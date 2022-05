Parragh László szerint júliustól is indokolt lehet az állam beavatkozása a piaci árakba

Hogy meddig kell fenntartani az árstopokat, az az energia-beszerzési forrásoktól, a globális gazdasági és politikai helyzettől, valamint a háború alakulásától függ - mondta a Népszavának adott interjújában Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, aki azt sem tartaná ördögtől valónak, ha július elseje után is beavatkozna az állam a piacba. Parragh ezen kívül beszélt a bérekről, a kata átalakításáról, a helyi iparűzési adókról, és a különadókról is.

Parragh szerint az orosz-ukrán háború jelentős bizonytalanságot hozott a gazdaságban, a következményeket egyelőre nem láthatjuk pontosan előre. Azt mondta, hogy az első lépések (az ellátóláncok elakadása volt, az import és export visszaesése, majd a nyersanyag-hiány és a szénimport leállítása) először nem éreztették hatásukat a magyar gazdaságban, de már kezdjük érezni ezeket. A kamarai elnök szerint viszont az olaj- és az olaj származékok szállításának leállítása, amely jelenünk legforróbb témája, viszont súlyos helyzetet teremtene, amelyet a gáz- és energiaellátás biztosításának problémája követ.

Az árstopokkal kapcsolatos kérdésre Parragh László azt válaszolta, hogy „állami eszközökkel megvalósítható bizonyos ársúlyozás a piacon, de a többletköltség nem tűnik el, csupán más termékre rakódik rá.” Az MKIK elnöke korábban úgy nyilatkozott, hogy az árstopot akkor tudja elfogadni a vállalati szektor, ha ideiglenes lesz. A lapnak adott interjújában most úgy fogalmazott: „Hogy meddig kell fenntartani a hatósági árstopot és ársapkát nagyban függ az energia-beszerzési forrásoktól, a globális gazdasági és politikai helyzettől és a háború alakulásától. De az árstop jelenlegi feltételei nem kőbe vésettek, menet közben könnyen módosíthatóak. Ki lehet terjeszteni más termékekre, vagy éppen kivonni a körből egyiket, de emelni is lehet a hatósági árat. A kormánynak van mozgástere és széles eszközrendszere, amellyel élhet és vélhetőleg élni is fog.

Nem tartanám ördögtől valónak, ha július elseje után egy módosított, de a piacba beavatkozó kormányzati intézkedést jelentenének be.

Ennél sokkal nagyobb bajnak tartom az elszabadult inflációt, aminek a megfékezése az összes gazdasági szereplőnek elemi érdeke.”

Parragh ismét bírálta a jegybankot, amely nem látta előre az infláció megjelenését, holott azt szerinte már korábban tudni lehetett, hogy a pandémia utáni gazdasági felpattanással együtt megnő az infláció is. Szerinte a jegybanknak most egyszerre kell válaszolnia a lassú gazdasági növekedésre és az inflációs nyomásra is, az MNB-ben viszont ehelyett „tanácsokkal látják el a kormányt és különféle számmisztikával operáló programokat készítenek.” Az MKIK elnöke szerint az inflációs nyomás még legalább 2-3 évig velünk marad, amely előbb a reálgazdaságban generál béremelést, majd ez maga után húzza a közszférát is. „A kormány feladata a különféle társadalmi csoportok kiegyensúlyozása, bár ha a torta ugyanakkora, akkor csak a másik rovására kaphat az egyik csoport nagyobb szeletet” – mondta.

A kormány szerepéről a bérek alakulásában Parragh azt mondta, hogy az állam „csendes” jelenléte hasznos e téren, majd hozzátette: „De sokféle motiváció létezik: a tanároknak ott a szabad nyár, délután négykor hazamehetnek. Minden egyes szakmánál más és más. Egy tűzoltót motiválhat a társadalmi megbecsültség és az adrenalin-löket. A kassza persze mindenkinek egyformán csörög, így valamiféle egyensúlyt a kormánynak kell létrehoznia.”

