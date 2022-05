Hogy menthető meg a magyar nyugdíjrendszer?

A Magyar Nemzeti Bank "Fenntartható egyensúly és felzárkózás 2022. május" címen közzétett javaslatcsomagja több módosítást is javasol a nyugdíjrendszerben és a nyugdíjcélú öngondoskodás piacán. A javaslatok részben átfedésben vannak az MNB 2019-ben közzétett, 300 pontot tartalmazó versenyképességi programjában fölvázolt változtatási elképzelésekkel, részben új elemeket is tartalmaznak. Cikkem második részében áttekintem a nők kedvezményes nyugdíját, megvizsgálom a demográfiai fordulat hatásait, és azt is, hogy mi hiányzik az MNB javaslatából.

Nők kedvezményes nyugdíja

A gyermekvállalás nyugdíjrendszerben történő erőteljesebb elismerését célzó javaslatok között szerepel a Nők40 program demográfiai feltételekhez kötése. A talányos megfogalmazás nyilván arra utal, hogy a nők kedvezményes nyugdíja a gyermekek számától közvetlenül függjön, így feltehetően a gyermektelen nők nem igényelhetnének kedvezményes nyugdíjat, a gyermekesek pedig valamilyen gyermekszámtól függő bónusz/málusz tényezővel kapnák a Nők40-et.

Eltekintve attól, hogy egy ilyen megoldás kinyitná Pandora szelencéjét, és a nők között indokolatlan feszültséget gerjeszthetne, a Nők40 feltételei egységes szigorításának van létjogosultsága.

A nők kedvezményes nyugdíja (amelyet értelemszerűen a férfiak nem vehetnek igénybe) a világon egyedülálló módon olyan korhatár előtti teljes öregségi nyugdíj, amelyet nem terhel semmilyen levonás. Ez nagyon komoly pozitív diszkrimináció a hölgyek javára. A nők várható további élettartama a jelenlegi tényleges nyugdíjba vonulási életkorukban (a nők kedvezményes nyugdíja miatt ez 62 év) átlagosan közel 21 év, a férfiaknál viszont (az idén érvényes nyugdíjkorhatáruk betöltésével, 65 évesen) csak alig több mint 14 év. Így egy nő átlagosan közel hét évvel tovább kapja a nyugdíját, mint egy férfi.

A nők kedvezményes nyugdíját akkor igényelheti egy nő, ha megszerzett legalább 40 évi jogosultsági időt (amelyből alapesetben legfeljebb 8 év lehet a gyermeknevelésre tekintettel kapott ellátások folyósítási idejével szerzett szolgálati idő, vagyis legalább 32 évi szolgálati időt keresőtevékenységgel, azaz munkával kell megszerezniük). Az MNB javaslata ezt a kettős időfeltételét variálhatná úgy, hogy akinek nincs gyermeke, azt eleve kizárná az igénylők köréből - annak ellenére, hogy nagyon sok nő hosszú éveket tölthet a nagykorú hozzátartozójának ápolásával, amelyet nem lehet beszámítani a jogosító időbe, de ha azt egyébként megszerzi, legalább igényelheti a kedvezményes nyugdíjat. Ha a Nők40 a nők nyugdíjhelyzetének javítását célozza, akkor a gyermeknevelésen túl az idős, rászoruló rokonok ápolásának, gondozásának tipikusan női feladatát is el kell ismernie. És természetesen azok a nők, akik mindvégig keresőtevékenységet folytatnak, nagyobb mértékben járulnak hozzá a nyugdíjrendszer fenntartásához, így az ő esetleges kizárásuk e szempontból is súlyosan támadható.

A nők kedvezményes nyugdíja feltételeit azonban ettől függetlenül szigorítani szükséges.

