az uniós szankciós politika energiaválságot okozott, az amerikai kamatemelésekkel együtt a magas infláció korszakát hozták el. Mindez pedig elhozza a recesszió és a gazdasági visszaesés időszakát, amikor a gazdasági teljesítmény csökkenése, stagnálása és csekély emelkedésének évei váltogatják majd egymást Európában. Kiújulhatnak fenyegető járványok, a gazdasági visszaesés mélyülhet, felerősödhet a migráció, illetve egy elhúzódó és az egész világra kiterjedő, háborúval fenyegető évtized bontakozik ki. "Nem a vágyainkból, hanem a valóságból kell kiindulnunk, ebben a zűrzavarban kell kijelölni az irányt és megalkotni a politikánkat" - hangsúlyozta.

Kitért az orosz-ukrán háborúra is, amelynek szerinte nem kellett volna elkezdődnie. Európának ma semmilyen eszköze nincs a szomszédjában zajló konfliktusok kezelésére. Az európai szankciók segítségével térdre lehet kényszeríteni Oroszországot, ugyanakkor ez szerinte csak papíron lehetséges. Magyarország az európai egység érdekében nem akadályozza a szankciókat, amíg nem veszélyezteti az ország energiaellátását. Fontosnak tartja, hogy Magyarország a NATO tagja legyen, amely védelmi szövetség. Védelmi szövetségből nem szabad háborús szövetséggé alakulnia Orbán Viktor szerint. A dolgok egyre rosszabbra fordulnak, a háború még hosszú ideig folytatódni fog - tette hozzá.

"A következő évtized legfontosabb feladata, hogy ebből a háborúból kimaradjunk. Ez nem lesz könnyű, mert óriási nemzetközi nyomás nehezedik ránk. A béke mellett állunk, azonnali tűzszünetet és béketárgyalásokat akarunk. A NATO biztos támasz, de nem fogja helyettünk megvédeni Magyarországot" - fejtette ki.

A Brüsszellel fennálló viták miatt külön szólt az Európai Unióról.

Magyarország az EU tagja, és érdekünk, hogy az előttünk álló évtizedben az is maradjon

- szögezte le.

A miniszterelnök kifejtette, hogy az EU-tagság a következő évtizedben is az érdekünk, mert ez a keret adja meg a kelő mozgásteret a magyar érdekek teljesítéséhez, és amíg egy fikarcnyi esélyünk is van arra, hogy itt az érdekeinket tudjuk képviselni és úgy formálni, ahogy szerintünk jó, addig a tagság nem kérdés.

Ismertette, hogy 2010 és 2020 közötti tíz év a nagy előretörés évtizede volt. A munkahelyek számának növelésében a második helyen végeztünk a 27 tagú EU-ban, a beruházások növelésében a 2. helyen, a minimálbér növelésében a 6. helyen, az adók csökkentésében az első helyen, a háztartások pénzügyi megtakarításainak a növelésében pedig a harmadik helyen. Fejlettség tekintetében Görögországot és Portugáliát is sikerült megelőznünk, pedig jóval korábban csatlakoztak az EU-hoz.

Az előző évtized se volt könnyű: kezdődött egy nagy nyugati pénzügyi összeomlással, aztán jött a migrációs válság, majd a koronavírus-járvány, annak minden következményével. Mint fogalmazott, sok dolgot láttunk már, de olyat még nem, hogy a világgazdaság rövid idő alatt kétszer is felfordult. Először a világjárvány következtében alakult ki egy globális gazdasági válság 2020-tól, 114 millió munkahely elveszett, 42 százalékkal estek vissza globálisan a beruházások, a világkereskedelem 5 százalékkal csökkent, tömegesen zártak be a gyárak, és leépültek a termelési kapacitások. A járvány enyhülésével a gyárak nem nyíltak újra automatikusan, hanem megindult egy éles verseny az országok között az új termelési központok létrejöttéért.

Magyarország ebben az időszakban jól küzdött, minden idők legnagyobb beruházási teljesítményét nyújtotta tavaly.

Magyarországon 1886 milliárd forintnyi beruházás indult meg, és megdöntöttük a hazánkban létrejött legnagyobb zöldmezős beruházás rekordját is. Ezek a beruházások adnak most esélyt és reményt arra, hogy az előttünk álló európai gazdasági válságot is jól kezeljük, és a magyar gazdaság visszaesés helyet tovább növekedhet.

2022 elején újabb sokkot kapott a világgazdaság, jött az orosz-ukrán háború: a kelet-nyugati szállítási útvonalakat át kell rajzolni, a beszállítói forrásokat pótolni kell, a világ számos országot élelmiszerhiány és éhínség fenyegeti. Ebben a helyzetben több stratégiai döntés is felértékelődik: a Belgrád-Budapest vasútvonal, a Görögországba érkező tengeri szállítási útvonal folytatatásaként jó eséllyel kiváltja a lerombolt ukrajnai útvonalakat. A balkáni országokkal közösen kiépített déli gázvezeték képes kiváltani az Ukrajnából érkező vezetékeket. A most bekövetkező energiaellátási válság korszakában azok az országok lesznek biztonságban Orbán Viktor szerint, amelyek képesek maguk előállítani saját energiaszükségletüket.

Az új paksi blokkok építése és a napenergia beruházások ezért nemzetbiztonsági szempontból kulcsfontosságúak lesznek.

Termékeink háromnegyedét Európában adjuk el, de a legnagyobb és legmodernebb beruházások immáron a Távol-Keletről érkeznek. Két lábon állunk és ez válságállóvá teszi a gazdaságunkat - szögezte le, hozzátéve, hogy előrelátóak voltak és felkészültünk az autóipar forradalmi megújulására. Sokat tettünk azért, hogy hazánk az új generációs autóipar európai éllovasa legyen. A világ legnagyobb akkumulátorgyártási kapacitásai Magyarországon épülnek, az export világranglistán hamarosan a harmadikok leszünk.

A most megalakítandó kormány vállalása az, hogy a kibontakozó európai gazdasági válság idején is megőrizzük eredményeinket és nem adjuk fel a fontos céljainkat. Ilyen nehéz körülmények között is vállaljuk és vállalom, hogy

megvédjük a teljes foglalkoztatottságot,

a családtámogatásainkat,

a nyugdíjak értékét,

a rezsicsökkentést.

"Mindenkinek lesz munkája, a nyugdíjnak lesz értéke, a családoknak lesz biztonsága, a gyerekeknek lesz jövője. Az inflációt pedig megfékezzük” – ígérte Orbán Viktor, aki elmondta, hogy az egész Európában vágta inflációt Magyarországon először megszelídítik, majd megfékezik. Ezt követően arról beszélt, általában nem kedveli a direkt beavatkozást a piacba, de az ilyen esetekben a kormánynak és a jegybanknak be kell avatkoznia.

Óvatos, de határozott árszabályozó intézkedések lesznek, az eredmények szeptemberben látszani fognak, év végére pedig tartósan elviselhető állapotokat alakítunk ki addig is, amíg Brüsszel vissza nem talál a józan gazdaságpolitika ösvényére

– mondta, kiemelve, hogy ennek megfelelően alakította át a kormányzati rendszert is.