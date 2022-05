Már januártól változhat a KATA - Így nézhetnek ki az új szabályok

Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, aki már régóta szorgalmazza a KATA átalakítását, vasárnap újra megszólalt az ügyben és azt mondta: új rendszernek kellene jönnie 2023. január elsejétől.

Az év végéig hátralévő időt az KATA módszertani átalakításának alapos kidolgozására kellene fordítani, ezért sem logikus egy évközi változtatás bevezetése - így fogalmazott a lapnak az MKIK elnöke, aki azért érvel a jövő januári új rendszer élesítés mellett, mert az év közbeni bevezetés az adminisztrációs terhek miatt többet vinne, mint hozna.

Arra a felvetésre, hogy teljesen ki kellene-e vezetni a KATA-t vagy újratervezésre van szükség, Parragh László úgy felelt, hogy még korai erről dönteni.

„Mindkét megoldás mellett és ellen is szólnak érvek. A módosítás kockázata, hogy az új szabályozás vajon milyen vállalkozói hozzáállást vált majd ki. A kivezetéssel pedig visszamegyünk a startmezőre, az adózóknak ismét be kellene lépniük egy adónembe, amire a hajlandóság kérdéses. Azonban ha véget is ér a katázás, a helyére lépő adónak azonnal meg kell jelennie, hogy senkit ne érjen kár” - magyarázta a kamara elnöke.

Így érvelt: fenn kell tartani a kedvezményes adózást az önfoglalkoztatóknak, valamint az alacsony egzisztenciájú vállalkozásoknak, de úgy, hogy bezáruljanak azok a kiskapuk, amiket sokan visszaélésre használnak. Úgy becsli, hogy a teljes 430 ezres katás körben akár 100 ezren is visszaélhetnek a rendszerrel. Az elsődleges baj ezzel a rejtett foglalkoztatás.

Szerinte ideje valorizálni az adószintet, mert 2013 óta az inflációt sem követte le. Az MKIK álláspontja szerint a KATA adóját érdemes lenne valamiféle sarokponthoz kötni, ami lehet az infláció, vagy a minimálbér is.

Nyitottság érzékelhető arra a döntéshozó részéről, hogy az eddigi 12 milliós éves bevételi plafont – ameddig jelenleg fennáll a kedvezményes adózás – 18 milliós szintre emeljék. Viszont a mérleg serpenyőjének másik oldalát is rendezni kell: az egy megrendelőhöz normál adózás mellett engedélyezett éves 3 milliós számlázási maximum csökkenhet - derült ki a szavaiból.

Az MKIK a Pénzügyminisztériummal közösen létrehozott munkacsoportban csatornázza be a vállalkozói oldal véleményét a döntéshozatali folyamatba - derül ki a cikkből.

A KATA ügye az elmúlt hetekben került ismét a figyelem középpontjába. Varga Mihály pénzügyminiszter két hete a parlamenti meghallgatásán jelezte, hogy a KATA-kérdését meg fogja vizsgálni a kormány, mert a 450 ezres létszám torz szám, nem lehet ennyi valós KATA-adózó. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter pedig a héten a Kormányinfón mondta azt, hogy egyelőre csak szándék van, de mindenképpen az a cél, hogy a katával kapcsolatos visszaélések megszűnjenek.A cél az, hogy a kisvállalkozások továbbra is kedvezően adózzanak - sőt, ott még a jelenleginél is kedvezőbb adószabályok jöhetnek a tervek szerint. Ennél több konkrétumot nem említett Gulyás Gergely.

