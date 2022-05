Emelkedett az államadósság, költségvetési kiigazításra lesz szükség

Továbbra is nagyon kiköltekező a magyar állam: az államadósság az első negyedévben emelkedett, a szektor finanszírozási igénye pedig magas maradt. Az első negyedév pénzszórása alapján a friss adatok nem jelentenek meglepetést, de megerősítik, hogy a költségvetésben kiigazításra van szükség.

Az első negyedév végén az államháztartás adóssága a GDP 77,3%-át tette ki, ez emelkedést jelent a 2021 végi 76,6%-ról - derül ki a ma megjelent pénzügyi számla statisztikából. A növekedés nem jelent meglepetés abból a szempontból, hogy az idei év első hónapjai a masszív állami kiköltekezésről szóltak. A választások előtt kiszórt, 1000 milliárd forintot is jócskán meghaladó lakossági transzfereket meg kellett finanszírozni, ez pedig felpörgette az adósságkibocsátást.

A magyar államadósság csökkenő pályáját a koronavírus-válság törte meg, és hiába dinamizálódott ezután a gazdaság, a GDP-arányos mutató egyelőre alig csökkent, mert a költségvetés kiköltekező üzemmódja a választások miatt 2022 elején is kitartott. Az év hátralévő részében viszont már számíthatunk csökkenésre, hiszen az idei pénzforgalmi hiányterv, a növekedési és inflációs kilátások alapján az év végén kisebb lehet az adósság, mint 2021 decemberében volt. (Sőt, talán az első negyedéves emelkedés is kisebb volt annál, mint amit most mutatnak a számok, mert a tegnapi GDP-adat magasabb lett a vártnál.)

A csökkenő trend visszatérését két tényező akadályozhatja meg. Az egyik, ha nem érkeznek meg az uniós támogatások, amelyek a vitás kérdések miatt akadoznak, illetve az új források utalására még nincsenek meg az intézményi feltételek. Ha a késedelem kitart és a kormány ezeket a forrásokat szokás szerint előfinanszírozza, az növeli a pénzforgalmi hiányt, így az államadósságot is. A másik, ha a kormány nem tart ki a 4,9%-os eredményszemléletű hiányterve mellett. Ehhez ugyanis kiigazító lépésekre lenne szükség, amelyek elmaradása esetén a hiány elszáll. További ezzel összefüggő kockázat, ha esetleg az uniós források nem egyszerűen késlekednek, hanem egy részük tartósan elveszne a viták során. Ez esetben ugyanis az eredményszemléletű költségvetés nem számolhatná el bevételként, és így még erősebb kiigazításra lenne szükség. Ennek a valószínűsége ugyanakkor egyelőre igen csekély.

Az első negyedévvel záruló utóbbi egy évben az államháztartás finanszírozási igénye a GDP 6,4%-át tette ki. Eközben a lakosság egy évre visszatekintő finanszírozási képessége a GDP 5,5%-a volt. Az adat tulajdonképpen kicsit meglepő, hiszen a már említett, jelentős mértékű állami transzfer alapján ennél nagyobb nettó megtakarítás is elképzelhető lett volna. A két szektor együttes finanszírozási igénye a GDP 0,9%-át teszi ki, ami nem mondható jelentősnek, ám fontos tudni, hogy a külső egyensúly valójában ennél sokkal nagyobb tempóban romlik. Ez egyelőre azért nem látszik, mert az előzetes pénzügyi számlák statisztika még nem mutatja a vállalati szektor pozícióját, pedig az energiaárak jelentős emelkedése elsősorban ennek a szektornak növeli a finanszírozási igényét.

E szempontból a márciusi előzetes folyó fizetési mérleg adatok jóval kiábrándítóbbak lettek, hiszen ezek a külső egyensúlyunk lendületes romlásáról árulkodtak, összhangban a külkereskedelmi hiány gyors ütemű növekedésével.

