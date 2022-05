Egy politika-koordinációs állatorvosi ló: a régi-új oktatási minisztériumok

A kibontakozó új kormányzati struktúrával kapcsolatban még sok a bizonytalanság, a nyilvánosságra hozott névsor és a minisztériumok felsorolása még nem igazít el bennünket arról, hogy pontosan milyen ügyek mely tárcákhoz kerülnek majd. Az már kiderült, hogy a közoktatás egy része (a „köznevelés”) az EMMI volt portfóliójának nagy részét átvevő Belügyminisztérium felügyelet alá kerül. Ebből sokan azt vélik kiolvasni, hogy a kormányfő tart a pedagógusok ellenállásából fakadó politikai kockázatoktól, ezért egy rendfenntartásra szakosodott miniszter és irányító apparátus felügyelete alá helyezi a „köznevelést”. Bár ez az interpretáció meglehetősen kézenfekvő, szerintem erősen túl van gondolva; valószínűleg ez csak annyit jelent, hogy a közoktatás változatlanul semmilyen fontossággal nem bír a kormányfő számára, tehát egy olyan emberéhez pakolja, akinek nagy gyakorlata van a dolgok operatív működtetésében.

Az oktatási szektor egészével kapcsolatban csak egy dolog biztos: annak különböző alágazati továbbra sem kerülnek egy minisztériumba.

Az jelen pillanatban még nem világos, hogy az elvileg szintén a közoktatás részét képező iskolarendszerű szakképzés és a felsőoktatás változatlanul a Palkovics László által vezetett Technológiai és Ipari Minisztériumba, vagy a Csák János által vezetett új Kulturális és Innovációs Minisztériumba kerül majd. Az sem lehetetlen, hogy a végső alku során a két minisztérium békésen megosztozik a két területen, tehát nem két, hanem három oktatással foglalkozó minisztériumunk lesz. Mivel a gazdasággal kapcsolatos kormányzati teendőkön kilenc miniszter osztozik majd, a jelenleg alakuló kormányban ez sem lenne rendkívüli felállás. Mindenesetre az várható, hogy

Az oktatás pozícióját az új kormányban nem csupán az határozza meg, hogy mennyire egységes – esetünkben inkább: széttagolt – a szektor kormányzati irányítása, hanem az is, hogy mekkora a távolság az egyes kormányzati döntéshozatali szintek között. Formálisan ebben nem várható változás, ugyanis a magyar alkotmányos (alaptörvényes) struktúrában a kormányfő egy döntéshozó testület élén áll. Gyakorlatilag azonban régóta nem ez a helyzet, a miniszterelnök egy kormányon belüli szűk körrel megtámogatott személyes döntéshozatali mechanizmust működtet.

Ez a következő ciklusban még inkább az egyszemélyi hatalomgyakorlás felé mozdul el, amit a kormányfői munkaszervezet megerősítése jelez: a miniszterelnöki kabinet és miniszterelnökség is minimisztériumi rangú szervezeté válik, ráadásul a miniszterelnököt egy politikai tanácsadó is segíti majd, akinek feladatköre kiterjed majd minden politikai, külpolitikai, szakpolitikai, valamint társadalom- és gazdaságpolitikai kérdésre. A kormányon belüli szűk kabinet döntéshozatali felhatalmazások tekintetében meglehetősen súlytalanná változtatja a többi kormánytag pozícióját, ezért az egyes oktatási területekért felelős államtitkárok és a végső politikai döntéshozók közötti távolság tovább nő majd.

Fontos észben tartanunk, hogy politika-koordináció alatt nem politikát, hanem több területet érintő szakpolitikák összehangolását értünk. (A magyar nyelv nem különbözteti meg a politics és policy szavakat.) Ami az oktatást illeti, a szakpolitikák összehangolásával kapcsolatos két különböző igény vetődik fel: az oktatási szektoron belüli koordinációé és az oktatás és más közpolitikai területek közötti koordinációé. Az előbbi lényegében már 2015-ben széthullott, amikor az iskolarendszerű szakképzés felügyelete egy másik minisztériumba került, majd ez a széttagoltság tovább fokozódott a felsőoktatás EMMI-ből való elkerülésével 2018-ban.

