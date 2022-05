Nagy István: beláthatatlan következményei lehetnek a háborúnak, prioritás az élelmiszerellátás biztonsága

Nagy István agrárminiszter-jelölt a bizottság előtt ismertette, hogy kihívásokkal teli és előtt álló időszakban vagyunk, és a magyar mezőgazdaságban ebben kell majd helytállnia, de a mögöttünk lévő időszak sem volt könnyű. A nehéz időszakban is a magyar gazdatársadalom munkájára lehetett számítani, erre építeni lehet, és erre építeni is kívánok. Az agráriumot jelentősen befolyásolja az időjárás, emellett a koronavírus járvánnyal is meg kellett küzdeni, amikor az ország élelmiszerellátását is biztosítani kellett.

Az orosz-ukrán háború következményei egyelőre beláthatatlanok,

a konfliktus hatással lesz a hazai agráriumra is, le kell majd küzdeni egy globális élelmiszerválságot, biztosítva, hogy a magyarok megfizethető áron jussanak élelmiszerekhez.