Az utóbbi években a nyugdíjat igénylő hölgyek kétharmada kedvezményes nyugdíj iránti igényt terjeszt elő, ennek következtében a teljes nyugdíjkiadások körében évről-évre nő a kedvezményes nyugdíjak fedezetét biztosító előirányzat összege. 2021-ben a nők kedvezményes nyugdíjának költségvetési előirányzata először lépte át a 300 milliárd forintot (302 milliárd Ft), ami a korhatár feletti öregségi nyugdíjakra vonatkozó előirányzat (3.081,2 milliárd Ft) 9,8 százaléka volt. 2022-ben a Nők40 előirányzata 332 milliárd forintra nőtt, ami a korhatár felettiek öregségi nyugdíjára előirányzott 3188 milliárd forintnak már közel 10,5 százaléka.

A közeljövőben ezért valóban szükséges a jogosító idő követelményének növelése - legalább 3 évvel, hiszen a nők kedvezményes nyugdíja bevezetésének évében, 2011-ben 62 év volt a nyugdíjkorhatár, ami 2022-ben 65 évre emelkedett, és ezt a három éves emelkedést tükröztetni célszerű a jogosító idő hosszában is -, vagy bevezethetnek valamilyen korhatár előtti levonást (az európai nyugdíjrendszerekben jellemzően annyiszor 4-6%-kal kisebb a nyugdíj összege, ahány évvel a korhatár betöltése előtt veszik igénybe). Ez utóbbi megoldással ráadásul a férfiak előtt is megnyílhatna ismét a korhatár előtti nyugdíjazás lehetősége. (A gyermekvállalás nyugdíjrendszerbeli közvetlen elismerését célzó további javaslatokról itt és itt fejtettem ki a részletes véleményemet.)

Demográfiai fordulat

Az MNB szerint a demográfiai fordulat során évente 110 ezer újszülöttnek kell megszületnie, amelyből "nem engedhetünk". A javaslat természetesen támogatható, de egyrészt nem a jegybanki vagy a kormányzati akarattól függ a megvalósulása, másrészt 110 ezer újszülött sem állíthatná meg a magyar társadalom elöregedését és népességcsökkenését, hiszen évente átlagosan 130 ezren halnak meg.

A KSH legutóbbi népmozgalmi gyorstájékoztatója alapján 100 termékeny korban lévő hölgynek - a jelentős kormányzati erőfeszítések dacára - Magyarországon átlagosan csak 155 gyermeke születik (így a teljes termékenységi arányszám 1,55) a 100 évvel ezelőtti 500-600 gyermek helyett. Közismert, hogy a lakosságszám szinten tartásához viszont 2,1-es termékenységi arányszám lenne szükséges, ha nem csökkenne az édesanyák száma. De az édesanyák száma is csökken, mert lassan kifut a termékeny korból az utolsó nagy létszámú hölgygeneráció (a Ratkó-korszakban született anyáknak a hetvenes évek derekán született lánygyermekei), miközben ők nagyon sokkal kevesebb gyermeket szültek, mint édesanyáik.

Nem elég tehát, hogy csökken a lehetséges anyák száma, ráadásul a termékenységi arányszám is alacsony. Hiába az esetleges nagy igyekezet a termékenységi arányszám növelésére – a cél nagyjából egy évtizeden belül újra elérni a 2,1-es átlagot, ami a XXI. században meglehetősen valószínűtlennek látszó vállalkozás -, sokkal kevesebb nő még sokkal magasabb gyermekvállalási hajlandóság mellett sem képes szinten tartani az ország lélekszámát. És ugyan mitől lenne sokkal magasabb a gyermekvállalási hajlandóság? Már megszűntek az erre irányuló biológiai (magas halandóság, rövid várható élettartam) és gazdasági (földművelő nagycsalád) kényszerek, ezek miatt megszűnt az a korábban általános jelenség, hogy a nők 16-18 éves koruktól folyamatosan szülték és nevelték 5-6 vagy még több gyermeküket. Ráadásul a szomszédunkban szörnyű háború zajlik, ami nyilván nem erősíti a jelenben és a közeljövőben sem a gyermekvállalási szándékot.

Magyarországon 1983 óta minden évben sokkal kevesebb gyermek születik, mint a Ratkó-korszak gyermekei (1952-1956) és unokái (1973-1978) korosztályaiban. Évente kilencvenezer körül ingadozik a szülések száma (miközben ennél átlagosan közel negyvenezerrel, a pandémia éveiben viszont közel hatvanezerrel többen halnak meg minden évben, vagyis ennyivel fogy évente a magyar – csak demográfiai okokból).

