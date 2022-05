Mennyivel nőhettek Magyarországon a nettó bérek?

Írásomban nemzetközi összehasonlításokra is támaszkodva igyekszem továbbgondolni a hazai béralakulásról a Portfólión 2018-ban folytatott, és a közelmúltban új szempontokkal kiegészült eszmecserének egy eddig mellőzött vonatkozását: nemzetgazdasági szinten mennyivel nőhettek a nettó bérek? Áttekintésem a 2010 és 2019 közötti időszakot fedi le, az összehasonlításban pedig a másik három visegrádi ország szerepel.

1. Cikksorozatom első részében rámutattam, hogy arra az egyszerűnek látszó kérdésre, hogy hogyan alakultak a hazai bérek a 2010-es években, két merőben ellentétes választ adható attól függően, hogy a bérekre vonatkozó adatforrások közül melyikre támaszkodunk.

2. A második részben a fogalmi tisztázás után bemutattam, hogy a 2010-es években Magyarországot a többi visegrádi országhoz viszonyítva a különböző bérmutatók alakulását tekintve sajátos mintázat jellemezte, és a bérmutatók közötti különbség példátlanul nagy volt, és így a bérstatisztika más mutatókkal, például a termelékenységgel is ellentmondásba került.

3. A cikksorozat mostani részében azzal foglalkozom, hogy valójában mekkora lehetett a nettó bérek növekedési üteme Magyarországon.

A bérvita kiindulópontja egy látványos ellentmondás. Magyarországon a nominális bértömeg emelkedését tekintve

EGYMÁSTÓL LÉNYEGESEN ELTÉRŐ FOLYAMATOKAT JELEZ A KSH KÉTFÉLE BÉRSTATISZTIKÁJA. A NEMZETI SZÁMLÁKBÓL KIINDULÓ STATISZTIKA (NSZ) SZERINT A 2010-ES ÉVEK BÉRNÖVEKEDÉSE SOKKAL ALACSONNYABB VOLT, MINT AMIT A GYAKRABBAN IDÉZETT MUNKAÜGYI (KERESETI) STATISZTIKA (IMS) MUTAT.

Cikksorozatom első részében rámutattam, hogy az IMS által jelzett, a GDP-ét meghaladó bértömeg-növekedésnek ellentmondanak a magánfogyasztás és a magánberuházás változására vonatkozó makrogazdasági adatok. Ha viszont az IMS szerinti bruttó bérdinamika nem illeszthető a makrogazdasági kép egészébe, akkor ez vélhetően érvényes a KSH hivatalos nettó bérindexére is, amely az IMS bruttó kereseti indexének a dolgozói adófizetésekkel való kiigazításán alapul.

A második részben nemzetközi összevetésben vizsgálódtam, és megállapítottam, hogy a visegrádi országok között nincs még egy olyan, ahol annyira kirívó lenne az ellentmondás a különböző bérmutatók alakulása között, mint Magyarországon.

A bérvitáról

A keresetek alakulása azért került a figyelem középpontjába, mert az elmúlt években több közgazdász rámutatott, hogy a hazai bérnövekedést illetően az egyes statisztikák gyökeresen eltérő képet mutatnak. A január végén Dedák István a legfrissebb adatok alapján értékelte a jelenséget a Portfólión, és arra jutott, hogy a korábbi megállapításával összhangban az ellentmondás továbbra is fennáll. A KSH szakértőinek írása is erre a vitára reflektált, és ebből kiderül, hogy az IMS szerinti bértömeg-emelkedés jóval meghaladja az NSZ által mért ütemet, amely utóbbi igyekszik kiszűrni a fehéredés hatását. A jelenségről más közgazdászok is írtak, például Nobilis Benedek itt, Oblath Gábor itt, Eppich Győző pedig itt.

Amennyiben extrém eltérés mutatkozik a bérstatisztika (az IMS) és a nemzeti számlák bruttó munkajövedelmi adatainak dinamikája között, akkor

nagyon nehéz elképzelni, hogy ne legyen hasonló irányú jelentős eltérés a bérstatisztika szerinti, valamint egy – egyelőre nem létező – nemzetgazdasági szintű (az NSZ bruttó munkajövedelmével konzisztens) nettó bérmutató változása között.

