Gigantikus áfabevételt tűnt el a magyar államkasszában

Portfolio 2022. május 29. 16:23

Csak áprilisban közel 750 milliárd forintnyi áfabevétel folyt be a központi költségvetésbe, ami havi rekordhoz közeli értéket jelent. Lecsapódott az emberek kiköltekezése, miután a családok és a nyugdíjasok kézhez kapták a legújabb állami támogatásokat. A jelentős áfabevételt azonban még így is elnyelte az állami büdzsé, mert a szokásosnál is nagyobb deficit jött össsze.