1975-ben csak kislányból majdnem annyi született (91 812 leánycsecsemő), mint 2021-ban kislányból és kisfiúból összesen (93 324 újszülött). Az MNB által megkövetelt legalább 110 ezer gyermek utoljára 1996-ban született Magyarországon, ahol a hölgyek átlagosan 28 éves koruk után (nagyvárosi diplomások 31 éves koruk után) szülik meg az első - és sokszor az utolsó - gyermeküket. Száz éve a nők harminc éves korukra már befejezték a gyermekszülést, kétszáz éve szerencsések voltak, ha egyáltalán megérték ezt az életkort - öt-hat vagy még több gyermek kihordása után. Felfoghatatlan tempóban változik a demográfiai világ.

A folyó finanszírozás alapelve mindezek következtében a szemünk láttára válhat működésképtelenné.

Ebből a szempontból természetesen maximálisan indokolt az MNB javaslata, hogy nőjön a megszületett gyermekek száma - ez azonban nem a jegybank, sőt, nem is kormányzat akaratától függő jelenség. A Népességtudományi Intézet komor előrejelzése szerint a mai huszonéves magyar nők 40 százaléka gyermektelenül élheti le az életét - annak ellenére, hogy minden megkérdezett fiatal magyar nő legalább két gyermeket szeretne szülni, vagyis a bemondásos gyermekvállalási hajlandóság egészen magas.

A demográfiai csodában reménykedés helyett célszerű a nyugdíjrendszer finanszírozásának olyan megoldásait is mielőbb föltárni, amely nem az élő munkaerő keresetét terhelő járulékokra épül - vagy amely az élő munkaerő létszámának a bevándorlás révén történő jelentős növekedésére épül (ez utóbbit az MNB is fontosnak tartja, külön fejezetet szentel a célzott bevándorlás ösztönzésére a lakhatás támogatásával, az adminisztráció egyszerűsítésével és a külföldi toborzás támogatásával).

Megtakarítási stratégia 2.0.

Az MNB indoklása szerint továbbra is kulcsfontosságú a lakossági megtakarítások magas szintje. Az államadósság lakossági finanszírozásában Magyarország éllovassá vált, azonban a megtakarítások szerkezetében még mindig túlzott a készpénz (5,7 ezer milliárd Ft) és a betétek (12,8 ezer milliárd Ft) súlya. Az elért eredmények fenntartása mellett a megtakarítások szerkezetének javítása új lakossági állampapír stratégiát tesz szükségessé. Emellett az intézményrendszer reformjával növelni kell az intézményi befektetők államadósságon belüli részarányát, miközben a lakossági megtakarítások növekvő részét kell magánegészségügyi és nyugdíj megtakarítások felé irányítani.

A javaslatok közül a nyugdíjrendszer tekintetében a legfontosabb a hosszú távú megtakarítások ösztönzése adókedvezménnyel, normatív támogatással. Az MNB először utal arra, hogy a személyi jövedelemadó jóváírás (az adókedvezmény) megtakarítás-ösztönző hatása korlátozott, miután egyrészt sok megtakarító van, aki nem fizet szja-t a foglalkoztatási jogviszonya sajátosságai miatt (például kisadózó), másrészt az szja jelentősége folyamatosan csökken a magyar adórendszerben. Ezért a nyugdíj- és egészségcélú öngondoskodás normatív állami támogatása valóban nagy löketet adhat a hosszabb távú megtakarítások és befektetések ösztönzésére, így a készpénz megtakarítási célú felhalmozásának visszaszorítására.

Az MNB javaslatot tesz új inflációkövető kötvény és hosszabb futamidejű (15-20 éves) változó kamatozású kötvény kibocsátására is, amelyek alkalmasak lehetnek a nyugdíjcélú előtakarékosság eszköztárának vonzó bővítésére.