A mostani cikk ezt a kérdést vizsgálja meg.

A fenti problémától a KSH dokumentálhatóan eltekint: a STADAT „21. Nemzeti számlák, GDP” témakörben közölt táblái között „Reáljövedelem – reálbérindex” megnevezéssel a nettó átlagkeresetek változásáról ugyanazokat a számokat teszi közzé, amelyek „A teljes munkaidőben alkalmazásban állók kedvezmények nélküli nettó átlagkeresete” címen a munkaügyi statisztikában szerepelnek. A nemzetgazdasági szintű nettó bérindex nyilván nem lehet azonos azzal, ami a teljes munkaidőben, négy főnél több alkalmazottat foglalkoztató gazdasági egységekre vonatkozik (2018-ig ez utóbbiakat tartalmazza az IMS).

Különösen akkor nem, ha az utóbbi körben a bruttó bérek megközelítőleg kétszer olyan gyorsan nőttek, mint az NSZ szerinti bruttó munkajövedelmek.

Mivel az NSZ nem tartalmaz adatokat a nettó bérekről, magam becsültem meg, hogy nemzetgazdasági szinten mennyivel emelkedhettek a nettó bérek a 2010-es években, ezt mutatja az alábbi táblázat (az értelmezését lásd alább).

Az NSZ-ből, illetve az IMS-ből származó alapadatokat a 2. táblázat 1.-3b., illetve 4.-6. sora, a nemzetgazdasági nettó bérre vonatkozó becsléseimet a 7-10. sor tartalmazza, a 11.-15. sorban pedig az adatok értelmezését segítő háttér-információk szerepelnek. Ezek a következők: az IMS-körre általam becsült szuperbruttó bérköltség (11. sor), a termékegységre jutó nominális, illetve reál bérköltség (a bérhányad) változása (12.-13. sor) és az infláció kétféle mutatója (14.-15. sor). Hogy a szintekről is képet kapjunk, az első függőleges blokkban (1.-3. oszlop) a 2010., 2015., és 2019. évi fajlagos (egy foglalkoztatottra, illetve alkalmazottra jutó) nominális értékek láthatók, a másodikban (4.-6. oszlop) a nominális változások, a harmadikban pedig (7.-8 oszlop) a reálváltozások szerepelnek. A reálváltozások meghatározásához a mutató tartalmától függő deflátort használtam: a termelékenységnél és a szuperbruttó bérnél a GDP deflátort (1. és 2. sor), valamennyi más tételnél a fogyasztó árindexet, a nemzetgazdasági bruttó bér (BBK) esetében pedig mindkettőt (3. és 3b. sor).

Amint a fogalmak és az adatforrások ismertetésekor már szó volt róla, a nemzeti számlák, valamint munkaügyi statisztika béradatai között a – béren felüli juttatásokat is tartalmazó – „bruttó munkajövedelem” kategóriája képezi a koncepcionális hidat, mivel e munkaügyi statisztikában használt fogalom (5. sor) tartalmilag megfelel a NSZ „bruttó bérek és keresetek” (BBK, 3. sor) kategóriájának. A táblázat 3. és 5. sorainak összehasonlításából azonban látható, hogy

a tartalmi megfelelés időben előrehaladva egyre kevésbé jelent számszerű egyezést.

Amíg 2010-ben a BBK (éves szinten, egy alkalmazottra vetítve) 2,7 millió forint volt, és alig haladta meg az IMS megfelelő mutatójának szintjét, a relációk 2019-re megfordultak: az IMS szerinti bruttó bér (4,6 millió forint) volt 20%-kal magasabb az NSZ szerinti bruttó bérek és keresetek szintjénél. (2010-ben, illetve 2019-ben az IMS szerinti bruttó munkajövedelem-tömeg az NSZ szerinti BBK-tömeg 65%-ának, illetve közel 80%-ának felelt meg, az alkalmazotti létszámok közötti arány viszont mindkét évben 65,5% volt; ez az arány a közbülső években is meglehetős stabilitást mutatott. )

A táblázat negyedik oszlopában az is látható, hogy a vizsgált időszak egészében az IMS szerinti nominális munkajövedelem/alkalmazott közel 80%-kal, az NSZ megfelelő mutatójának csaknem a kétszeresével nőtt (a CPI-vel számított reálnövekedés 45 vs. 18% – lásd a 7. oszlop 3b. és 5. sorát).

