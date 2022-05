Berobbant a külföldi nyaralás, a 15-20%-os dráguláshoz a forint zuhanása is hozzájárul

A 3 hónappal ezelőtt kirobbant orosz-ukrán háború nem tartja vissza azokat a magyar turistákat, akik külföldi nyaralásban gondolkodnak. A harcok kirobbanása után nagyjából egy hónapig lassultak le a foglalások, amelyek utána még nagyobb erővel robbantak be. Még a viszonylagos földrajzi közelség sem akadály, jelenleg a bolgár tengerpart a legnépszerűbb a magyarok körében a hagyományos görög, török és egyiptomi utak mellett. A Portfolio által megkérdezett szakértők szerint a külföldi utak tavalyhoz képest 15-20 százalékkal drágultak.

„Csak a kirobbanás utáni első hónapban volt érezhető, fékező hatása a külföldi utaknál az orosz-ukrán háborúnak, utána még nagyobb elánnal kezdtek el foglalni az emberek. Most a 2019-es üzleti évünk 70-80 százalékán pörgünk” – mondta Tarnóczi Barna, a Tensi Holiday értékesítési igazgatója a Portfolio-nak. Míg télen és tavasszal az egzotikus utakra, így a Maldív-szigetekre, a Seychelle-szigetekre, Kubára, vagy éppen Mauritiusra fizettek be főleg az emberek, addig náluk most már az Egyesült Államok, illetve a földközi-tengeri hajóutak a legnépszerűbbek.

Ugyanakkor több mint két évvel a koronavírus-járvány kirobbanása után az ázsiai nyaralóhelyek többsége még mindig elérhetetlen. Thaiföldön Phuket szigetét nyitották meg egy időre a külföldi turisták előtt, de Japán és Malajzia továbbra is zárva van, a zéró Covid-politika miatt pedig Kína még sokáig elérhetetlen lesz a külföldi utazók számára.

Nehéz átlagot mondani a drágulás mértékére, csak a forint gyengülése 10 százalékos áremelkedést okozhatott a külföldi utaknál

– mutatott rá Tarnóczi Barna. Kiemelte, hogy a magas üzemanyag- és alapanyagárak sem könnyítik meg a fogadó országok partnercégeinek az árazást. Összességében 15-20 százalékkal drágulhattak eddig a külföldi utak a tavalyi évhez képest – hangsúlyozta a szakértő.

A Sun&Fun Holidays részéről is úgy nyilatkoztak, hogy az orosz-ukrán háború már nincs hatással az utazási kedvre, mivel azok a magyar turisták, akik külföldre mennének, a koronavírus okozta globális leállás után már nagyon szeretnének a tengerparton pihenni és új élményeket gyűjteni. Náluk Törökország és Görögország most a legnépszerűbb. A görög utak közül például Kréta, Zakynthos és Rodosz, de sok foglalásuk van Ciprusra és Egyiptomra is. Bulgáriába talán a jó ár-érték arány miatt már a teljes szezonra elfogytak a helyek.

A Sun&Fun Holidays is úgy kalkulál, hogy tavalyhoz képest nagyjából 15 százalékkal drágulhattak a közkedvelt tengerparti utak.

A forint gyengülése mellett a magas kerozinárak dobják meg a költségeket. A Sun&Fun Holidays a Portfolio-nak arra a kérdésére válaszolva, hogy akár a Covid-utóhatás, akár a háború miatt milyen garanciák vannak arra, hogy az utak mindenképpen megvalósulnak, úgy válaszoltak: a bizonytalan utasoknak kialakítottak egy csomagot, amely azt teszi lehetővé, hogy az indulás előtt 2 vagy 4 héttel, bánatpénz nélkül törölhetik a foglalásaikat. Ezen kívül az áraik tartalmazzák az útlemondási biztosítást is.

Bár a mostani enyhébb járványhelyzetben kevés szó esik róla, de bármikor előfordulhat, hogy egy utasindulás előtt Covidos lesz. Ilyen fertőzés miatti lemondás esetén a Colonnade Ins. S.A. Magyarország kártalanítja az utasokat. A koronavírusnak azonban továbbra is vannak utóhatásai. Tarnóczi Barna kiemelte:

A Szputnyik-oltással rendelkező utasaink külföldi foglalásai továbbra is bonyolultak, mert az országok többsége nem fogadja el. Sokszor kell intéznünk a helyszínre érve koronavírusteszt lehetőséget az ügyfeleinknek.

Az Egyesült Államokba, Miami-be érve például pár órával a belépés előtt már időponttal kell rendelkezzen az utas, hogy hol teszteltetheti magát, mert továbbra is szigorúak az országba a belépési feltételek” – részletezte a kihívásokat Tarnóczi Barna.

Az orosz-ukrán háború esetleges gyors külpolitikai hatásaira nincs külön biztosítási termék, az utazási irodák az útlemondási biztosítást megkötését ajánlják mindenkinek, egy hirtelen zárlat esetén pedig minden bizonnyal ugyanaz lenne, mint a koronavírus-járvány legkeményebb hónapjaiban, magyarán vis maiornak minősítenék egy nyaralás háború miatti elmaradását.

Az utazások felfutása közepette sok magyar utazási iroda küzd a vendéglátáshoz hasonlóan munkaerőhiánnyal. A koronavírus két szűk esztendeje alatt sokan hagyták el a szakmát, és nem minden korábbi munkatárs tért vissza, egyesek inkább a kereskedelemben, vagy más területen helyezkedtek el. Az ő visszacsábításuk érdemben emeli a költséget, a következő időszakban pedig a kormány új különadója okozhat problémát. A légiipart sújtó teher miatt garantált a repülőjegyek drágulása, amit a Wizz Air már be is jelentett.

