Az MNB lépése után kiderül, mitől lódult meg a magyar gazdaság az év elején

A héten sem fogunk unatkozni, hiszen fontos makroadatok mellett jön a jegybank újabb kamatdöntése is, melyen várhatóan lassít majd a szigorítási tempón. Itthon elsősorban a részletes GDP-adatokra lesz érdemes figyelni, míg külföldön az amerikai munkaerőpiaci statisztika hozhat komolyabb piaci kilengéseket.

A hét eleje adatok szempontjából még kicsit csendes lesz, itthon a beruházások első negyedéves adatait közli a KSH hétfő reggel, míg külföldön a német infláció előzetes statisztikájára lesz érdemes figyelni. Emellett elkezdődik a kétnapos uniós csúcs, ahol az olajembargó kérdése lehet elsősorban terítéken, kérdés, sikerül-e meggyőzni a magyar kormányt az újabb szankció támogatásáról.

2022. május 30 - június 5. makronaptár Magyar makrogazdaság május 30. hétfő 9:00 KSH Beruházás Q1 május 31. kedd 9:00 KSH Ipari termelői árak ápr. május 31. kedd 9:00 KSH Szolgáltatások külkereskedelmi forgalma Q1 május 31. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció május 31. kedd 14:00 MNB Kamatdöntés május 31. kedd 15:00 MNB Közlemény június 1. szerda 8:30 MNB Hitelintézetek mérlege ápr. június 1. szerda 8:30 MNB Kamatstatisztika ápr. június 1. szerda 9:00 KSH GDP (részletes) Q1 június 1. szerda 9:00 MLBKT Feldolgozóipari bmi máj. június 2. csütörtök 9:00 MNB Egyhetes betéti tender (kamat) június 2. csütörtök 9:00 KSH Külkereskedelem (részletes) márc. június 2. csütörtök 15:00 MNB Egyhetes betéti tender (elfogadott összeg) június 3. péntek 8:30 MNB Hitelintézetek adatai Q1 június 3. péntek 9:00 KSH Kiskereskedelem ápr. Nemzetközi makrogazdaság május 30. hétfő EU Uniós csúcs május 30. hétfő 14:00 Németo. Infláció (előzetes) máj. május 31. kedd EU Uniós csúcs május 31. kedd 1:50 Japán Ipar ápr. május 31. kedd 1:50 Japán Kiskereskedelem ápr. május 31. kedd 3:00 Kína Beszerzési menedzserindex máj. május 31. kedd 11:00 EU Infláció (előzetes) máj. június 1. szerda 8:00 Németo. Kiskereskedelem ápr. június 1. szerda 11:00 EU Munkanélküliség ápr. június 1. szerda 16:00 USA ISM feldolgozóipari bmi máj. június 1. szerda 20:00 USA Fed Bézs könyv június 2. csütörtök 10:00 OPEC ülés június 2. csütörtök 14:15 USA ADP munkaerőpiaci index máj. június 2. csütörtök 16:00 USA Gyáripari megrendelések ápr. június 3. péntek 8:00 Németo. Külkereskedelem (részletes) ápr. június 3. péntek 11:00 EU Kiskereskedelem ápr. június 3. péntek 14:30 USA Munkanélküliség máj. Forrás: Portfolio-gyűjtés

A hét második napján folytatódik a brüsszeli csúcs, azonban magyar szempontból annál is fontosabb lehet az MNB soron következő kamatdöntése. A Monetáris Tanács ülése akár piaci kilengéseket is hozhat, hiszen Virág Barnabás alelnök az utóbbi hetekben már belengette, hogy az utóbbi hónapok 100 bázispontos tempója akár a felére is csökkenhet. Ezekre a nyilatkozatokra pedig már láttuk a forint reakcióját, így a konkrét lépés akár további gyengülést is hozhat a magyar deviza piacán. A magyar kamatdöntés mellett az ipari termelői árak és az eurózóna inflációja lesz még említésre méltó esemény kedden.

Szerda reggel a KSH az első negyedéves GDP részletes adatát közli, amiből kiderülhet, minek volt köszönhető a magyar gazdaság vártnál erőteljesebb növekedése az év elején. Emellett érkezik a friss feldolgozóipari beszerzési menedzserindex, illetve az MNB a szokásos havi hitelintézeti statisztikáit teszi közzé.

Az alapkamat várható emelése után csütörtökön várhatóan az egyhetes betéti rátát is tovább emeli majd a jegybank, csak a szigorítás mértéke kérdéses. Ha az alapkamat valóban csak 50 bázisponttal emelkedik, ahogy az alelnök előrevetítette, akkor könnyen lehet, hogy az irányadó ráta esetében is csökken az eddigi 30 bázispontos ütem. Az olajhatalmak is összeülnek a héten, hogy döntsenek a kitermelési számokról, illetve a piaci kilátásokról, a háború miatt ez is kiemelt figyelmet érdemelhet. Emellett jön az amerikai magánszektor foglalkoztatását jelző ADP-index is.

A hét utolsó munkanapjára is maradnak izgalmak: az MNB a hitelintézetek első negyedéves adatait közli pénteken, a KSH pedig a kiskereskedelem áprilisi számait publikálja. Közben délután fél szemmel az amerikai munkaerőpiaci adatra is érdemes lehet figyelni, hiszen szintén hozhat kilengéseket az euró-dollár árfolyamban.

