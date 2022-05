Máris máshogy beszél a német alkancellár a magyarok kihagyásáról az orosz olajembargóból

Nagyon valószínű, hogy árnyalni szerette volna hétfő reggeli, keménynek ható rádióinterjús kijelentését a német alkancellár, mert hétfő délelőtt már arról beszélt a davosi világgazdasági fórumon, hogy elvárja: minden tagállam, beleértve Magyarország is együtt dolgozzon az EU-val az orosz olajembargó megoldásán. Ez tehát arra utal, hogy mégsem szeretné, ha mi kimaradnánk a szankciós körből és így továbbra is hozzájuthatnánk az olcsó urali kőolajhoz.

Amint reggel egy rádióinterjú alapján megírtuk: Robert Habeck német gazdasági miniszter és alkancellár azt jelezte: nyitott lenne arra az útra, hogy a 26 tagállam együtt megszavazza az orosz olajembargó ügyét és kihagyják Magyarországot a csomagból, amivel kvázi pont azt érné el a magyar kormány, amit egyébként is akart (a vezetékes importra ne vonatkozzon a szankció). Azt is jelezte Habeck, hogy nem tud arról, hogy ilyen javaslatot készít-e a tárgyalásokat vezető Európai Bizottság, vagy sem.

Délelőtt már Svájcból, a davosi világgazdasági fórum helyszínén nyilatkozott és a Reuters tudósítása szerint úgy fogalmazott:

Vannak különböző megoldások a különböző tagállamok számára. Mindenkitől azt várom, beleértve Magyarországot is, hogy a megoldáson dolgozzon.

A tudósítás szövege arra utal, hogy Habeck azt érzékeltette: Magyarországnak is muszáj az EU-val együtt dolgoznia a megoldáson, tehát az olajembargó létrejöttén olyan keretek között, ami nekünk is elfogadható. Reggeli kijelentése ennek még teljesen az ellenkezőjeként hatott, miszerint támogatná azt az utat, ami mentén kihagynának minket az orosz olajembargós kötelezettség alól.

Az Európai Bizottság eredeti javaslata arról szólt, hogy az orosz nyersolajra a hatályba lépését követően 6 hónappal (november körül), a finomított termékekre év végével jönne az embargós kötelezettség, de néhány kelet-közép-európai ország a speciális helyzete miatt 2023 végéig felmentést kapna ez alól. Aztán jórészt a magyar ellenkezést látva a Bizottság úgy módosította a javaslatát, hogy Magyarország és Szlovákia (Mol-tulajdonú finomítókkal rendelkeznek) 2024 végéig kapnának felmentést, Csehország pedig 2024 nyaráig. Közben a déli, nagy hajóflottával rendelkező tagállamoknak is kedvezett volna a Bizottság azzal, hogy az orosz olaj külső harmadik országok fuvarozását egy rövid határidő helyett egyáltalán nem tiltaná meg.

Egyelőre a hatodik szankciós csomag az olajembargós kérdés megakadása miatt nem haladt tovább, és valószínűleg leghamarabb csak a hónap végi EU-csúcson lesz róla alku állam- és kormányfői szinten. Egyelőre nem világos, hogy a Bizottság hajlandó-e további engedményekre a határidőket illetően, ugyanis az is engedmény volt Magyarország felé, hogy a múlt heti REPowerEU programban 1,5-2 milliárd eurónyi plusz pénzt is felajánlott az olajinfrastruktúrák megfinanszírozására, amelyek az orosz olajembargó miatt lennének szükségesek és ebből feltehetően a magyar 500-700 millió eurós igényt is ki lehetne elégíteni.

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images