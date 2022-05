Hivatalos: a kormány már neki is látott első és legnagyobb feladatának

A Pénzügyminisztérium oldalán megjelent a 2023-as költségvetés tervezési körirata. A korábbi évekből már megszokhattuk, hogy a dokumentum általában nem tartalmaz meglepetéseket a kormány gazdaságpolitikájára nézve, viszont fontos iránymutatásként szolgál abban, hogy a kormány mikor "vési kőbe" a 2023-as büdzsé fő számait, és így a legfontosabb, költségvetést is érintő lépéseit.

Megint korán lesz költségvetése az államnak

Varga Mihály pénzügyminiszter már a múlt héten jelezte, hogy a minisztériumban megkezdődött a 2023-as költségvetés tervezése, így már nyár közepére elfogadott költségvetése lehet Magyarországnak. Ezzel eldőlt, hogy az orosz-ukrán háború és az arra adott nyugati szankciók okozta jelentős gazdasági bizonytalanság ellenére a kormány idén sem változtat a szokásán, ragaszkodik a korai költségvetés elfogadáshoz.

A korai költségvetés eddigi tapasztalatai Költségvetési év Benyújtás időpontja Parlamenti zárószavazás Eltelt napok 2013 2012. június 15. 2012. december 11. 189 2014 2013. szeptember 30. 2013. december 17. 103 2015 2014. október 30. 2014. december 15. 46 2016 2015. május 13. 2015. június 23. 41 2017 2016. április 26. 2016. június 13. 48 2018 2017. május 2. 2017. június 15. 44 2019 2018. június 13. 2018. július 20. 37 2020 2019. június 4. 2019. július 12. 38 2021 2020. május 26. 2020. július 3. 38 2022 2021. május 4. 2021. június 15. 42 Forrás: Portfolio-gyűjtés

A miniszter azt is hangoztatta bejegyzésében, hogy a célok világosak: a jelenlegi háborús helyzetben is megőrizzük az ország stabilitását, növekedési pályán tartjuk a gazdaságot és tovább javítjuk az egyensúlyi mutatókat.

A napokban megjelent, 2023-as költségvetést érintő tervezési körirat is ezen célok köré épül, és amelyek nagyon nem is változtak a 2022-es költségvetés tervezési köriratához képest. Hagyományosan ez az a dokumentum, melyben a kormány minden évben részletezi, hogy milyen feltételek mellett tervezi meg a következő év büdzséjét, valamint milyen menetrend szerint készíti el a törvényjavaslatot és nyújtja be a parlamentnek. (A 2010-es évek elején még jellemző volt a dokumentumra, hogy még akár a főbb makrogazdasági számok is kiderültek belőle, 7 éve azonban nincs változás: konkrét számokat nem igen találni benne.)

"Magyarország 2023. évi költségvetése – a Konvergencia Program irányelveivel összhangban – prioritásként kezeli a pénzügyi stabilitás és a felelős költségvetési gazdálkodás fenntartását, melyekre hazánk fejlődéséhez, önállóságának megőrzéséhez minden helyzetben szükség van" - olvasható a dokumentumban. "A jövő évi költségvetéssel kapcsolatos kormányzati célkitűzés, hogy stabil alapot biztosítson a kormányzati programok megvalósításához, miközben megőrzi az elmúlt évek kormányzati politikájának meghatározó elemeit, kiemelten a családi adókedvezményt, az egykulcsos személyi jövedelemadót és a teljes foglalkoztatást. Mindemellett kiemelten kezeli a határvédelmet és a menekültek megsegítését" - sorolja a körirat, amely leszögezi: az Országgyűlés idén is a nyári szünetét megelőzően tárgyalja a költségvetést. A PM itt úgy érvel, hogy "e rendkívüli időkben is így biztosítják a féléves felkészülési időt mindenki számára a költségvetési keretek és a kormányzati prioritások megismerésére".

Ahogy a korábbi évek gyakorlata során is kiderült, a költségvetés korai elfogadásakor a kormány mellőzi azokat a szempontokat, amelyek a korai elfogadás ellen szólnak, így például azt a kockázatot, hogy a jelentős bizonytalanság akár még idén, az őszi hónapokban átírhatja az eredeti, nyári terveket, ahogyan ez előfordult többször is a korábbi években. A tárca számára azonban magasabb prioritást élvez a korai költségvetés stabilitást sugárzó tulajdonsága.

Mi az idei menetrend?