A nemzetgazdasági nettó béralakulásra vonatkozó becsléseim (7.-10 sor) ismertetése előtt azonban igazolnom kell, hogy ezekre a becslésekre valóban szükség van. Ezt már csak azért sem kerülhetem meg, mert Nobilis Benedek, már hivatkozott írásában – a munkát terhelő adóbevételek és az IMS szerinti bérdinamika közötti összhangot kiemelve –, arra a megállapításra jutott, hogy az IMS jelezte béremelkedés mértéke makrogazdasági szinten is érvényes. Ha ez a megállapítás helytálló lenne, nem lenne szükség nemzetgazdasági szintű nettó bérmutatóra, hiszen az IMS nettó bérindexe ezt az igényt tökéletesen kielégítené. (Elemzésem sokféle szempontra és összefüggésre kiterjed, de a vizsgált témák körén kívül esik a munkához kapcsolódó adóbevételek és az alternatív bérmutatók dinamikája közötti összefüggés kérdése, de írásom végén erre még visszatérek.)

A következőkben arra hívom fel a figyelmet, hogy amennyiben a nominális és reál-GDP (s így a GDP-deflátor), valamint a fogyasztói árindex (a CPI) mutatóit megközelítően hitelesnek tartjuk, nem gondolhatjuk, hogy az IMS bérmutatói a nemzetgazdasági bérdinamikát tükrözik.

Az infláció, a fajlagos bérköltség és a bérhányad mutatóinak alakulása nemzetközi összehasonlításban

A fenti táblázat alsó részében szereplő Emlékeztető tételek voltaképpen ellenőrző tételek, amelyek hozzájárulhatnak annak tisztázásához, hogy az IMS, vagy az NSZ szerinti bérdinamika tekinthető-e valószerűbbnek. A „hihetőségi teszt” pedig abban áll, hogy megnézzük: az infláció kétféle jelzőszáma, a GDP-deflátor és a CPI alakulása vajon az NSZ, vagy az IMS szerinti (szuperbruttó) bérköltség alapján számított termékegységre jutó nominális bérköltség (nominal unit labor cost, ULC) változásával van-e összhangban. (A kifejtés egyszerűsítése végett, a továbbiakban a „szuperbruttó bérköltséget” egyszerűen bruttó bérköltségnek nevezem, amely az NSZ munkavállalói jövedelem (MJ) kategóriájának felel meg.)

Amint szó volt róla, az ULC változása a nominális bérköltség/alkalmazott és a termelékenység dinamikájának arányát mutatja; az árindexet meghaladó növekedése a fajlagos profitra, közvetve pedig az árakra gyakorolt bérköltség-oldali nyomást, a fordított reláció pedig ennek hiányát jelzi. Az ULC változása a nominális bértömeg és a reál GDP-tömeg változása arányaként is kiszámítható, de a vizsgált időszak egészét tekintve, minimális volt a kétféle módon számított mutató közötti eltérés. Ez azért megnyugtató, mert azt jelzi, hogy az ULC alakulását alig befolyásolja az a körülmény, hogy az alkalmazottak és a foglalkoztatottak létszámára vonatkozó (az NSZ esetében nyilván becsült) adatokat figyelembe vesszük, vagy figyelmen kívül hagyjuk.

A 2. táblázat 12., illetve 13. sorában szerepel az NSZ, illetve az IMS alapján becsült ULC-változás, valamint a GDP-deflátor (14. sor) és a CPI (15. sor). A CPI-vel való összehasonlítás azért fontos, mert amíg a GDP-deflátor és az NSZ szerinti ULC között lehetséges valamilyen endogenitás (az ellenőrzésként használt árindex azonos azzal, amellyel a termelést defláljuk a termelékenység méréséhez), ez a CPI esetében ez probléma nem merül fel. A 11. sorban feltüntettem az IMS-körre becsült bruttó bérköltség szintjét, változását és annak számítási módját. (Az IMS szerinti bruttó munkajövedelmet az NSZ szerinti MJ/BBK aránnyal szoroztam fel; ez a mutató közvetlenül a táblázat 3. sorában szeplő MJ-vel hasonlítható össze.)

A kétféle statisztikai forrás szerinti ULC és a kétféle inflációs mutató egybevetése alapján – az időszak egészét tekintve (4. oszlop) – megállapítható, hogy

amíg az NSZ-ből számított ULC változása (26%) nagyjából összhangban van GDP-deflátor, illetve a CPI emelkedésével (33. illetve 22%), addig az IMS-adatokkal konzisztens, mintegy 55%-os ULC-növekedés sehogyan sem egyeztethető össze az inflációs mutatókkal.

Ezt szemlélteti az alábbi ábra.

3. ábra: A nemzeti számlák (NSZ) és a munkaügyi statisztika (IMS) alapján számított fajlagos bérköltség- (ULC-) emelkedés, valamint a GDP deflátor és a fogyasztói árindex (CPI) által jelzett áremelkedés (2010=1)

2013-tól folyamatosan tágul az olló a szaggatott vonallal jelölt IMS szerinti ULC, valamint az infláció (zöld, illetve narancssárga vonallal jelölt) mutatói között, ami csak a profitnak a bérköltségtől jóval elmaradó növekedése (illetve csökkenése) esetén lett volna lehetséges. Csakhogy a vizsgált időszakban a profit a bérköltségnél gyorsabban nőtt, amit egyebek mellett az is jelez, hogy a NSZ szerinti ULC (fekete vonal) emelkedése 2013-től elmarad a GDP-deflátorétól. (Az pedig, hogy a fogyasztói árak növekedése mindkét mutatóétól elmarad, főleg az importárak mérsékelt emelkedéséhez köthető.) Az ábra fő tanulsága az, hogy amennyiben többé kevésbé bízunk az infláció mutatóiban, nem hihetjük el az IMS által implikált ULC-emelkedést, és megfordítva: ha hiszünk az IMS béradataiban, még hozzávetőlegesen sem bízhatunk az inflációs mutatókban.

Fontos hangsúlyozni, hogy a szaggatott fekete vonal nem azt mutatja, hogy a fajlagos bérköltség hogyan alakult a gazdaságnak az IMS-statisztika által lefedett (az alkalmazottak mintegy kétharmadát átfogó) körében – erről ugyanis nincs információnk. Nemcsak lehetséges, hanem csaknem biztosra vehető, hogy ebben a körben a termelékenység a nemzetgazdasági átlagnál gyorsabban nőtt, ezért az ismeretlen „valódi” IMS-ULC aligha emelkedett olyan meredeken, ahogyan azt a 4. ábrán láthatjuk. Csakhogy itt bennünket egyáltalán nem az érdekel, hogy milyen termelékenységi, illetve ULC-fejlemények jellemezték az IMS-kört (ezt mikro-adatok alapján mindenképpen érdemes tanulmányozni), hanem az, hogy az IMS-körre vonatkozó béradatok megközelítően reprezentálhatják-e a makrogazdasági bérfolyamatokat. Erre a kérdésre pedig meglehetősen sarkos választ ad a 4. ábra: ha az IMS szerinti béremelkedés az NSZ termelékenyégi mutatójával kombinálódott volna, akkor a nemzetgazdasági ULC az inflációhoz viszonyítva teljesen abszurd módon alakult volna – ezért

az IMS bérmutatója megközelítően sem reprezentálja a nemzetgazdasági béralakulást.

