Orbán Viktor: Nincs alku az olajembargóról, és nem állnak jól a dolgok

Orbán Viktor magyar miniszterelnök nyilatkozott az EU csúcsról, és azt mondta, hogy meglátása szerint nem állnak jól a dolgok az olajembargó tekintetében - számol be a Reuters. Az Európai Tanácsban a tagállamok vezetői jelenleg is egyeztetnek a hatodik szankciós csomagról.

A magyar miniszterelnök a Reuters tudósítása szerint azt is elmondta, hogy a vezetékes olajra vonatkozó kivétel jó megoldás lenne. A miniszterelnök azt is elmondta, hogy a vezetékes szállítás leállása esetén további garanciákra lenne szükség.

Ez utóbbi nem új álláspont, és azután kezdte ezt kérni a kormány, miután az ukrán vezetés a magyarországi szállítások leállításával fenyegetett (a Magyarországra érkező olajvezeték végigfut Ukrajnán is). A kormány azt kéri, hogy amennyiben a vezetékes szállítás ellehetetlenül, a kormány szerezhesse be tengeren az orosz kőolajat.

A ma délelőtt kiszivárgott előzetes megállapodás-tervezet szerint a vezetékes olaj nem is került volna tiltás alá, az orosz olaj 90%-a ugyanis hajókon érkezik, vagyis a tengeri kereskedelem tiltása is komoly ütést vinne be Oroszországnak. A magyar kormány régóta érvel amellett, hogy a vezetékes olaj (ahonnan Magyarország az olajat beszerzi) képezzen kivételt az embargó alól.

A kiszivárgott tervezetben az is szerepelt, hogy a vezetékes olaj átmenetileg élvezne kivételt az embargó alól. A kormány korábbi jelzései szerint nem az átmeneti időszak időtartamáról van a vita, és a mai információk szerint nem is a vezetékes olaj eltérő megítélése a probléma, így alighanem a pénzügyi kérdések jelentik az akadályt az alku előtt a vezetékes szállítás ellehetetlenülésének esetére adott további garanciák mellett.

Orbán Viktor explicite kijelentette, hogy egyelőre semmilyen megegyezés nem született, és azt is mondta a mai ülés után, hogy

Nehéz helyzetben vagyunk a Bizottság felelőtlen magatartása miatt

- idézi a kormányfőt a Reuters.

A kormány- és államfők mai ülése előtt megszólalt az Európa Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen is. A német politikus kijelentette, hogy "egyelőre még nincs eredmény" a hatodik uniós szankciós csomagról.

További részletek hamarosan.

Címlapkép: Getty Images