Kimondta a német alkancellár: támogatná Magyarország kihagyását az orosz olajembargóból

Csalódott vagyok, hogy ennyi ideig nem sikerült elfogadtatni az orosz olajembargóról szóló szankciós csomagot és Németország hajlandó lenne támogatni, hogy a többi 26 tagország Magyarország nélkül vezesse be az embargót – jelentette ki egy hétfő reggeli rádióinterjúban Robert Habeck.

A német alkancellár, a Zöldek gazdasági minisztere a Deutschlandfunk német országos közszolgálati rádióban sugárzott interjúban rámutatott hogy az egyeztetéseket az Európai Bizottság vezeti és ha a brüsszeli testület elnöke azt mondja, hogy "megcsináljuk 26-an, Magyarország nélkül, akkor ez egy olyan út, amelyet mindig támogatnék".

Ez gyakorlatilag ugyanazt jelentené, mint amit tegnap Katarina Barley német EP-alelnök is kimondott, hogy ha ennyire ellenkezik Magyarország, hogy jobb pénzügyi eredményeket alkudjon ki a helyreállítási alap kapcsán, akkor inkább jobb, ha a többi 26 tagállam tovább halad Magyarország nélkül az embargó ügyében. Amint rámutattunk: ezzel és a Habeck által javasolt úttal is ugyanazt érné el az EU, mint amit Magyarország egyébként is követelt: hagyják ki a vezetékes orosz kőolaj szállítást az embargóból, hogy Magyarország tartósan sokkal olcsóbban juthasson az orosz urali típusú kőolajhoz, mint a több tagállam, amely más olajfajta beszerzésére kényszerül. Arról, hogy a Mol mindezzel együtt is megkezdte az orosz olajról való leválás beruházásainak előkészítését, egy háttérbeszélgetés alapján terjedelmes cikkben írtunk:

A német miniszter arról is szólt a rádióműsorban, hogy már eddig is igen hatékonyak az Ukrajna ellen indított háború miatt Oroszországra kivetett szankciók.

Az orosz központi bank elnökének kijelentései alapján tudható, hogy "az ország csődben van", és legfeljebb azon a fejlettségi szinten képes tovább működni, amelyen 1980-ban állt - mondta a német alkancellár.

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images