Ezt a megállapítást nemzetközi összehasonlítással támasztja alá az 5. ábra, amely az árindexszel deflált nominális ULC (az úgynevezett reál-ULC) – közismertebb nevén a bérhányad – alakulását mutatja a négy visegrádi országban. (A hazai értékek a 2. táblázat 12. és 13. sorának utolsó három oszlopában szerepelnek.) Az ábra bal oldalán 2010. évi bázison a szokásosan értelmezett makrogazdasági bérhányad változása látható, ahol a nevező a GDP-deflátor. (A megszokott értelmezéshez képest mindössze annyi a különbség, hogy a piaci áron, nem pedig a tényezőköltségen mért GDP-hez viszonyított arányszámok szerepelnek az ábrán.) A jobb oldalon pedig annak a mutatónak a változása látható, amit a témáról szóló cikkünkben szerzőtársaimmal „korrigált bérhányadnak” neveztünk: ez a fogyasztás, nem pedig a termelés árindexével deflált nominális ULC-t jelenti. Országok közötti összehasonlításban az a körülmény indokolja ezt a korrekciót, hogy a fogyasztásnak a termeléshez viszonyított árszintje a gazdasági fejlettség növekvő függvénye, és az ebből eredő árarány-különbségek hatását (a termelői és a fogyasztói reálbér közötti eltérést kifejezendő) ki kell szűrni az eltérő fejlettségű országok bérhányadainak egybevetéséhez – sok egyéb mellett azért is, mert e korrekció nélkül a bérhányad alakulása még csak megközelítően sem tekinthető egyfajta dolgozói jóléti mutatónak.

Hasonló logika indokolja a 4. ábra jobb oldalán látható, fogyasztói árindexszel korrigált mutatószámokat: ha egy országban változik a fogyasztásnak a termeléshez viszonyított árszintje, akkor ugyanannak a nominális munkavállalói jövedelemnek másképpen változik a reálértéke a munkáltató, illetve a munkavállaló nézőpontjából. A munkáltató szempontját a nominális ULC-nek a GDP-deflátorral (bal oldal), a dolgozóét a fogyasztói árindexszel (jobb oldal) való deflálása fejezheti ki.

A 4. ábrán Magyarországra nézve az NSZ (telt fekete vonal) és az IMS (szaggatott vonal) szerinti mutatókat egyaránt feltüntettem. A többi ország esetében ilyen megkülönböztetésre nincs szükség, mivel náluk – a hazaival összehasonlítva – elhanyagolható az NSZ és az EU „Earnings”- statisztikája által jelzett dinamika közötti eltérés (lásd az 1. táblázatot), ezért esetükben csak az NSZ szerinti mutatók szerepelnek az ábrán.

4. ábra: A GDP-deflátorral (bal oldal), illetve a fogyasztói árindexszel (jobb oldal) deflált nominális ULC (a bérhányad) változása a négy visegrádi országban (2010=1)

Jelölések: HU_NA, illetve HU_IMS: a számlálóban Magyarországra nézve az NSZ, illetve az IMS alapján számított ULC. Forrás: Eurostat és KSH alapján saját számítás

Az ábra bal oldalán feltűnő, hogy a kétféle hazai bérhányad-mutató két szélső irányban lóg ki a képből: az IMS szerinti felfelé, az NSZ szerinti pedig lefelé. Az utóbbiról (fekete vonal) szól a hazai bérhányadnak a többi országhoz viszonyított (részben a munkáltatói járulékcsökkentés okozta) lemaradása körüli diskurzus, de nem ismerek olyan koherens narratívát, amelybe bele lehetne illeszteni az IMS szerinti (szaggatott vonallal jelzett) kimagasló – Szlovákiáét is meghaladó – bérhányad-növekedést. Amíg Szlovákiát tekintve a mutató jelentős emelkedése konzisztens azzal, hogy a GDP-arányos munkavállalói jövedelem 2010 és 2019 között (kirívóan alacsony szintről) 6,5 százalékponttal emelkedett,

az IMS szerinti hazai mutatónak az ábrán látható jelentős növekedésére nem létezik makrogazdasági magyarázat.

Az ábra jobb oldali grafikonján látható kontraszt az eddigieknél is látványosabban szemlélteti, hogy az IMS szerinti bérdinamika (lásd a szaggatott vonal kilövését) nem reprezentálhatja a nemzetgazdaság bérfolyamatait. A korrigált bérhányadnak az NSZ szerinti mutatója (fekete vonal) szépen belesimul a regionális irányzatba, jelezve, hogy Magyarországon a dolgozó nézőpontjából releváns bérhányad (a fogyasztói árindexszel deflált nominális ULC) a többi országéhoz hasonlóan alakult. Az viszont, hogy az IMS-sel kompatibilis korrigált nemzetgazdasági bérhányad ennek a sokszorosával nőtt volna, az erősen valószerűtlen történések kategóriájába sorolható.

