Egyáltalán hogy lehet így még luxusgasztrót csinálni Magyarországon?

Két év kihagyás után tér vissza a Gourmet Fesztivál Budapestre. Ezzel kapcsolatban a Portfolio Checklist vendége volt Nemes Richárd, a rendezvény főszervezője, aki az adásban - a rendezvény mellett - a high-end gasztronómia legnagyobb hazai kihívásairól is beszélt.

A jubileum alkalmából egy ünnepi témát kerestek, így jött ez a rendhagyó vezérfonál, az örökség. Ennek az a lényege, hogy nem egy konkrét alapanyagra vagy ételre koncentrálnak a séfek, hanem visszanyúlhatnak a saját emlékeikhez, hogy mit tanultak a szüleiktől, nagyszüleiktől, mestereiktől - nyilatkozta Nemes Richárd, a Gourmet Fesztivál főszervezője a Portfolio Checklist, lapunk munkanapokon megjelenő podcastjének szerdai adásában. A rendezvényt május 27. és 29. között rendezik a budapesti Millenárison.

Hozzátette: ez a téma azzal is jár, hogy szezonális és helyi alapanyagokkal fognak sokan dolgozni, emiatt a menü is sokkal színesebb lesz, de nyílván megjelennek hazai klasszikus kedvencek is A szakember arról is beszélt a műsorban, hogy mik a high-end gasztronómia legnagyobb kihívásai napjainkban.

Több mint 100 kiállító lesz a fesztiválon. Ott lesznek az ország legjobb éttermei a fővárosból és vidékről is, ahonnan az ismert éttermek közül részt vesz majd a fesztiválon a Kistücsök, az Anyukám Mondta vagy a tatai Platán, a fővárosból pedig a Michelin-csillagos éttermek többsége.

A rendezvényen találkozhatunk Széll Tamással, aki tejfölös gombócot készít, Sárközi Ákossal, a Borkonyha séfjével, aki házi túrós tésztával készü, de ott lesz Rácz Jenő is, aki zsíros kenyeret kínál majd, természetesen egy kis csavarral

Az interjú, melyben a főszervező arról is beszélt, hogy a hazai ízek mellett milyen egzotikus fogások lesznek a fesztiválon, és hogy mik a hazai gasztronómia legnagyobb kihívásai