Ez a javaslatcsomag minden elemében támogatható, viszont a nyugdíjrendszer fejnehéz volta miatt magas kockázattal járhat, ha a nyugdíjcélú előtakarékosság is nagymértékben államkötvényekre épül (minden tojás egy kosárba kerül...)

Ami fájdalmasan hiányzik az MNB nyugdíjakkal kapcsolatos javaslatai közül

A foglalkoztatói nyugdíjpillér megteremtése

A magyar nyugdíjrendszer fejnehéz, az állami nyugdíj teszi ki a nyugdíjaskori bevétel átlagosan 85 százalékát. Ennek két fő oka az, hogy a kötelező állami nyugdíjpillér mellett Magyarországon a szükségesnél jóval erőtlenebb az öngondoskodás pillére, de ennél is fájdalmasabb, hogy teljes mértékben hiányzik a munkáltatói nyugdíjpillér, vagyis a jövőbeni nyugdíjasok anyagi helyzetéért csak az állam és (minimális részben) az egyén felelős, a munkáltató e felelősség alól mentesül.

Különösen azóta, hogy 2019. január 1-jével a cafeteria rendszer keretében a dolgozók nyugdíjcélú előtakarékossága ösztönzése érdekében biztosított minimális adóelőnyöket is elvonták a munkáltatóktól, így például az önkéntes nyugdíjpénztári tagság támogatása számukra ugyanannyiba kerül, mintha munkabért fizetnének az érintett dolgozónak - aki nyilván a béremelést választja, ha ilyen opciót nyújt neki a foglalkoztató. (2018-ban a munkáltatói összes közteher az egyes meghatározott jutattások körébe tartozó önkéntes nyugdíjpénztári tagsági díj támogatásra 40,71% volt, ami 2019-ben - az egyes meghatározott juttatások törvényi kategóriájának megszüntetésével - a kereseteket akkor egységesen terhelő 54,5%-ra ugrott.)

Pedig az EU tagállamai sorra deklarálják, hogy az állami nyugdíjrendszernek nem feladata az aktív korban elért életszínvonal megőrzésének biztosítása.

Ez csak az összes érintett fél - az állam, a foglalkoztató és a nyugdíjjogosultságot gyűjtő személy - együttes részvételével és áldozatával valósítható meg. Ezért lehet kitüntetett szerepe az egyéni nyugdíjbiztosítási megtakarítási és befektetési lehetőségek mellett a foglalkoztatói nyugdíjpillérnek.

Jelenleg csak néhány tagállamban (a jóléti állam modelljét erősítő Dániában, Finnországban, Hollandiában, Svédországban) van 80 százaléknál magasabb lefedettségű foglalkoztatói nyugdíj, míg egyes további tagállamokban (Belgium, Németország) a lefedettség meghaladja az 50 százalékot, máshol (például Írországban) a lefedettség 30 százalékos mértékű, de folyamatosan bővül. Azokban az országokban, amelyekben történelmi okok miatt kimagasló szerepe van az állami nyugdíjrendszernek - mint Magyarországon - egyelőre nincs foglalkoztatói nyugdíjpillér vagy alacsony a lefedettség mértéke (Lengyelország, Olaszország).

Magyarország számára kézenfekvő mintát nem csak az EU említett tagországai szolgáltathatnak, hanem a brit foglalkoztatói nyugdíjrendszer (National Employment Savings Trust, NEST) is, amelyet valószínűleg az MNB is elsődleges mintaként használt föl a nemzeti jóléti alapok létrehozására vonatkozó 2019-es javaslatához. A NEST-rendszerben minden alkalmazott, aki 22 évesnél idősebb, de még nem töltötte be a brit állami nyugdíjra jogosító életkorát, valamint az éves keresete legalább 10 ezer font, automatikusan tagja lesz a NEST foglalkoztatói nyugdíjszervezetnek (auto-enrolment), amelyből kívánsága szerint 30 napon belül kiléphet, ha akar (opt-out). A dolgozó 2019. április 6. óta a keresete 5 százalékát, míg a munkáltató e kereset legalább 3 százalékát fizeti az állam által felügyelt foglalkoztatói nyugdíjalapba. A dolgozó által fizetett 5 százalék egyötödét - a befizetett keresetrész adótartalmát - a brit állam a dolgozó nyugdíjszámlájára utalja, ez a rendszer állami támogatása. A NEST-rendszernek már az összes brit munkavállaló egynegyede (közel tízmillió dolgozó) a tagja.

A BBC felmérése szerint egy olyan 25 éves dolgozónak, aki az átlagos bérszinten – 40 ezer font/év – keres, és nyugdíjas évei során ennek az átlagos bérszintnek megfelelő nyugdíjat szeretne kapni (állami nyugdíj és foglalkoztatói nyugdíj együttesen), akkor legalább a keresete 14%-át kell(ene) átutalnia a foglalkoztatói nyugdíjszámlájára.

Ha ugyanezt 35 éves korban megkezdett foglalkoztatói nyugdíj-előtakarékossággal szeretné valaki megvalósítani, akkor már a keresete 23%-át kellene minden hónapban befektetnie,

míg ha valaki 45 éves koráig várna ezzel, akkor már a keresete 50%-át kellene befektetnie a foglalkoztatói nyugdíjszámláján!

Természetesen minél magasabb a munkáltatói hozzájárulás mértéke, annál kisebb lehet a munkavállalói keresetből átirányított összeg.

Ha Magyarországon a szocho folyamatos csökkentése révén a munkáltatók egyre kisebb mértékben járulnak közvetlenül hozzá az állami nyugdíjrendszer fenntartásához, akkor lassan elérheti a politikai cselekvés ingerküszöbét a magyar foglalkoztatói nyugdíjpillér létrehozására törekvés, hiszen Magyarország sem vonhatja ki magát az európai és brit hárompilléres nyugdíjfinanszírozási megatrendek hatása alól. Az MNB 2019-es és 2022-es javaslatai ennek előjelei lehetnek, bár az idei javaslatcsomagban éppen csak megemlítik a "jóléti alapok" lehetőségét (nyilván a vélhető kormányzati ellenállás miatt, amelyet a magánnyugdíjpénztárak visszaállamosításával kapcsolatos tapasztalatok indokolhatnak).

Kezdő lépésként a korábbi cafeteria-előnyök visszaállítása is megtenné, így a munkáltatókat nem csak a szocho jelentős csökkentése, hanem az alkalmazottaik nyugdíj-előtakarékosságát támogató munkáltatói hozzájárulás adóelőnye is ösztönözhetné a dolgozóik mai (bér) és jövőbeni (nyugdíj) érdekeinek egyidejű támogatására.

A nyugdíjemelés módjának megváltoztatása

A MÁSIK FÁJDALMASAN HIÁNYZÓ JAVASLAT A nyugdíjemelés módjának megváltoztatása, mert a jelenlegi megoldás a nyugdíjasok elszegényedésének folyamatos kockázatával jár.

A jelenlegi nyugdíjemelés az éves infláció mértékétől függ, és semmi mástól. Ha az infláció alacsony, miközben a nemzetgazdasági átlagbér növekedése magas, akkor a nyugdíjak vásárlóértéke az aktív korúak keresetének vásárlóértékéhez képest hihetetlenül gyorsan leszakad. Szegényedik minden nyugdíjas a többiekhez képest minden évben, amíg az infláció alacsony, a bérnövekedés pedig magas. Most, hogy az infláció megszaladni látszik, az olló nyílása lassulhat, de a korábban felgyülemlett leszakadás nem válik semmissé, még ha további enyhítő tényezőként meg is jelent a 13. havi nyugdíj. Sőt, miután a 13. havi nyugdíjnak nincs sem alsó, sem felső határa, mindenki pontosan a saját nyugdíja összegével megegyező plusz juttatást kap, a nyugdíjasok egymás közötti anyagi távolsága is tovább nő.

