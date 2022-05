Majomhimlő: hogyan terjed a vírus és kik vannak a legnagyobb veszélyben?

Portfolio 2022. május 24. 14:00

A világ egyre több országából jelentenek majomhimlő megbetegedéseket, a vírus már Európában is jelen van, kilenc uniós országban, Nagy-Britanniában és Svájcban is regisztráltak majomhimlős betegeket. A vírusról, annak terjedéséről és hatásairól egyre többet tudnak a kutatók, ezeket foglalta össze az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC), a szervezet ajánlásokat is megfogalmazott az európai országok és azok egészségügyi ellátórendszere számára.