Nagyon esett a brit üzleti bizalom

A kedden ismertetett előzetes májusi aktivitási jelzőszámok szerint tizenöt hónapja nem mért mélypontra lassult a brit gazdaság kilábalásának üteme, mindenekelőtt a kiugró infláció és az ukrajnai háborúból eredő geopolitikai bizonytalanságok által a keresletre gyakorolt nyomás miatt.

A brit feldolgozóipar és a szolgáltatási szektor szezonálisan kiigazított kompozit beszerzésimenedzser-indexe (bmi) májusban 51,8-ra zuhant az áprilisban kimutatott 58,2-ről - derül ki az S&P Global és a brit vállalati szektor beszerzési aktivitását mérő intézet (Chartered Institute of Procurement & Supply, CIPS) közös felméréséből.

Az S&P Global kiemelte, hogy a májusi kompozit index a 2021 márciusában kezdődött jelenlegi kilábalási ciklus eddigi leglassabb aktivitási élénkülését jelzi az üzleti szektorban. A kedden ismertetett májusi aktivitási mérőszám a várakozásoktól is jelentősen elmaradt: az elemzői konszenzus 56,5-es kompozit indexet valószínűsített erre a hónapra. (Az 50 feletti indexek a vizsgált szektorok aktivitásának élénkülését jelzik, vagyis az 51,8-as májusi kompozit adat a meredek csökkenés ellenére is még a brit gazdaság kilábalását mutatja.)

Az S&P Global hangsúlyozza ugyanakkor, hogy az aktivitási index egy hónap alatt bekövetkezett 6,4 pontos csökkenése a felmérés eddigi történetének negyedik legnagyobb havi visszaesése, és a koronavírus-járvány előtt nem volt példa ilyen mértékű havi zuhanásra. A brit GDP 80 százalékát előállító szolgáltatási szektor mutatta a májusi kompozit indexen belül a legnagyobb lendületvesztést: az ágazat aktivitási mérőszáma 51,8-ra süllyedt az előző havi 58,9-ről. Ráadásul szintén jelentősen elmaradt az elemzői várakozásoktól, amelyek átlagosan 57,0-es szolgáltatási bmi-t valószínűsítettek erre a hónapra.

A brit gazdaság növekedésének lassulását az eddigi adatok is egyértelműen jelzik. A brit statisztikai hivatal (ONS) legfrissebb becslése szerint márciusban havi összevetésben számolva 0,1 százalékkal visszaesett a brit hazai össztermék értéke a januárban mért 0,7 százalékos havi növekedés és a februári stagnálás után. Mindezt ugyanakkor kiugró ütemű infláció kíséri: a tizenkét havi fogyasztói árindex (CPI) a múlt hónapban 9 százalékkal - negyven éve nem mért ütemben - emelkedett Nagy-Britanniában a márciusi 7 százalékos drágulás után.

Londoni pénzügyi elemzők várakozása szerint azonban a Bank of England a továbbiakban a gazdasági aktivitás dinamikáját is figyelembe veszi az infláció elleni küzdelemben. Samuel Tombs, a Pantheon Macroeconomics londoni üzleti elemzőműhely brit gazdasági ügyekkel foglalkozó főközgazdásza a mai adatok keddi ismertetése utáni előrejelzésében közölte: a ház ebben a környezetben azzal számol, hogy a brit jegybank az idén már csak egy 25 bázispontos kamatemelést hajt végre, ezt is nagyobb eséllyel augusztusban, semmint a következő, júniusi kamatdöntő ülésen.

Címlapkép: Getty Images