Bejelentette Gulyás Gergely a különadók részleteit - Százmilliárdokat szednek be

Meg kell erősíteni a honvédséget, az infláció és emelkedő kamat miatt igazságtalan extraprofithoz jutó vállalatokat meg kell adóztatni - mondta Gulyás. Ebben a helyzetben elvárható tőlük, hogy segítsék a magyar embereket. Ezért hozták létre ezt a két alapot - állítja Gulyás. Ebbe extraprofit-különadók kerülnek, ebből fogja a kormány finanszírozni majd a rezsicsökkentést és a honvédelmi fejlesztést.

A többletnyereség megadóztatása is méltányos lesz, annak egészét nem vonja el a kormány - mondta Gulyás. A kormány a költségvetési célokat be akarja tartani, idén is el akarják érni a 4,9%-os hiánycélt. A jövő évi költségvetés tervezetét a kormány a Költségvetési Tanácsnak átadja, és a törvénytervezetet várhatóan június elején tárgyal majd a kormány. Abban Gulyás elmondása szerint az alábbiak szerepelnek: