Készenlétben a WHO: többen kaphatják el a majomhimlőt

Szombatig 92 esetben erősítették meg a majomhimlőt és 12 esetben feltételezték a megbetegedést 12 olyan államban, ahol nem endémiás a vírus - közölte a WHO.

A majomhimlő általában enyhe lefolyású fertőző betegség. Szoros érintkezés útján terjed, így viszonylag könnyen megfékezhető olyan intézkedésekkel, mint az elszigetelés és a higiénia - írja a hírügynökség. David Heymann, a WHO fertőző betegségekkel foglalkozó szakembere szerint úgy tűnik szexuális úton terjed a majomhimlő.

Egy nemzetközi szakértői bizottság videokonferencián keresztül ült össze, hogy megvizsgálja, mit kell tanulmányozni a járványról, és mit kell közölni a nyilvánossággal, beleértve azt, hogy van-e tünetmentes terjedés, kik vannak a legnagyobb kockázatnak kitéve, továbbá, hogy megvizsgálják a terjedési útvonalakat is. Heymann megjegyezte, hogy az ülést a helyzet sürgősségére való tekintettel hívták össze, a bizottság ugyanakkor nem az a csoport, amely a nemzetközi aggodalomra okot adó közegészségügyi vészhelyzet kihirdetését javasolná, tehát, nem a WHO legmagasabb szintű riasztási formáját, amely a Covid-19 világjárványra is vonatkozott.

Kitért arra is, hogy a veszélyben vannak például a beteg gyermekeket gondozó szülők, valamint az egészségügyi dolgozók, ezért egyes országok a majomhimlős betegeket kezelő csoportokat a rokon vírus, a himlő elleni vakcinával oltják be.

A jelenlegi esetek közül sokakat a szexuális egészségügyi klinikákon azonosítottak.

Az Európában előforduló néhány eset arra utalt, hogy a vírustörzs hasonlít ahhoz a törzshöz, amely 2018-ban korlátozottan terjedt Nagy-Britanniában, Izraelben és Szingapúrban. Heymann szerint a vírus azokon az országokon kívül is keringett, ahol endémiás, de a Covid-19 zárlatok, a társadalmi távolságtartás és az utazási korlátozások következtében nem vezetett nagyobb járványokhoz. Heymann azt is hangsúlyozta, hogy a majomhimlőjárvány kitörése nem hasonlít a Covid-19 világjárvány kezdeti időszakára, mivel nem terjed olyan könnyen. Azoknak, akik gyanítják, hogy megfertőződhettek, vagy akiknél a tünetek - köztük a dudoros kiütések és a láz jelentkeznek - kerülniük kell a másokkal való szoros érintkezést - mondta.

Mi az a majomhimlő?

A majomhimlő egy zoonózissal, vagyis állatról emberre terjedő fertőzés, mint a SARS-CoV-2 koronavírus. Az elnevezése onnan ered, hogy először 1958-ban laboratóriumi majmokban fedezték fel, de hogy valójában a majmok a felelősek a terjesztéséért, arra nincs bizonyíték. A WHO szerint a rágcsálók a legesélyesebb közvetítők.

A majomhimlő-fertőzés lappangási ideje általában 6-16 nap, de akár 3 hét is lehet. A betegség tünetei közé tartozik:

a láz,

fejfájás,

izomfájdalmak,

hátfájás,

duzzadt nyirokcsomók,

hidegrázás

és kimerültség.

A kiütések gyakran az arcon jelennek meg először, majd átterjednek az egész testre, beleértve a nemi szerveket is. A kiütések különböző fejlődési szakaszokon mennek keresztül, mielőtt végül varasodnak és leesnek. Ekkor a beteg már nem fertőz. A fő különbség a himlő és a majomhimlő tünetei között az, hogy a himlő a majomhimlővel ellentétben nem okozza a nyirokcsomók megduzzadását.