A kata lehetséges átalakításáról szóló kérdésre azt válaszolta, hogy az adónem nagyon sikeres, „talán túlzóan is”: ma már csaknem 430 ezren adóznak ilyen kedvezményes formában, vagyis a munkavállalók 12-13 százaléka választja ezt a normál adózásnál nagyságrendekkel jobb közteherviselési formát, ami szerinte lényegesen torzítja a piacot. Egy példával élve azt mondta, hogy annak idején a falusi fodrászra, nem pedig az IT-szakemberre, biztosítási ügynökre, brókerre stb. találták ki, utóbbiak ugyanis lehetnének normál foglalkoztatottak is, nem megkerülve ezzel az adózást. (Azt is elmondta, hogy az állatorvosok közül kerül ki a legtöbb katás.)

A kamara támogatná a kata megszüntetését és egy új adónem bevezetését a tanulságok levonásával

- mondta, hozzátéve: ez érintheti a taxisokat és az újságírókat is.

„Nem kétlem, hogy nagy lesz a tiltakozás, ha újra előkerül a téma, de mindannyiunk közös érdeke, hogy e téren igazságos közteherviselés valósuljon meg, megtartva ennek az adózási formának az egyszerűségét és adminisztrációs kényelmét” - mondta. Szerinte azoknak a munkavállalóknak, akiket belekényszerítenek a kényszervállalkozói létformába, megoldást jelenthet a bújtatott foglalkoztatás kategorikus tiltása. „Ma már a rendelkezésre álló adatbázisokból pontosan tudható melyik az a kör, amely a jogszabályi kereteket kihasználva kikerüli a közteherviselést. Ezt név szerint meg lehet mondani” – tette hozzá.

Kérdésre válaszul Parragh elmondta, hogy a Kamarának van javaslata az adózás átalakítására: „Javaslatink alappillérei a normál adózásnál kedvezőbb adózási lehetőség megtartása, arányos közteherviselés mellett. Az átalakítás mellett szól az is, hogy jelenlegi formájában a nyugdíj- és egészségbiztosítási ellátásokat sem teljeskörűen vehetik igénybe a katá-sok, ami rájuk és a társadalomra nézve is kockázatos.”

Az interjú készítésekor még nem volt ismert a tegnapi bejelentés, amelyben Orbán Viktor ismertette a különadók bevezetéséről szóló döntést. A Népszava újságírója viszont rákérdezett a különadók esetleges bevezetésére, amelyre Parragh így felelt: „A különadók olyan válságban, időlegesen alkalmazott eszközök, amelyek az adott helyzetben extra nyereségre szert tevő vállalkozásokat érinthetik. Ilyen volt korábban például a pénzügyi és a kereskedelmi szektor. Most is akad, aki extra profitra tesz szert.” Emellett az MKIK-elnök kitért a helyi iparűzési adó esetleges átalakítására is, amely szerinte jelenleg nem igazságos, ugyanis csak az a település részesedik belőle, ahova a vállalkozás be van jelentve, holott a környékbeli települések adják a munkaerő egy részét. Az, hogy a kormány szedje be a hipa-t, Parragh szerint hatékonyabb megoldás lenne, mert bürokráciacsökkentéssel járna. Az MKIK elnöke emellett fenntartaná az iparűzési adó felezését is.

A rendeleti kormányzás lehetőségéről is kérdezték Parraghot, aki szerint ez egy racionális döntés lenne. „A józan ész ezt diktálja. Gazdasági szempontból a lényeg az, hogy gyorsan reagáljanak a válság által diktált eseményekre és ne vesszünk el a bürokrácia és a jogalkotás útvesztőiben” – mondta az interjúban.

Az interjúban Parragh megemlítette továbbá, hogy a Széchenyi Kártya folytatásáról tárgyalnak a kormánnyal, amelynek legsikeresebb konstrukciója a kombinált mikrohitel volt.

Címlapkép: Portfolio