Az évtized második felében a három alágazat politikái egyre inkább széttartóvá váltak.

A legutóbbi választások után a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete egységes Oktatási Minisztériumot kért a kormányfőtől, e követelés mögött azonban valószínűleg nem az oktatáspolitika egységessége miatti aggodalom állt, hanem az az illúzió, hogy az oktatás felügyeletéért felelős személy nagyobb rangja több oktatással szembeni elkötelezettséget és nagyobb befolyást, így több költségvetési forrást jelent. (A jelenleg működő rendszer természetesen nem így működik, a miniszterek politikai sikerességének nem feltétele a pedagógusok szeretete.)

A kormányokkal szembeni társadalmi és gazdasági kihívások komplexitásának növekedése miatt az egyre nehezebb ügy a szektorok közötti politika-koordináció kérdése. A különböző közpolitikai területek kormányokon belüli összehangolásának hatékonyságát az alábbi Metcalfe féle politika-koordinációs skálával szoktuk leírni:

A jelenlegi rendszerben a kormányzaton belüli politika-koordináció intenzitása a hetedik szintig képes működni.

Ez látszólag szép teljesítmény, valójában azonban a kormányzati struktúra pont arra a két szintre nem képes, ami komplex problémák megoldását tenné lehetővé.

A 2010 óta regnáló magyar kormánynak politikai prioritása vannak, de minden egyes közszolgáltatási szektor szakpolitikáiban érvényesítendő horizontális prioritásai már régóta nincsenek. Több kormányzati ágazatban zajló összehangolt stratégiai tervezés pedig 2010 óta egyáltalán nem zajlik Magyarországon. (Stratégiának látszó papírok az EU számára természetesen készülnek, de ezek mögött nincs semmilyen valódi tervezés.) A maximum, amire a kormányzat képes, az annyi, amit a járvány alatt létrehozott „operatív törzs” csinált: logisztikai problémákat oldott meg és hatósági döntéseket hozott.

A kormányzat intenzív szektorok közötti politika-koordinációra való képtelenségének legfőbb oka a horizontális és vertikális koordináció közötti különbség alapján érthető meg. Az egyszemélyi politikai vezetést erősítő hierarchikus vertikális koordináció lényegében kikapcsolja a különböző vezetési szintek közötti horizontális, együttműködésen és összehangolt stratégiai tervezésen alapuló koordinációt, ugyanis az minden vitatott döntést automatikusan feltol a miniszterelnökhöz.

A hatékony horizontális koordinációnak három előfeltétele van, s a magyar kormány működésében ezek egyike sem adott:

A hatékony horizontális politika-koordinációra való képtelenséget szemléltessük néhány, az oktatási szektort is érintő példával. Ha mondjuk a kormányzatnak szándékában állna felszámolni a szegénységet, akkor az egyes polgárok élethelyzetéhez alkalmazkodó támogatások biztosítására képes önkormányzatokat kellene helyzetbe hoznia, azok számára egyértelmű mandátumot kellene rögzítenie, és gondoskodnia kellene az egyes közszolgáltatási (szociális, egészségügyi, munkaügyi, oktatási stb.) szektorok rendelkezésére álló erőforrások, támogatások és fejlesztések összehangolt hozzáférhetővé tételéről. A kormány ezt természetesen nem ambicionálja, de ha akarná sem lenne rá képes a jelenlegi hierarchikus és szélsőséges mértékben központosított rendszerben.

