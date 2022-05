Kiderült, hogy mennyi gázt tárolnának nálunk a szerbek, mielőtt Putyinnal tárgyalnak

E hét szerdán, vagy csütörtökön tárgyalok Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a május 31-én lejáró hosszú távú gázszerződés helyébe lépő új hosszútávú szerződésről és ebből a szempontból is fontos, hogy a magyar miniszterelnök megengedte: 300-500 millió köbméternyi gázt tároltathatunk be náluk – jelezte szombaton a szerb Pink TV-nek a szerb elnök.

Aleksandar Vucsics előzőleg tárgyalt a Szerbiába látogató Orbán Viktor magyar kormányfővel és a hivatalos tudósítások szerint is volt szó a két ország közötti gázpiaci és agrárügyi segítségről, de a konkrét mennyiség a gáz betárolásáról az orosz TASZSZ hírügynökség által készített összefoglalóból derült ki. Mivel a teljes magyar gáztárolói kapacitás mintegy 6,4 milliárd köbméter, így az említett 300-500 millió köbméteres mennyiség nem számít jelentősnek, mégis segíti a tárolók folyamatosan magasabb szinteken mozgását, és közben tárolói díjak beszedését is, amit a múlt heti fontos brüsszeli gázpiaci alku is segít.

Különösen érdekes az orosz beszámolóból az is, hogy Vucsics azt mondta: az új orosz gázszerződésnél számukra a legfontosabb a szerződéses mennyiség, az ár másodlagos, a szállítás folyamatossága pedig a harmadik fő szempont (ha van betárolt gázuk nálunk, akkor egy esetleges orosz szállítási akadozást is jobban képesek átvészelni). Szintén érdekes az, hogy Vucsics elmondta: milyen gázárra számít az új orosz szerződés keretében:

szerinte 450-619 dollár közötti lehet majd ez az ár 1000 köbméterenként.

Ez érdekes adat, mert egy köbméterre 163-225 forintra jön ki és a magyar szerződés keretében legutóbb azt kalkuláltuk, hogy egy köbméter áprilisban leszállított orosz gázt 375 forint körüli összegért számlázhattak ki az oroszok, és nagyjából ennek környékén maradhat az ár a májusi szállításra is. Ezek szerint a szerbek talán az árképlet paramétereinek eltérése miatt és egyéb okok (pl. geopolitikai érdekből adott orosz diszkont miatt) a magyarnál érdemben olcsóbban kaphatják a gázt, ha valóban a szerb elnök által említett ártartományban lesz a gázár a szerződésben (induló árként).

A Magyaroszág és Szerbia közötti jó kapcsolat azért is fontos, mert Magyarország a tavaly között új orosz gázszerződés keretében (ami évi 4,5 milliárd köbméternyi beszerzésről szól, a teljes éves magyar fogyasztás közel feléről, a lakossági fogyasztásnál kicsit többről) évi 3,5 milliárd köbmétert a szerbek felől délről kap, további 1 milliárdot pedig Ausztria felől. Emellett az is lényeges, hogy a szerb-magyar relációban mindkét irányba tud áramlani a gáz az interkonnektor működése miatt és volt már olyan feszült periódus most télen egy balkáni vezetékprobléma miatt, hogy például Magyarországnak kellett besegíteni a szerb gázellátásba átmenetileg.

