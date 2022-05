Kiprovokálták a lengyelek az orosz gázszállítás leállítását és most felmondták a szerződést is

Varsó felmondta az Oroszországot Európával összekötő Jamal gázvezetéken történő gáztranzitról szóló lengyel-orosz kormányközi szerződést - közölte hétfőn a Twitter közösségi honlapján Anna Moskwa lengyel klímaügyi és környezetvédelmi miniszter. Ez látszólag nehéz helyzetbe hozza a lengyeleket, de fontos tudni, hogy ez kvázi egy kiprovokált helyzet, amelyet több más irányú gázimport felpörgetésével különösebb nehézségek nélkül át tudnak hidalni a lengyelek.

Oroszország Ukrajna elleni háborúja "megerősítette a lengyel kormány elszántságát, hogy Lengyelország teljesen függetlenedjen az orosz földgáztól" - áll a bejegyzésben.

Mindig is tudtuk, hogy a Gazprom (orosz gázvállalat) nem hiteles partner

- tette hozzá Moskwa.

A miniszter később a PAP hírügynökséggel közölte: az orosz gázszállításokról és a gáztranzitról 1993-ban kötött kormányközi szerződés felbontásáról a lengyel kormány május 13-án fogadott el határozatot. A döntést hétfőn, diplomáciai jegyzék formájában ismertetik Oroszországgal is.

A határozat elfogadása "természetes lépés" volt azt követően, hogy Oroszország áprilisban megszakította a lengyelországi gázszállításokat - fejtette ki Moskwa. A Gazprom április 27-től azért állította le lengyelországi szállításait, mert Varsó volt nem hajlandó rubelben fizetni a gázért.

Ez egy szándékos ellenkezés volt, mert Varsó tudta, hogy más forrásból képes lesz megoldani az így kieső orosz gázmennyiséget,

például az amerikai cseppfolyós földgázimport felpörgetéséből, egy új norvégiai importvezeték üzembe helyezéséből és a Németország felől visszafordított gázszállításokkal. Ugyanígy az, hogy a bolgárok sem voltak hajlandók rubelben fizetni, szintén szándékos kirpovokálása volt a gázszállítások leállításának, mert ők is meg tudják oldani máshogy az importot, közben pedig kártérítés felé tudják elvinni a vitájukat a Gazprommal.

Oroszország, megszakítva a szállításokat, tényszerűen megsértette a szerződésben foglaltakat, ennek nyomán a lengyel kormány azt a következtetést vonta le, hogy (...) a megállapodás hatálytalanná vált

- mondta el a lengyel miniszter.

Megerősítette: a varsói kormány már előzőleg is készült arra, hogy az év végéig függetlenné válik az orosz gázbeszerzésekről, a PGNiG lengyel állami gázszállító 2019-ben nem hosszabbította meg az ezekről szóló szerződést, így az idén év végén egyébként is lejárt volna.

Amint megírtuk: múlt héten a rubelvita rendeződése után az oroszok egy másik típusú megtorló intézkedést foganatosítottak európai gázcégek ellen: feltettek 31 céget egy új szankciós listára, akik felé nem adhat el gázt a Gazprom és ezen a listán az utolsó helyen a Jamál-Európa gázvezeték lengyel szakaszának tulajdonos cége is rajta volt, így a lengyelek felé nemcsak a direkt szállítás szűnt meg (ezt mondták fel a fenti szerződéssel most), hanem a tranzit is.

A miniszter felidézte, hogy a Jamal gázvezeték lengyelországi szakaszának működtetője 2010 óta a Gaz-System lengyel társaság, amely az idén elfogadott lengyel törvény értelmében a gázvezeték kizárólagos felhasználójává vált.

Anna Moskwa aláhúzta: a gázvezeték az európai joggal összhangban, fennakadások nélkül működik, ennek köszönhetően akadálymentes az ellenirányú gázszállítás Németországból Lengyelországba. Ez azt jelenti, hogy amit a németek az Északi Áramlat 1-en közvetlenül megkapnak, annak egy részét a Jamál-Európa vezetéken keresztül exportálják a lengyelek felé, azaz a lengyelek a németek felől importálnak gázt.

Címlapkép forrása: Getty Images