Egy másik példa a mindenre kiterjedő digitalizáció támogatása. Ennek érdekében a különböző minisztériumok, kormányzati ügynökségek, üzleti szereplők, közszolgáltató intézményrendszerek és nonprofit szervezetek közötti horizontális együttműködési hálózatokat kellene létrehoznia és működtetnie, de a koordináció uralkodó hierarchikus modellje ezt is teljesen kizárja. Ugyanez a korlát érvényesül bármilyen más komplex cselekvési területtel kapcsolatban is, mint amilyenek például a fenntarthatóság biztosítása vagy a hadsereg képességeinek modernizációja.

Mindennek az a következménye, hogy a komplex problémák megoldása szimpla központosított „beszerzések” gyakorlatává egyszerűsödik.

A digitalizáció támogatása helyett információs rendszerek beszerzése és elektronikus vasak vásárlása történik, járvány elleni védekezés helyett lélegeztetőgépek beszerzése, haderőfejlesztés helyett pedig ágyúk és tankok vásárlása. Ez az egyik oka például annak, hogy a kormány zavarba jön, ha a bőségesen áradó és könnyen beszerezhető orosz fosszilis energiahordozók és – már kissé bonyolultabb – atomerőművek helyett az energiafelhasználást kellene csökkentenie és megújuló energiaforrások arányát kellene növelnie. Ez utóbbiak meglehetősen komplex, erős horizontális koordinációt igénylő közpolitikákat tennének szükségessé, ami egyszerűen meghaladja a kormányzat képességeit. A beszerzéssé egyszerűsített közpolitika csinálásnak azonban van egy járulékos „haszna”: jelentősen megkönnyíti baráti vállalkozók helyzetbe hozását.

Az oktatási szektor két (vagy három) részre szakított kormányzati irányítása és a minden korábbinál erősebben hierarchikus politikai-koordinációra átállított kormánystruktúra tartósítja az előző évszázadban még általános, ma már meglehetősen archaikus szintekre és oktatási ágakra fókuszáló megközelítést. Az oktatással szembeni ma hangsúlyozott kihívások, mint például az egyenlőtlenségek, a digitalizáció, a különböző demográfiai, környezeti és társadalmi változások vagy a globalizáció nem értelmezhetőek oktatási szintenként. Ne tévesszen meg senkit, hogy pedagógiai szempontból a különböző életkori csoportok oktatása során mindezek a kihívások részben eltérő válaszokat igényelnek. A problémák természete, s az azokból következő oktatáspolitikai célok oktatási szintenként nem különbözőek.

Sikeres oktatáspolitikák nem gondolhatók el egy zárt oktatási logikán belül.

Olyan oktatáspolitikákra lenne szükségünk, ami hatékonyan integrálja a munkaerő-piaci és a társadalmi befogadást szolgáló beavatkozások eszközrendszerét és alkalmazkodik az egyéni tanulási és életpályák végtelen sokaságához. Ez a kormány erre nem lesz képes, mert lesz külön általános oktatási, szakképzési és felsőoktatási politikája, s mindezek köszönőviszonyban sem lesznek a munkaügyi, szociális, kulturális, egészségügyi és technológiai szakpolitikákkal. Nem ebben a kormányzati ciklusban fogunk átlépni a 21. századba.

Azok számára pedig, akik mindezek után még mindig fontosnak tartanának egy egységes oktatási minisztériumot, van egy rossz hírem: egy oktatási minisztérium kormányzaton belüli súlyát nem az élén álló politikus miniszteri rangja biztosítja, hanem – ahogy azt Közoktatás és politika című könyvemben nemrégiben részletesen kifejtettem – az, hogy Európában az oktatási szektor összes fontos szereplője (szakszervezetek, munkaadói szervezetek, önkormányzatok, oktatásban érdekelt üzleti vállalkozások, szakmai szervezetek stb.) nem a politikai szereplőkhöz, hanem az oktatásért felelős minisztériumhoz vannak „bekötve”. Magyarországon azonban 2011 után e szereplők mindegyikét kiszorították az oktatáspolitika alkotásból, ezért egy oktatási miniszter pont úgy politikától függő súlytalan figura lenne, mint két vagy három oktatásirányító államtitkár. Nem vesztettünk semmit.