Nemzetgazdasági nettó bér: feltevések és becslések

A fentiekben bemutatott összehasonlítások számomra nem csak azt erősítik meg, hogy az IMS-adatok nem reprezentálhatják a makroszintű béralakulást, hanem azt is, hogy az NSZ szerinti szuperbruttó bérköltség (a munkavállalói jövedelem, MJ) nagyjából jól van mérve (ezt a 3. ábra és a 4. ábra bal oldali grafikonja egyaránt alátámasztja). Eddig nem volt szó a nemzetgazdasági szuperbruttó bérköltség és a (munkáltatói járulék nélküli) bruttó munkajövedelem arányának (MJ/BBK) hitelességéről, de nem látok okot arra, hogy ezt megkérdőjelezzem – annál is kevésbé, mert ez az arány az EU által a munkáltatói hozzájárulásról közölt (nyilván hazai forrásokon alapuló) adatokkal (Taxation trends in the European Union) összhangban van.

Így a nettó nemzetgazdasági – adókedvezmények nélküli – átlagbér becslésének kiindulópontja az NSZ bruttó munkajövedelem-mutatója (BBK). Azt nézem meg, hogy ezt a mutatót az IMS-ből származó egyes indikátorok arányával korrigálva, hogyan alakulhatott a nemzetgazdasági nettó bér.

A korrekciós tényezőre vonatkozóan három technikai feltevéssel élek. Az IMS szerinti

(1) nettó bér/bruttó munkajövedelem,

(2) nettó/bruttó bér,

(3) a (2), kiigazítva a bruttó munkajövedelem/bruttó bér aránnyal

jelentheti az NSZ szerinti bruttó munkajövedelem (BBK) alkalmas szorzóját a nemzetgazdasági nettó bér becsléséhez.

Az (1) feltevés a legegyszerűbben vetíti ki az IMS-arányokat makroszintre. A (2) feltevés figyelembe veszi, hogy az IMS szerinti nettó bér az adókulcs révén közvetlenül a bruttó bérhez kapcsolódik. A (3) pedig azt feltételezi, hogy makroszinten is érvényes az IMS szerinti bruttó munkajövedelem/bruttó bér arány. A háromféle feltevésnek a táblázat 7., 8., és 9. sorában szereplő becslések felelnek meg. A 10. sorban az imént hivatkozott Taxation trends in the European Union című kiadvány adatbázisán alapuló becslés szerepel. Itt a NSZ BBK-tömeg mutatójából levontam a munkát terhelő adótömegnek a dolgozókra jutó részét (taxes on labour paid by employees), és ezt osztottam el az NSZ alkalmazotti létszámmal – így adódnak a 10. sorban látható számok.

A 7.-10. sorban közölt becslési eredmények – az „implikált” nemzetgazdasági nettó bérmutatók – következő jellemzőire hívom fel a figyelmet.

(1) 2010-ben mind a négy implikált mutató szintje meghaladta a hivatalos (az IMS szerinti) nettó átlagbér színvonalát, de a „kezdeti” szintre vonatkozó becslések széles sávban szóródnak. A hivatalos mutatóhoz képest az IMS-en belüli arányokon alapuló becslések szerint 3-17%-kal, az EU által közölt adóbevételi adatok alapján pedig 25%-kal magasabb a 2010. évi szint.

(2) Valamennyi becsült mutató dinamikája lényegesen elmarad a hivatalos nettó bérétől. Amíg a hivatalos mutató 85%-os nominális és 52%-os reálbér emelkedést jelez, az implikált nominális, illetve reálnövekedés 39 és 50, illetve 14 és 23% között szóródik.

Az alábbi ábra a termelékenyég növekedéséről, a hivatalos és a becsült nettó reálbér-emelkedésről, valamint az utóbbiak 2010. évi nominális szintjéről ad képet.

