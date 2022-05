Orbán Viktor bejelentette: jönnek újra a különadók

Rezsivéldelmi és honvédelmi alapot hozunk létre, ebből fizetjük a rezsicsökkentés és a honvédség megerősítésének költségeit. Kötelezzük a bankokat, biztosítókat, nagy kereskedelmi láncokat, energiaipari és kerekedő cégeket, telekom cégeket és légitársaságokat, hogy extra profitjuk nagy részét ide fizessék be 2022-23-ban - jelentette be Orbán Viktor szerdán. Vagyis bekövetkezett a piaci szereplők által már várt gazdaságpolitikai válaszlépés az elszálló költségvetési hiányra.

Jönnek a különadók

A háború elhúzódik, a brüsszeli szankciós politika nem javul, ez együtt drasztikus áremelkedéshez vezet - kezdte bejelentését a szerdai kormányülés után Orbán Viktor. Egyre nehezebb és költségesebb megvédeni a családokat, ráadásul a honvédséget is haladéktalanul meg kell erősítenünk - tette hozzá.

Mindeközben az emelkedő kamatok és árak következtében a bankok és a multicégek extraprofitra tesznek szert

- hangsúlyozta a kormányfő.

A fentiek miatt döntött úgy ülésén a kormány, hogy rezsivédelmi és honvédelmi alapot hoz létre. Kötelezik a

bankokat,

biztosítókat,

nagy kereskedelmi láncokat,

energiaipari és kereskedő cégeket,

telekom cégeket és

légitársaságokat,

hogy extra profitjuk nagy részét ide fizessék be 2022-23-ban.

Elvárjuk, hogy segítsék az embereket és járuljanak hozzá az országvédelmi költségekhez

- mondta Orbán.

A bejelentésre a forint éles gyengüléssel reagált:

A részleteket és a számokat a csütörtöki Kormányinfón ismerteti majd Gulyás Gergely - mondta a miniszterelnök.

A teljes videó itt visszanézhető:

Bekövetkezett tehát az, amit a Portfolio is hónapok óta valószínűsített és a piaci szereplők is vártak: a kormány részben a meglévő különadók emelésével, illetve új szektor (légitársaságok) megsarcolásával teszi rendbe az idén - részben a kormányzati kiköltekezés, részben a háború és energiakrízis, infláció elszállás miatt - megboruló költségvetést. Ezzel az is eldőlt, hogy a kormány ragaszkodik a rezsicsökkentéshez, még akkor is, ha a mostani energiaárak (lásd a lentebbi grafikonunkat) megkérdőjelezik a rendszer fenntarthatóságát (az MVM feltőkésítésén keresztül jelentkezik ez az állami büdzsében extra kiadásként); és nem úgy teszi rendbe a büdzsét, hogy a rezsicsökkentést alakítja át. A részletekre egyelőre várni kell, feltehetőleg a csütörtöki Kormányinfón várható bejelentésekig, így az nem ismert, hogy a különadókból mekkora plusz összeget szedne be a kormány (és várhatóak-e ezeken kívül további kiigazító lépések, kiadásbefagyasztás, beruházás-elhalasztás), illetve, hogy melyik szektort milyen mértékben terhelnék meg.

Ahogyan az várható volt (és az elmúlt napokban több cikkünkben is valószínűsítettük), a kormány a rezsiárak befagyasztásának nagyobb költségeinek finanszírozásával és a honvédség megerősítésével indokolja az extraadók alkalmazását, valamint jogosnak tartja az extra terhelést, mert értékelése szerint ezek a szektorok a rendkívüli helyzetre való tekintettel extra profitra tesznek szert (Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter és Varga Mihály pénzügyminiszter múlt heti szavaiból is már ez volt kiolvasható). Becsléseink szerint idén 1000-1500 milliárd forintos kiigazítási igényt kell kezelnie a kormánynak a költségvetésben, ez alapján az egyes szektorok jelentős többletterhelésre számíthatnak.

A különadók okozta többletterheket az érintett cégek minden bizonnyal igyekeznek majd továbbhárítani. Bizonyára a szabályozással a kabinet igyekszik ezt majd megakadályozni. A kiskereskedelemben könnyű dolguk lesz a nagyvállalatoknak: a gyorsan emelkedő keresetek és a háztartásoknak juttatott egyszeri transzferek (szja-visszatérítés, fegyverpénz, extra nyugdíjpénzek stb.) miatt gyorsan nő a kiskereskedelmi forgalom, ilyenkor pedig a vállalatok ármeghatározó képessége erős. Vagyis a vállalatok tovább tudják emelni az árakat, miközben már most is 20 éves csúcson, 10%-hoz közeli az infláció.



Jelenleg az alábbi különadók és szektorális adók vannak érvényben, ezek emelkedésére, illetve új terhekre lehet számítani:

Hogyan tovább?

Azt még elmondhatjuk a kormányfő szerda délutáni rövid bejelentése alapján, hogy ma még keveset tudunk a döntések hordejeréről, hiszen arról majd csak a részletek holnapi ismertetése után alkothatunk képet. Az biztos, hogy a felsorolás alapján minden, eddig különadóval terhelt szektor újabb adókat kap a nyakába, illetve új ágazatokat is bevon a kormány a költségvetési konszolidációba.

Az adók vagy a profitot, vagy az árak, díjak emelésén keresztül a háztartások fogyasztását fogja adóztatni. Az adók mértéke 3 okból is érdekes:

1) most már nem "nulláról" veti ki az állam ezeket, mint a pénzügyi válság idején, hanem akkor, amikor már amúgy is mintegy 700 milliárd forint különadót szed be,

2) a gazdasági klíma viszont kedvezőbb, mint a pénzügyi válság idején volt - e két szempont miatt nehéz megjósolni a beruházásokra, áthárításra gyakorolt hatást,

3) az új különadókból beszedhető bevételen múlik, mennyi egyéb típusú intézkedés kell a költségvetési hiánycél teljesítéséhez - így tehát ezen múlhat egy sor állami beruházás sorsa.

Az előzményekről

Szerda délután a kormány ülést tartott, és a miniszterelnök Facebook-posztjából már előre lehetett tudni, hogy hamarosan bejelentést tesz a miniszterelnök.

Csütörtökön 14:30-kor emellett kormányinfó is lesz, ahol több részletet is megtudhatunk a mai döntésekről. A kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter tartja.

A kétharmados Fidesz-többséggel rendelkező parlament kedd délután elfogadta a kormány alkotmánymódosítását, és ennek nyomán már lehetőség van a szomszédos országban fennálló háborús helyzetre hivatkozva is veszélyhelyzetet hirdetni.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy marad a koronavírus-járvány kezdete óta érvényben levő rendeleti kormányzás. A kedd délután megszavazott törvényt ki is hirdették este a közlönyben, így nem volt már jogi akadálya annak, hogy életbe is lépjen mától a háborús veszélyhelyzet, amit Orbán Viktor egy kedd délutáni rövid bejelentésében már előrevetített.

Címlapkép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher