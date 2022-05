Meglepetésre csökkent a kulcsfontosságú amerikai inflációs mutató

Az előzetesen várt stagnálással szemben 6,6%-ról 6,3%-ra csökkent áprilisban Amerikában a személyes fogyasztási kiadások árindexe (PCE infláció). Vagyis látszik némi enyhülés az áremelkedésben, ahogy az már a headline inflációs adatból is látszott.

A PCE maginfláció a márciusi 5,2%-ról 4,9%-ra csökkent, a Fed ezt a mutatót követi kiemelten figyelemmel. Az elemzők előzetesen hasonló mérsékű csökkenésre számítottak. Ezzel szemben a PCE infláció a várt 6,6% helyett 6,3%-ra csökkent.

Az újabb adat megerősíti azt, ami már a headline inflációs adatból is látszott, hogy enyhülhet az áremelkedési nyomás a tengerentúlon. Az infláció az előző havi 8,5%-ról 8,3%-ra csökkent. ez ugyanakkor várhatóan nem lesz majd hatással a Fed döntéseire, hiszen az áremelkedési ütem továbbra is jelentősen meghaladja a 2 százalékos jegybanki célt. Éppen ezért a dollár nem is reagált érdemben a pénteki adatközlésre.

