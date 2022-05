Mintha eljött volna a világ vége, úgy álltak sorba benzinért a külföldiek

Mától már csak a magyar rendszámmal rendelkező autósok tankolhatnak hatósági áron, ezért tegnap délután és este hatalmas sorban állás volt a határmenti benzinkutakon.

Az Új Szó beszámolója szerint a dél-komáromi benzinkutaknál torlódásokra és hosszabb várakozásokra kellett számítani. Délután négy és öt óra között az Erzsébet híd teljes hosszát elfoglalta a kocsisor, amelynek a vége időnként egészen a csapóhídig ért.

Hasonló volt a helyzet Győrben is, ahol egyik töltőállomáson még közvetlenül éjfél előtt is hatalmas sorban álltak a járművek. Mosonmagyaróváron is, ahol egy helyi csoportban osztottak meg fotókat a konvojban veszteglő szlovák rendszámú autókról, ezt pedig a Telex szúrta ki.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a tegnapi Kormányinfón jelentette be, hogy Magyarországon holnaptól vége a külföldi autók kedvezményes tankolásának. Erről már meg is jelent a kormányrendelet, amely szerint kitiltják a 480 forintos üzemanyagár hatálya alól a külföldi rendszámú autósokat. Ezzel véget vetnek az üzemanyag-turizmusnak.

Címlapkép forrása: Getty Images