Hogyan lehet ezt orvosolni? A korábbi vegyes emelési rendszer valamely verziójával, amikor a nyugdíjemelés nem csak az infláció mértékétől, hanem az átlagbér növekedésének ütemétől is függ, akár közvetlenül, akár közvetve. Az optimális magyar nyugdíjemelésnek azonban nem csak e két tényezőre - infláció, bérnövekedés - kell figyelemmel lennie, hanem egyrészt egy kiegészítő valorizációs korrekciót is tartalmaznia kell, hogy a régebbi nyugdíjasok leszakadását legalább lassítani lehessen, másrészt a szegényebb nyugdíjasok javára egy szolidaritási újraelosztást is meg kell valósítania, vagyis fel kell hagyni azzal a módszerrel, hogy minden nyugdíjas egységes százalékos mértékben kapja az emelést.

Az említett problémák mellett rövid időn belül kezelni kell a nyugdíjrendszer további, az MNB-javaslatcsomagban nem említett lényeges gondjait is, mindenekelőtt

a külföldön dolgozó magyarok miatt kieső itthoni járulékbevételek pótlásának kérdéskörét (ez nem azonos a külföldön dolgozók hazacsábításának egyébként feltehetően ezúttal sem túl sok sikerrel kecsegtető kísérleteivel),

a járulékplafon eltörlése miatt a magas keresetűek exponenciálisan emelkedő nyugdíjígérvényének problémakörét,

a közteherviselés hazai optimalizációs lehetőségeinek - részmunkaidő, kata, ekho, őstermelők, stb. - az érintettek nyugdíjvárományát drámai mértékben csökkentő hatásait,

a legszegényebb nyugdíjasok (a legalsó jövedelmi decilisbe csúszott közel 300 ezer idős ember) támogatásának kérdését,

az egyes szolgálati évek értékének azonossá tételét (jelenleg szürreális módon az első húsz év szolgálati idő majdnem kétszer annyit ér, mint a második húsz év), és így tovább.

További súlyos kihívások fokozott veszélynek teszik ki a nyugdíjrendszer jövőbeni finanszírozását. Egyrészt a járulékbevételek növekedésének gazdaságpolitikai korlátai, másrészt a tartós munkavállalás vagy akár letelepedés céljából történő kivándorlás hatása, harmadrészt az orosz-ukrán háború kiszámíthatatlan következményei. A járulékbevételek növekedését a jövőben elsősorban a szociális hozzájárulási adó folyamatos csökkentése veszélyezteti (az eredetileg 27%-os szocho 13%-ra csökkent idén). Nem használ a járulékbevételeknek az sem, hogy egyre nő a minimálbéres, vagy az annál is alacsonyabb bérrel járó részmunkaidős alkalmazások száma, továbbá a katások (már 450 ezren vannak) és hasonló optimalizált közteherviselésű jogviszonyokban dolgozók száma. Emellett a koronavírus járvány elültével várhatóan turbó fokozatba kapcsoló demográfiai szivattyú hatása miatt változatlanul, vagy akár növekvő létszámban külföldön dolgozó magyarok 700 ezres létszáma sem itthon fizeti a társadalombiztosítási járulékot és külföldi munkáltatóik nyilván semmilyen módon nem járulnak hozzá a magyar nyugdíjrendszer finanszírozásához. A háború pedig - ha az orosz inváziós harci cselekmények nem is csapnak túl Ukrajna határain - az inflációs nyomás, a beszerzési láncok szétszakítása és az embargó kiszámíthatatlan egyéb következményei miatt veszedelmesen megrengetheti a nyugdíjrendszert is.

A nagy feladvány valójában az, hogy a sokkal kockázatosabbá vált nemzetközi környezetben a magyar nyugdíjkassza csökkenő bevételei (szocho-csökkentés) és növekvő kiadásai (a 13. havi nyugdíj 370 milliárdos plusz tétele, a nők kedvezményes nyugdíja 320 milliárdos költsége, vagy egyetlen százaléknyi nyugdíjemelés 40 milliárdos kiadási igénye) mellett hogyan tartható fent a rendszer komolyabb változtatások nélkül?

Erre is kitérhetne egy valódi vita, ha az MNB javaslatcsomagjáról elindulna a társadalmi párbeszéd.

A cikkem első részében megvizsgáltam az MNB javaslatai közül a korhatár emelését, és a valorizáció átalakítására vonatkozó javaslatot.