5. ábra: A termelékenység, a hivatalos és az implikált nettó reálbér bér-mutatók évi átlagos növekedési üteme 2010 és 2019 között (oszlopok, bal tengely), valamint a különböző nettó bérmutatók nominális szintje 2010-ben (pontok, millió forint/fő/év, jobb tengely)

Forrás: lásd a 2. táblázatot

Az ábrán látható, hogy a termelékenységnél (első oszlop) jobban nőtt a különböző módszerekkel becsült „implikált” nettó reálbér (3.-5. oszlop) – ezt az összehasonlított visegrádi országok is tapasztalhatták. Viszont aligha hihető, hogy Magyarországon a növekedési ütemkülönbség ötszörös lett volna, amint az a hivatalos nettó reálbér-emelkedésből következne (vesd össze az 1. és 2. oszlopot). Az ábrán szereplő pontok és oszlopok egybevetéséből az is kitűnik, hogy a becsült 2010. évi szintek és az implikált növekedési ütemek között negatív összefüggés van, de ebből a képből szélsőségesen kilóg a hivatalos nettó reálbér-mutató, ahol a kezdeti szint elképesztő növekedéssel párosul.

Mindezek alapján természetesen nem állíthatom, hogy a nemzetgazdasági nettó bérszintre és annak változására vonatkozó becsléseim lefedik azt a tartományt, amelyben az ismeretlen mértékű nemzetgazdasági nettó bérváltozás elhelyezkedhet, de meggyőződésem, hogy a jelenlegi hivatalos nettó bérindex messze kívül esik ezen a tartományon. A fenti ábra egy, a korábbiakat kiegészítő „hihetőségi-tesztnek” is tekinthető: egy évtized távlatában mekkora különbséget tartunk elképzelhetőnek a nemzetgazdasági nettó reálbér és a termelékenység dinamikája között? Ezt ki-ki maga eldöntheti, de nálam az IMS nettó bérmutatója ezen a teszten is megbukott.

A nettó béralakulás hivatalos és becsült mutatóinak áttekintésének végére hagytam a korrigált (fogyasztói) nettó bérhányad változásának bemutatását. Ez a mutató annyiban hasonlít a 4. ábra jobb oldalán ábrázolthoz, hogy a nominális ULC a fogyasztói árindexszel (a CPI-vel) van deflálva, de abban különbözik tőle, hogy a nominális ULC számlálójában nem a bruttó bérköltség, hanem a (hivatalos, illetve általam becsült) nettó bér szerepel. Így az 6. ábrán látható mutatószámok tekintettel vannak a 2010-es évtized már említett két hazai sajátosságára. Egyrészt arra, hogy a CPI a GDP-deflátornál lassabban emelkedett, másrészt a jelentős munkáltatói járulékcsökkentésre, amelyek lehetővé tették, hogy a dolgozói bruttó és nettó nominális munkajövedelemétől elmaradjon a termelői bruttó nominális bérköltség növekedése.

6. ábra: A korrigált nettó (fogyasztói reál-) bérhányad változása a hivatalos (IMS) és a négyféle becsült nettó bérmutató alapján (2010=1)

Forrás: KSH alapján számítások, illetve becslések

A hivatalostól (a kék vonaltól) jóval leszakadó becsült mutatók azt jelzik, hogy a fogyasztói árindexszel számított nettó reál bérhányad 2010-hez viszonyítva mintegy 5-13%-kal emelkedett 2019-re, miközben a bérhányad alapmutatója 4,5%-kal csökkent (lásd a 4. ábra bal oldalán a vastag fekete vonalat és a 2. táblázat 12. sorának 7. oszlopát.) A 2015 utáni időszakban kifejezetten látványos a becsült nettó reálmutatók jelezte (12-16% között szóródó) növekedés. Ezek alapján tökéletesen hihető az a narratíva, amely szerint a 2010-es évek egészét tekintve – különösen 2015-től – a munkavállalók javára módosultak a nettó bérek alapján értelmezett reál jövedelemelosztási arányok, ellenben teljesen hihetetlen, hogy a dolgozók nettó reáljövedelmi részesedése a vizsgált időszakban a hivatalos nettó bérmutató mutató által jelzett mértékben, vagyis 40%-kal emelkedett volna.