A körirat azt is részletezi, hogy a kormányban milyen előkészítő munkák és feladatok előzik meg a 2023-as költségvetésről szóló törvényjavaslat benyújtását:

A fejezetgazdák a Tájékoztatóban foglalt elvek és a Pénzügyminisztérium által meghatározott paraméterek alapján elkészítik az összevont költségvetési tervüket. A normaszöveg javaslataikat május 18-ig megküldik a PM-nek.

A számszaki levezetések, háttérszámítások beküldési határideje szintén május 18.

A PM ezt követően összeállítja a 2023. évi költségvetési törvényjavaslat főkötetét.

A kormány megtárgyalja a 2023. évi költségvetési törvényjavaslat tervezetét, majd az Áht. 22. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően átadja a Költségvetési Tanácsnak.

A kormány a Tanács véleményének birtokában, szükség esetén az alapján módosítva benyújtja a törvényjavaslatot az Országgyűlésnek.

A fejezetgazdák június 14-ig megküldik a PM-nek az egyeztetett, aláírt fejezeti szöveges indokolásokat.

Az államháztartásért felelős miniszter – az Áht. 22. § (5) bekezdésének megfelelően – a fejezeti köteteket a főkötet benyújtását követő 10 napon belül terjeszti be az Országgyűlésnek.

A fentiek alapján azt látjuk, hogy a 2022-es tervezési körirathoz képest 1 hónap és 10 nap "csúszásban" van a 2023-as költségvetés tervezése. Amennyiben megmarad ez a különbség egészen a törvényjavaslat elfogadásáig, akkor idén július második felében lehet megszavazott jövő évi büdzséje az államnak.

A tervezés során ugyanazokat a szempontokat kell érvényesíteni, ami a korábbi években megszokott volt (létszám, illetmények, dologi kiadások).

Nem lesz könnyű dolga a kormánynak

A kormány pár héttel ezelőtt nyújtotta be az Európai Bizottságnak a konvergencia programját, amelyből már kiolvashatók voltak, hogy milyen főbb gazdasági folyamatokkal számol a kabinet.

Ezek szerint a kormány 2023-ban 4,1%-os növekedéssel tervez, amihez éves átlagban 5,2%-os infláció társulhat. Eközben az idei évre kitűzött 4,9%-os GDP-arányos költségvetési hiánycélt jövőre 3,5%-ra szeretné csökkenteni és az államadósságráta az idei év végi 76,1%-ról 73,8%-ra csökkenhet a 2023-as év végére.

Arra már több cikkünkben is rámutattunk, hogy az új kormány egyik legégetőbb feladata a 2022-es költségvetés rendbetétele lehet, ugyanis 1000-1500 milliárd forintos kiigazítási igény lehet az idei büdzsében.

Legutóbb az Európai Bizottság friss előrejelzésében találtunk információkat arra vonatkozóan, hogy milyen sürgető feladatokkal állhat szemben a kormány. A Bizottság szakemberei arra számítanak, hogy idén további intézkedések nélkül 6% lesz a költségvetés hiánya szemben a kitűzött 4,9%-os céllal, míg jövőre ez 4,9%-ra csökkenhet, ami szintén magasabb a jelenlegi 3,5%-os hiánycélnál. Úgy vélekednek, hogy ez részben az év elején végrehajtott kormányzati kiadásoknak, illetve a magasabb energiaszámlának köszönhető. A rezsicsökkentés fenntartása jelentős veszteségeket okoz majd a többségében állami tulajdonú közműszektornak - tették hozzá. Azzal számolnak, hogy tőkejuttatásként 2022-ben a GDP 1,1%-át (mintegy 700 milliárd forintot), jövőre pedig további 0,7%-át kell a szektornak biztosítani a költségvetésből.

Ebből a szempontból külön izgalmas lesz hallgatni Nagy Márton gazdaságfejlesztésért felelős miniszter bizottsági meghallgatását a Parlamentben szerdán, valamint arra is érdemes lesz figyelni, hogy mit mond Varga Mihály pénzügyminiszter csütörtökön a Költségvetési Bizottságban.

Úgy tűnik viszont a mostani felállás szerint, hogy ezzel párhuzamosan halad a jövő évi tervek elkészítésével is. Egyes elemzők úgy vélik, hogy a 2023-as költségvetésben is szükség lehet kiigazításokra, főleg ha tartósan akarja a kormány levágni a költségvetési deficitet.

